المكسيك: دواء جديد لمكافحة كورونا

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طورت عالمة أحياء مجهرية في المكسيك لقاحا لعلاج الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة. وعلى الرغم من تشكيك الخبراء إلا أن دراسات العالمة تؤكد نجاح اللقاح بنسبة 90%.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.
بعد إصابتها بفيروس كورونا، وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تنهي زيارتها إلى باكستان، المحطة الأولى من جولة كان من المقرر أن تشمل اليونان وتركيا.
عادت شوارع مدينة مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الاحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج لأول مرة بشكل عادي بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ويبلغ عدد الحجاج هذا العام مليون مسلم.
قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بالسماح بإجبارية التطعيم داخل مؤسسات بعينها، وتحديدا بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي وبالرعاية. وبهذا يصبح التطعيم إجباريا بالنسبة للفئة المذكورة.
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