المكسيك: جيل العولمة

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في فقرة جيل العولمة نتعرف على إيميليانو كاليري ياسو بيرّي من المكسيك. إنه يحب لعب كرة السلة ويريد العمل في صناعة الأفلام يوما ما.
كيف يعيش الشباب اليافعون الذين ولدوا في عالم تسيطر عليه عصابات المخدرات المكسيكية؟ هذا الفيلم الوثائقي يستعرض الحياة اليومية لمجموعة من المراهقين المجرمين.
ثلاثة مراهقين في مكسيكو سيتي يكتشفون خلال فترة سجنهم الطويلة التمثيل المسرحي. ومن شأن تعلم فن المسرح أن يمنحهم شعورا جديدا بعواطفهم ويضمن لهم سلك طرق جديدة بعد فترة السجن.
يهدد "قانون خفض التضخم" الأمريكي بأضرار كبيرة للاتحاد الأوروبي. ورغم أن هدفه هو "كبح جماع الاعتماد على الصين"، إلا أن خبراء يرون أن أوروبا "ضحية" للقانون الذين يصفه البعض بأنه "معاد لأوروبا أكثر من الصين"!
لم يكتف نجم فريق الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي بإحراز كأس العالم في قطر 2022، بل أضاف إلى رصيده المتخم بالأرقام القياسية والجوائز لقب أفضل لاعب في البطولة. ماذا عن إنجازاته الأخرى؟
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