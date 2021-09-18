 المفوضية الأوروبية توافق على لقاحين ضد أوميكرون وتحث على جرعات معززة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.09.2022

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المفوضية الأوروبية توافق على لقاحين ضد أوميكرون وتحث على جرعات معززة

يتوقع أن تدعو المفوضية الأوروبية دول الاتحاد لتقديم جرعات معززة من مضادات فيروس كورونا لسكانها قبيل حلول الخريف والشتاء، فيما وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على استخدام نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا

لقاحات مضادة لمرض كوفيد من إنتاج شركة فايزر

قالت المفوضية الأوروبية إن أكثر من 2300 نسمة ما زالوا يفقدون حياتهم في دول الاتحاد كل أسبوع بسبب مرض كوفيد

تعتزم المفوضية الأوروبية حث الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على البدء الآن في تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لسكانها لاحتواء موجة عدوى جديدة متوقعة في الخريف والشتاء، حسبما أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الجمعة قبل إصدارها رسمياً.

مختارات

بعدما أدرت الحكومة الاتحادية تدابير فيروس كورونا الجديدة التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في حزيران/ أكتوبر القادم، ينتقش وزراء صحة الولايات الألمانية مسودة تدابير خاصة بالولايات والتي تدخل في إطار صلاحياتها.

وذكرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن أكثر من 2300 نسمة ما زالوا يفقدون حياتهم في دول الاتحاد كل أسبوع بسبب مرض كوفيد، فيما يعاني آخرون من التداعيات الصحية السلبية للمرض ومن بينها أعراض طويلة الأمد ومشكلات تتعلق بالصحة العقلية.

وقالت: "يتضح من خلال العامين الماضيين أن الاتحاد الأوروبي قد يواجه موجة جديدة من كوفيد-19 في الخريف والشتاء"، حيث تدفع العودة إلى المدارس وبرودة الطقس الأفراد إلى المكوث في أماكن مغلقة، الأمر الذي يساعد كذلك على انتشار الأنفلونزا الموسمية.

وأضافت "التطعيم لا يزال هو أكثر طريقة يعوّل عليها لتجنب الإصابة بالأعراض الحادة، وبالتالي تقليل الوفيات"، ودعت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لتنظيم حملات تطعيم تشمل لقاحات معدلة لمواجهة المتحورات الجديدة.

وشددت المفوضية على ضرورة أن يتم ذلك قبل "الموجة التالية". ووافقت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الخميس على الجرعات المعززة التي عدلتها بيونتيك-فايزر وموديرنا لمواجهة المتحورات الجديدة.

وقالت ستيلا كيرياكيدس مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي في تعقيبها على قرار وكالة الأدوية "من الضروري أن تظل الأولوية لإعطاء اللقاح الأساسي والجرعة المعززة الأولى لجميع الأفراد المؤهلين".

 

الموافقة على نسختين معدلتين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا

من ناحية أخرى، وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس على استخدام نسختين من لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا معدّلتين للتصدّي للمتحوّرة أوميكرون من فيروس كوفيد-19، في خطوة ترمي لاستخدامهما في جرعة معزّزة هذا الشتاء للحؤول دون تفشّي موجة وبائية جديدة.

وقالت الوكالة ومقرّها في أمستردام إنّ هاتين النسختين من اللّقاحين تستهدفان "المتحورة أوميكرون بي-إيه.1 بالإضافة إلى السلالة الأصلية" من فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في 2019.

وأضافت أنّ الأشخاص الذين سيكون بمقدورهم تلقّي جرعة من أحد هذين اللقاحين هم من تزيد أعمارهم عن 12 عاماً وتلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللّقاحات الأولية المضادّة لكوفيد-19.

واليوم أجازت المفوضية الأوروبية اللقاحين الجديدين للوقاية من متحور أوميكرون، حسبما أعلنت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة في تغريدة لها على موقع تويتر. 


 

وهاتان النسختان تمّ تعديلهما انطلاقاً من كوميرناتي وسبايكفاكس، اللقاحين الأصليين اللذين طوّرتهما فايزر/بايونتيك وموديرنا على التوالي. ومع ذلك، فإنّ هاتين النسختين الجديدتين لا تستهدفان متحورتي أوميكرون "بي إيه.4" وبي إيه.5" اللتين ظهرتا في الأشهر الأخيرة  وأصبحتا مهيمنتين في العالم.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قالت مؤخراً إنّها تعتزم الموافقة "اعتباراً من الخريف" على نسخ أخرى معدلة تستهدف هاتين المتحورتين الفرعيّتين.

وفي كندا، وافقت السلطات الصحية الخميس على النسخة المعدلة من لقاح موديرنا المضادة للمتحورة أوميكرون. وقال الدكتور هوارد نجو، نائب رئيس هيئة الصحة العامة الفدرالية، خلال مؤتمر صحافي إنّ كندا اشترت 12 مليون جرعة من هذا اللّقاح الجديد وهي تأمل أن تتمكن من بدء استخدامه في حملة تطعيم اعتباراً من نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

من جهتها، قالت وزارة الصحّة الكندية إنّ التجارب السريرية التي أجريت على اللّقاح الجديد أظهرت استجابات مناعية "أعلى بكثير" من سابقاته ضد متحورات أوميكرون.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

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