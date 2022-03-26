المكسيك: سماد عضوي من المرحاض للحقل

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تسميد حديقة الخضروات بالفضلات فكرة غير مستحبة. لكن فضلات البشر سماد جيد أيضا إذا تعاملنا معها بشكل صحيح. هذه الطريقة معروفة في المكسيك منذ قرون، حيث يحمون بها المناخ والموارد والتربة. طريقة يتم نسخها حول العالم.
يسعى العراق عبر عدة مشاريع عملاقة بمليارات الدولارات إلى معالجة الغاز المحروق المصاحب لعملية انتاج النفط، مما سيوفر كميات كبيرة من الغاز للاستخدام المحلي بدلا من استيراده، بالإضافة إلى حماية بيئة العراق من مضاره.
حذرت دراسة طبيّة جديدة من الخطر المتواجد في دورات المياه التي قد تكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أرعب العالم، إذ أن تنظيف المرحاض قد يؤدي إلى تناثر قطرات المياه الحاملة للعدوى في أرجاء المكان.
تسببت جائحة كورونا في شلل السياحة العالمية، في المقابل بات هناك طلب متزايد على إعادة انطلاقة مستدامة لهذا القطاع. فكيف يرى رواد صناعة السياحة والشركات الكبرى ملامح مستقبل السفر حول العالم بعد هذه الانتكاسة؟
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