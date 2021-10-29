المكسيك: مخاطر رحلة اللجوء إلى الولايات المتحدة

أكثر من 200 ألف وفاة في أمريكا اللاتينية واستنفار في جنوب إفريقيا

كشفت بيانات حديثة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 18 مليون إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 686 ألف حالة، حيث سجلت الولايات المتحدة أرقاماً مرعبة لليوم الخامس على التوالي.