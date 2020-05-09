 المكملات الغذائية تزدهر في زمن الوباء | صحتك بين يديك | DW | 18.11.2021

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صحتك بين يديك

المكملات الغذائية تزدهر في زمن الوباء

كثير من الناس يريدون تقوية جهازهم المناعي في أوقات كورونا. يعتقد الكثيرون أن فيتامين د مفيد ضد فيروس كوفيد 19، لكن نتائج الدراسات غير واضحة. والجرعات الزائدة يمكن أن تكون ضارة.

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