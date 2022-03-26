 المكسيك: سماد عضوي من المرحاض للحقل | العولمة 3000 | DW | 02.04.2022

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العولمة 3000

المكسيك: سماد عضوي من المرحاض للحقل

تسميد حديقة الخضروات بالفضلات فكرة غير مستحبة. لكن فضلات البشر سماد جيد أيضا إذا تعاملنا معها بشكل صحيح. هذه الطريقة معروفة في المكسيك منذ قرون، حيث يحمون بها المناخ والموارد والتربة. طريقة يتم نسخها حول العالم.

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