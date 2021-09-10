المكسيك: نضال من أجل حق المرأة في الإجهاض

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مجموعة فتيات مكسيكيات تدعى Miezen، يتلثمن لإخفاء هويتهن، ويقمن بتنوير النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف مساعدتهن للخروج من دور الضحية.
صوت البرلمان الألماني اليوم على إلغاء فقرة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض. هذا النص القانوني شكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض في بعض الأحيان حياتهن للخطر.
أنهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق الإجهاض بإصدارها قرارًا له وقع مزلزل ويقضي على نصف قرن من الحماية الدستورية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.
غالبا ما يستخدم الدين لتبرير عدم المساواة بين المرأة والرجل في بعض البلدان الإسلامية. لكن خبراء يتحدثون عن حركة "نسوية إسلامية" تطالب بحقوق المرأة استنادا للإسلام نفسه. مبادرة في أفغانستان نهجت هذا الطريق، فإلى أين وصلت؟
تسريبات نشرتها شبكة بوليتيكو الإخبارية لمسودة قانون الإجهاض من 98 صفحة، بينت بوضوح أن المحكمة العليا الأمريكية تتجه نحو وقف حق الإجهاض وهو ما اعتبر "تراجعا مريرا" في مجال الحريات، كما يقول الناشطون والحقوقيون.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول