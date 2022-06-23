 المكسيك: دواء جديد لمكافحة كورونا | DW الأخبار | DW | 07.07.2022

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المكسيك: دواء جديد لمكافحة كورونا

طورت عالمة أحياء مجهرية في المكسيك لقاحا لعلاج الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة. وعلى الرغم من تشكيك الخبراء إلا أن دراسات العالمة تؤكد نجاح اللقاح بنسبة 90%.

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