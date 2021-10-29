 المكسيك: مخاطر رحلة اللجوء إلى الولايات المتحدة | مراسلون حول العالم | DW | 05.11.2021

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مراسلون حول العالم

المكسيك: مخاطر رحلة اللجوء إلى الولايات المتحدة

آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية في طريقهم إلى الولايات المتحدة. غير أن الذين نجحوا منهم في عبور الحدود إلى المكسيك عاشوا رحلة رعب حقيقية في الأدغال.

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