 المفوض الأممي لحقوق الإنسان يريد زيارة ايران ومطالبات غربية بوقف القمع | DW الأخبار | DW | 24.11.2022

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المفوض الأممي لحقوق الإنسان يريد زيارة ايران ومطالبات غربية بوقف القمع

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الغذاء والمساعدة المتبادلة في زمن الوباء 24.11.2022

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مبادرة تعليم الأطفال الطهي في كولومبيا رغم الإعاقة 24.11.2022

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين

طاهية حساء الفقراء في الأرجنتين 24.11.2022

انقاذ الغذاء وتوزيعه في غانا

انقاذ الغذاء وتوزيعه في غانا 24.11.2022

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عدّاء بارالمبي بريطاني سيكون أوّل رائد فضاء من ذوي الإعاقة في العالم

عدّاء بارالمبي بريطاني سيكون أوّل رائد فضاء من ذوي الإعاقة في العالم 24.11.2022

عودة تدريجية لامدادات المياه والكهرباء في أوكرانيا بعد يوم من الضربات الروسية.

عودة تدريجية لامدادات المياه والكهرباء في أوكرانيا بعض الهجمات الروسية 24.11.2022

تركيا تهاجم الأكراد في شمال سوريا، كرد على تفجيرات اسطنبول والتي تتهمهم به.

تركيا تهاجم الأكراد في شمال سوريا، كرد على تفجيرات اسطنبول والتي تتهمهم به. 24.11.2022

نجحت أوكرانيا في استعادة مساحات شاسعة من الأراضي احتلتها روسيا في وقت سابق من هذا العام. لكن الروس خلفوا دمارا كبيرا.

كوبيانسك الأوكرانية .. محاولات لبداية جديدة بعد مغادرة الروس 24.11.2022

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03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات إيران: اعتقالات وضحايا وأحكام بالإعدام 16.11.2022

سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.

03.10.2022 *** Riot police officers ride motorcycles in a street in Tehran, Iran, October 3, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

دعوات أممية وألمانية لوقف العنف ضد المتظاهرين في إيران وطهران ترد 24.11.2022

عقدت أعلى هيئة حقوقية أممية جلسة خاصة لبحث الوضع في إيران، ارتفعت خلالها الأصوات المطالبة بوقف العنف ضد المتظاهرين وبالابتعاد عن "الروايات النموذجية للاستبداد"، إيران ردت على الاتهامات ووجهت انتقادات خاصة لألمانيا.

Iran women students Protest without Hijab in Sanandaj Technical and Vocational University. unrest continue in Iran since the murder of Mahsa Amini, Iranians have been holding daily protests anti-regime continue with intensity, despite brutal suppression by the Islamic Republic of Iran. Sanandaj. Iran. November 2, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

احتجاجات جديدة في جامعات ومحافظة كردستان الإيرانية 06.11.2022

تواصلت التظاهرات وأعمال الاحتجاج في مناطق متفرقة في إيران أبرزها في شمال غرب البلاد حيث تعيش أغلبية كردية، وفي جامعات وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المحتجين.

Titel der Bilder: Szenen aus den Protesten im Iran und Slogans der Demonstranten Stichworte: Iran, Proteste September-November 2022 gegen Islamische Republik, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Slogan Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens über 300 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC

حقوقيون: أكثر من 370 قتيلا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات 19.11.2022

كرر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحاول ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران. وفي حين يواصل الأمن الإيراني قتل المحتجين كررت إيران اتهام دول بتأجيج الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين.