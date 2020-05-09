المكملات الغذائية تزدهر في زمن الوباء

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كثير من الناس يريدون تقوية جهازهم المناعي في أوقات كورونا. يعتقد الكثيرون أن فيتامين د مفيد ضد فيروس كوفيد 19، لكن نتائج الدراسات غير واضحة. والجرعات الزائدة يمكن أن تكون ضارة.
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
لايزال بعض الناس يرفضون تلقي لقاحات كورونا، لكنهم قد يجهلون كمية الأدوية التي يتلقاها المصاب بفايروس كورونا في غرف العناية المركزة يومياً. صورة "مرعبة" عن كمية تلك الأدوية ولمحة عن تأثيراتها الجانبية قد تغير رأي البعض.
مع تقدم العمر، تزداد أهمية الفيتامينات لضمان صحة الجسم، لكن ما هي أنواع الفيتامينات التي يحتاجها الانسان فوق الخمسين، ولماذا؟ ومتى تصبح المكملات الغذائية مفيدة؟
يحرص العديد من الناس على تناول فيتامين سي، سواء بتناول المأكولات التي تحتوي عليه أو من خلال المكملات الغذائية. لكن العلماء ينبهون أيضا إلى فوائده المتعددة التي يمكن تحقيقها بالاستخدام الخارجي لهذا الفيتامين على الجلد.
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