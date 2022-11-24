المفوض الأممي لحقوق الإنسان يريد زيارة ايران ومطالبات غربية بوقف القمع

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سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
عقدت أعلى هيئة حقوقية أممية جلسة خاصة لبحث الوضع في إيران، ارتفعت خلالها الأصوات المطالبة بوقف العنف ضد المتظاهرين وبالابتعاد عن "الروايات النموذجية للاستبداد"، إيران ردت على الاتهامات ووجهت انتقادات خاصة لألمانيا.
تواصلت التظاهرات وأعمال الاحتجاج في مناطق متفرقة في إيران أبرزها في شمال غرب البلاد حيث تعيش أغلبية كردية، وفي جامعات وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المحتجين.
كرر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحاول ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران. وفي حين يواصل الأمن الإيراني قتل المحتجين كررت إيران اتهام دول بتأجيج الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين.
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