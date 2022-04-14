 المقماشة - منتزه لليمنيين في شهر رمضان | DW الأخبار | DW | 16.04.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

المقماشة - منتزه لليمنيين في شهر رمضان

المقماشة مساحة خضراء وسط العاصمة صنعاء يقدم فيها المزارعون الخضار الطازجة لزبائنهم وفرصة للاستجمام والتخفيف من ظروف الحرب. المزارعون يستفيدون أيضا من إقبال الناس على الشراء في شهر رمضان.

مشاهدة الفيديو 02:47

المزيد من المركز الإعلامي

تكية السيدة مريم في مدينة بيت لحم تقدم اربعة آلاف وجبة يومياً للمحتاجين من مسلمين ومسيحيين في شهر رمضان

تآخي ديني في رمضان 14.04.2022

جرفت الفيضانات المدمرة المنازل والبنية التحتية في منطقة ديربان ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

الفيضانات تلحق دماراً هائلاً بالبنية التحتية في منطقة ديربان 14.04.2022

تضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية شديدة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

تونس .. نقص في القمح وغلاء الخبز 14.04.2022

السكك الحديدية في أوكرانيا تستمر في تقديم خدماتها واجلاء المدنيين رغم القصف الروسي

عمال السكك الحديدية في أوكرانيا يستمرون في العمل رغم الحرب 14.04.2022

المزيد DW الأخبار

أكثر من مئة جريح في صدامات في باحة المسجد الأقصى في القدس

تصعيد خطير ومواجهات بين فلسطينيين وقوى الأمن الإسرائيلية 15.04.2022

ماذا يعني أن يشهد المرء حربًا في طفولته؟ الحرب في أوكرانيا أثرت على الجميع بشدة، ولكن الأطفال كانوا الأكثر تأثرًا.

أطفال مصابون بصدمات نفسية بسبب الحرب الأوكرانية 15.04.2022

يتأهب الجنود الأوكرانيون لمعارك حامية ضد الجنود الروسي شرق البلاد. ورغم غياب أسلحة حديثة لديهم إلا أن عزيمتهم قوية.

جنود أوكرانيون يتأهبون لمعارك شرق البلاد 15.04.2022

مع مرور خمسين يومًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، هددت موسكو بتكثيف هجماتها الصاروخية على كييف.

روسيا تحذر من ضربات انتقامية ضد كييف في اليوم الـ50 لبدء الحرب 15.04.2022

اقرأ أيضا

Impact of the Ukrainian Crisis on Yemen. General view - the price hike included fuel and most food items Sanaa, March 2022 Photographer: Farouk Mokbel exclusive for DW

حرب أوكرانيا تصب الزيت على نار الأزمة الإنسانية في اليمن! 03.04.2022

كأن الحرب والجوع الذي يهدد حياة ملايين اليمنيين لا يكفي، لتأتي حرب أوكرانيا وتزيد الطين بلة، فتلهب أسعار الوقود والمواد الأساسية المرتفعة أصلا. فكيف يتعامل اليمنيون مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على حياتهم اليومية؟

Solar energy, agriculture and water depletion in Yemen Installing solar panels for farmers in Yemen, Wadi Zahr, Sana'a. Place & Date : Sana'a, 2020

الزراعة في اليمن.. الطاقة الشمسية نعمة أم نقمة على المياه؟ 06.03.2022

يعاني اليمن بجانب الحرب، من الجفاف ونقص الطاقة. أكثر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار الطاقة هو المُزارع الذي يبحث عن مصادر بديلة، والطاقة الشمسية جاءت بديلا ناجعا لتشغيل مضخات المزارع لكنها تتسبب بمشاكل أكبر بسبب عدم الترشيد.

An Egyptian boy holding bread and flashing the victory sign shouts slogans at Cairo's Tahrir Square on April 1, 2011 as he joins tens of thousands of Egyptians who gathered, issuing calls to save the revolution that ousted president Hosni Mubarak and to rid of the country of the old regime. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/GettyImages)

حرب أوكرانيا.. هل تتسبب في أزمة خبز تقود إلى "ربيع عربي" جديد؟ 19.03.2022

تشهد أسعار الخبز في الشرق الأوسط ارتفاعا سريعا، وذلك نتيجة المخاوف بشأن إمدادات القمح من أوكرانيا وروسيا. وكانت مثل هذه الزيادات في الأسعار قد أدت في الماضي إلى احتجاجات عنيفة واضطرابات سياسية.

Preparing bread before breakfast during the holy month of Ramadan, on April 16, 2021, Cairo, Egypt (Photo by Fadel Dawod/NurPhoto)

تحليل: الحرب في أوكرانيا ومصير رغيف الخبز في العالم العربي 28.02.2022

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟