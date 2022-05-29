المكسيكي بيريز يفوز بسباق فورمولا1- بموناكو

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فاز المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق فريق ريد بول، بسباق جائزة موناكو الكبرى، الذي أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1. وتفوق فريق ريد بول على فريق فيراري
هل يلغي النجم العالمي جاستن بيبر حفله الغنائي في السعودية، بعدما طالبت خطيبة جمال خاشقجي بذلك؟ إذ يبدو وكأن شبح الصحافي المغتال سيلاحق كل المبادرات السعودية، بما فيها تلك التي تسعى لجعل المملكة أكثر انفتاحا على العالم.
هل يمكن فصل الرياضة عن السياسية، كما تحث على ذلك قوانين العديد من الاتحادات الرياضية؟ واقعة موت جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الإفريقية أعادت نقاش تفاعل الرياضيين مع الأحداث السياسية إلى الواجهة.
توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس بسباق جائزة توسكاني الكبرى الذي أقيم اليوم على مضمار موجيلو في إيطاليا ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.
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