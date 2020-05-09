المكملات الغذائية تزدهر في زمن الوباء

كيف تقاوم علامات التقدم في العمر باستخدام فيتامين سي؟

يحرص العديد من الناس على تناول فيتامين سي، سواء بتناول المأكولات التي تحتوي عليه أو من خلال المكملات الغذائية. لكن العلماء ينبهون أيضا إلى فوائده المتعددة التي يمكن تحقيقها بالاستخدام الخارجي لهذا الفيتامين على الجلد.