المكسيك: سماد عضوي من المرحاض للحقل

علماء يحذرون من إمكانية انتقال كورونا داخل دورات المياه

حذرت دراسة طبيّة جديدة من الخطر المتواجد في دورات المياه التي قد تكون بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أرعب العالم، إذ أن تنظيف المرحاض قد يؤدي إلى تناثر قطرات المياه الحاملة للعدوى في أرجاء المكان.