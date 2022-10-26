المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الوضع في إيران حرج

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قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الوضع في إيران "حرج"، واصفا رد فعل السلطات المتشدد تجاه الاحتجاجات الذي أسفر عن مقتل ما يزيد على 300 شخص في الشهرين الماضيين.
كرر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحاول ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران. وفي حين يواصل الأمن الإيراني قتل المحتجين كررت إيران اتهام دول بتأجيج الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين.
في تطور جديد يعكس حدة في الخطاب الدبلوماسي بين ألمانيا وإيران، رد وزير الخارجية الإيراني على انتقادات نظيرته الألمانية للإجراءات العنيفة ضد الاحتجاجات في إيران، محذرا من "عواقب الإضرار بعلاقات تاريخية".
فيما تحدث مدرب منتخب إيران عن إسعاد الإيرانيين بأداء جيد أمام إنجلترا أرسل قائد منتخب إيران تعازيه لأسر ضحايا الحملة القمعية على المتظاهرين. وأمسى إحسان حاج صفي أول لاعب إيراني يعلن في المونديال دعمه للاحتجاجات في بلده.
سقط ضحايا جدد في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة شابة بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقضى العشرات على هامش هذه الاحتجاجات.
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