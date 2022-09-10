 المكسيك: تربية الأخطبوط في مركز تكاثر | العولمة 3000 | DW | 17.09.2022

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العولمة 3000

المكسيك: تربية الأخطبوط في مركز تكاثر

تزداد الشهية لتناول الأخطبوطات في العالم أجمع. يجري علماء الأحياء في المكسيك أبحاثاً لتربية هذه المخلوقات الذكية في مزارع خاصة، بهدف تخفيف الصيد الجائر للأحياء البحرية. لكن هل تربية هذه الحيوانات أخلاقية؟

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