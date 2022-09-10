المكسيك: تربية الأخطبوط في مركز تكاثر

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تزداد الشهية لتناول الأخطبوطات في العالم أجمع. يجري علماء الأحياء في المكسيك أبحاثاً لتربية هذه المخلوقات الذكية في مزارع خاصة، بهدف تخفيف الصيد الجائر للأحياء البحرية. لكن هل تربية هذه الحيوانات أخلاقية؟
أصبحت العديد من أنواع الحيوانات معرضة للانقراض، بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب عليها في السوق السوداء من اجل علاجات الطب الصيني التقليدي. لكن هناك محاولات جادة لجعل الطب الصيني صديق للبيئة.
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
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