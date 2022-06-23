المكسيك: دواء جديد لمكافحة كورونا

منظمة الصحة تتوقع مستويات مرتفعة من كورونا هذا الصيف بأوروبا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع "مستويات مرتفعة" من كوفيد-19 هذا الصيف في أوروبا ودعت إلى مراقبة الفيروس من كثب بعدما تضاعف عدد الحالات اليومية ثلاث مرات منذ شهر.