 المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الوضع في إيران حرج | DW الأخبار | DW | 22.11.2022

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المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الوضع في إيران حرج

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الوضع في إيران "حرج"، واصفا رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.

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Iran's President Ebrahim Raisi speaks during a rally outside the former US embassy in the capital Tehran on November 4, 2022, to mark the 43th anniversary of the start of the Iran hostage crisis. - More than 50 US embassy staff were taken hostage in the seizure of its mission by supporters of the Islamic revolution on November 4, 1979. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

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Titel der Bilder: Szenen aus den Protesten im Iran und Slogans der Demonstranten Stichworte: Iran, Proteste September-November 2022 gegen Islamische Republik, Volksaufstand, Frauen, Frauenrechte, Jina Mahsa Amini, Menschenrechtsverletzung, Slogan Beschreibung: Auslöser der jüngsten Proteste im Iran war der Tod der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini, die in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie gegen die Regeln zum Tragen eines Kopftuchs verstoßen haben soll. Drei Tage später starb sie unter Umständen, die strittig sind. Danach brachen erste Proteste aus. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden inzwischen mindestens über 300 Menschen getötet. Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle der Bilder: UGC

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03.11.2022 Iranian protesters clashed with police in Karaj a town near the capital, reportedly killing or wounding a number of members of the security forces, The protesters had gathered in Karaj, just outside Tehran, to mark the 40th day since the shooting death of Hadis Najafi, 22, one of several young women to have been killed during the protests. The demonstrations were ignited by the death of Mahsa Amini by the country's morality police.The 40th day after someone's death has great symbolism in Shiite Islam and is marked by public mourning. Commemorating protester deaths has given momentum to the ongoing demonstrations, Karaj. Iran. November 3, 2022. Photo by SalamPix/ABACAPRESS.COM

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