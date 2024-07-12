المفوضية: منصة "إكس" تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي الرقمية

أعلنت المفوضية الأوروبية "مخالفة" منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي -التي كان اسمها "تويتر" سابقا- للقوانين الرقمية للاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال الاحتيال على المستخدمين وعدم الالتزام بمعايير الشفافية، وفقاً لنتائج أولية.

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة (12 من يوليوز/ تموز 2024)، أن منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)-التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك- خالفت القوانين الرقمية للاتحاد الأوروبي من خلال الاحتيال على المستخدمين وعدم الالتزام بمعايير الشفافية، وذلك حسب نتائج أولية.

وقالت المفوضية إن نظام التحقق من المستخدمين على منصة أكس-المعروف بنظام العلامة الزرقاء- كان مفتوحا للإساءة من جانب "العناصر الخبيثة"، حيث إن أغلب الأشخاص قد يشترون الحالة.

وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون -في بيان- إن نظام العلامات الزرقاء "كان يعني (في السابق) مصادر معلومات جديرة بالثقة". وأضاف: "الآن مع إكس، وجهة نظرنا الأولية هي أنهم يخدعون المستخدمين. ولدى إكس الآن حق الدفاع ولكن إذا تم تأكيد وجهة نظرنا فسوف نفرض غرامات ونطلب تغييرات كبيرة".

وبموجب قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي، تخضع منصات التواصل الاجتماعي -التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط مثل إكس- لقواعد الإشراف على المحتوى بعيدة المدى.

وفي حال تم التأكد من هذه المخالفات ستفرض المفوضية الأوروبية غرامة قد تصل إلى ستة بالمئة من حجم التداول السنوي في جميع أنحاء العالم.

ع.م/و.ب (د ب أ)