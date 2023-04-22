المكسيك: جيل العولمة

أوروبا "ضحية" في مرمى نيران الحرب التجارية بين أمريكا والصين

يهدد "قانون خفض التضخم" الأمريكي بأضرار كبيرة للاتحاد الأوروبي. ورغم أن هدفه هو "كبح جماع الاعتماد على الصين"، إلا أن خبراء يرون أن أوروبا "ضحية" للقانون الذين يصفه البعض بأنه "معاد لأوروبا أكثر من الصين"!