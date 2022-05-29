المكسيكي بيريز يفوز بسباق فورمولا1- بموناكو

من "قوة السود" إلى "العدالة لجورج".. تفاعل الرياضة والسياسة

هل يمكن فصل الرياضة عن السياسية، كما تحث على ذلك قوانين العديد من الاتحادات الرياضية؟ واقعة موت جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الإفريقية أعادت نقاش تفاعل الرياضيين مع الأحداث السياسية إلى الواجهة.