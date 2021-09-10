 المكسيك: نضال من أجل حق المرأة في الإجهاض | العولمة 3000 | DW | 24.09.2022

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العولمة 3000

المكسيك: نضال من أجل حق المرأة في الإجهاض

مجموعة فتيات مكسيكيات تدعى Miezen، يتلثمن لإخفاء هويتهن، ويقمن بتنوير النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف مساعدتهن للخروج من دور الضحية.

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