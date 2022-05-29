 المكسيكي بيريز يفوز بسباق فورمولا1- بموناكو | DW الأخبار | DW | 29.05.2022

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DW الأخبار

المكسيكي بيريز يفوز بسباق فورمولا1- بموناكو

فاز المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فريق ريد بول، بسباق جائزة موناكو الكبرى، الذي أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1. وتفوق فريق ريد بول على فريق فيراري

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