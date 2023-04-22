 المكسيك: جيل العولمة | العولمة 3000 | DW | 29.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

المكسيك: جيل العولمة

في فقرة جيل العولمة نتعرف على إيميليانو كاليري ياسو بيرّي من المكسيك. إنه يحب لعب كرة السلة ويريد العمل في صناعة الأفلام يوما ما.

المزيد من المركز الإعلامي

Kreative Köpfe treiben in Rio ein innovatives und nachhaltiges Projekt voran: Sie bauen Skatebords aus Plastikdeckeln.

ألواح تزلج من قمامة البلاستيك 22.04.2023

In Alaska Arktis: Den Bewohnern der nördlichsten Stadt der USA Utqiagvik taut buchstäblich der Boden unter den Füßen weg.

عواقب استمرار ذوبان الجليد في ألاسكا 22.04.2023

Alexandria und die Folgen des Klimawandels: Das Meer rückt bedrohlich nahe an die ägyptische Stadt heran.

مصر: الإسكندرية تكافح ضد الغرق 22.04.2023

مدينة الاسكندرية مهددة بالزوال ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - مدينة الاسكندرية مهددة بالزوال ومواضيع أخرى 22.04.2023

المزيد العولمة 3000

Wasserrecycling Los Angeles Beschreibung: In Los Angeles setzen Wasserwerke auf Recycling. Modernste Technik verwandelt Abwasser zu sauberem Trinkwasser. Rechte: sind gegeben Copy: DW Sendung vom 24.04.2023 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

إعادة تدوير مياه الصرف في الولايات المتحدة 29.04.2023

Toshiko Tanaka ist eine der letzten Überlebenden der Hiroshima-Atombombe. Sie erzählt von ihren Erlebnissen. Rechte: nur für diesen Beitrag gegeben! Copy: NDR Sendung vom 24.04.2023 Bilder aus der DW-Sendung Global 3000

اليابان: ناجون يتذكرون القنبلة النووية وينادون من أجل السلام 29.04.2023

ثورة معالجة المياه العادمة في كاليفورنيا

العولمة 3000 - ثورة معالجة المياه العادمة في كاليفورنيا 29.04.2023

Indien: Eine Gruppe junger Menschen macht mit provokanten Straßen-Aktionen auf das große Müllproblem aufmerksam.

الهند: لصوص البلاستيك في دلهي 22.04.2023

اقرأ أيضا

A group of armed guards stand with their weapons at the entrance of the town of La Ruana, Michoacan, Mexico, Monday, May 20 2013. Residents of western Mexico towns who endured months besieged by a drug cartel are cheering the arrival of hundreds of Mexican army troops. A growing number of people in the state of Michoacan have taken up arms to defend their villages against drug gangs, a vigilante movement born of frustration at extortion, killings and kidnappings in a region wracked by violence. (AP Photo/Marco Ugarte) |

شباب المخدرات في المكسيك - فقر وعنف وانعدام أفق 30.03.2023

كيف يعيش الشباب اليافعون الذين ولدوا في عالم تسيطر عليه عصابات المخدرات المكسيكية؟ هذا الفيلم الوثائقي يستعرض الحياة اليومية لمجموعة من المراهقين المجرمين.

Drei Jugendliche in Mexiko-Stadt entdecken während ihrer längeren Haft im Gefängnis das Theaterspiel. Die Theaterpädagogik soll ihnen einen neuen Zugang zu ihrer Gefühlswelt vermitteln sowie sicherstellen, dass sie nach der Zeit im Gefängnis neue Wege gehen.

حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل 13.01.2022

ثلاثة مراهقين في مكسيكو سيتي يكتشفون خلال فترة سجنهم الطويلة التمثيل المسرحي. ومن شأن تعلم فن المسرح أن يمنحهم شعورا جديدا بعواطفهم ويضمن لهم سلك طرق جديدة بعد فترة السجن.

Gestapelte Container in den Farben von den USA und der EU, Symbolfoto Handelsstreit

أوروبا "ضحية" في مرمى نيران الحرب التجارية بين أمريكا والصين 04.02.2023

يهدد "قانون خفض التضخم" الأمريكي بأضرار كبيرة للاتحاد الأوروبي. ورغم أن هدفه هو "كبح جماع الاعتماد على الصين"، إلا أن خبراء يرون أن أوروبا "ضحية" للقانون الذين يصفه البعض بأنه "معاد لأوروبا أكثر من الصين"!

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the World Cup trophy after collecting the Golden Ball award REUTERS/Carl Recine

عالم الكرة بحوذة ميسي - "صائد" الأرقام القياسية أفضل لاعب بمونديال قطر 18.12.2022

لم يكتف نجم فريق الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي بإحراز كأس العالم في قطر 2022، بل أضاف إلى رصيده المتخم بالأرقام القياسية والجوائز لقب أفضل لاعب في البطولة. ماذا عن إنجازاته الأخرى؟