المكسيك: مخاطر رحلة اللجوء إلى الولايات المتحدة

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آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية في طريقهم إلى الولايات المتحدة. غير أن الذين نجحوا منهم في عبور الحدود إلى المكسيك عاشوا رحلة رعب حقيقية في الأدغال.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال جلسة خاصة للبرلمان مكرسة للوضع في أفغانستان أن المملكة المتحدة أجلت 306 بريطانيين و2052 أفغانيًا مؤكدا أنه سيحكم على الحركة من خلال أفعالها.
كشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 18 مليون إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 686 ألف حالة، حيث سجلت الولايات المتحدة أرقاماً مرعبة لليوم الخامس على التوالي.
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا مليونين في الولايات المتحدة، حسب أحدث حصيلة لجامعة جونز هوبكينز. وفيما تواصل الجائحة انتشارها بشكل مقلق في أمريكا اللاتينية، ترتفع المخاوف في الولايات المتحدة من موجة ثانية.
ماذا تقول الأحزاب الألمانية، في برامجها وحملاتها للانتخابات التشريعية القادمة بشأن السياسة الخارجية والقضايا الدولية، ولا سيما المناخ والهجرة واللجوء والدفاع؟ فيما يلي نلقي نظرة على أهم ما جاء في برامج هذه الأحزاب.
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