المكسيك: تربية الأخطبوط في مركز تكاثر

طب صيني صديق للبيئة.. هل ينقذ الحيوانات المهددة بالانقراض؟

أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.