المفوضية الأوروبية تقترح منح أوكرانيا 18 مليار يورو

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) على الدول الـ 27 منح أوكرانيا مساعدة مقدارها 18 مليار يورو في العام 2023 على شكل قروض تتحمل الدول الأعضاء فوائدها.

وأوضحت المفوضية في بيان "ستغطي هذه المساعدة المالية الثابتة والمنتظمة والتي يبلغ متوسطها 1,5 مليار يورو شهريا، جزءا كبيرا من حاجات التمويل القصيرة الأجل لأوكرانيا للعام 2023 والتي تقدّرها السلطات الأوكرانية ومؤسسة النقد الدولي بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات يورو شهريا".

إثر هذا الاعلان، رحب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ "تضامن" الاتحاد الاوروبي مع كييف. وعبر على تويتر عن "امتنان حيال المفوضية الأوروبية ورئيستها أورسولا فون دير لايين ... هذا يثبت التضامن الفعلي من جانب الاتحاد الاوروبي".

القروض مدتها 35 سنة كحد أقصى ويجب أن تسدد أوكرانيا رأس المال اعتبارا من عام 2033. وسيتم اقتراض الأموال المتاحة لأوكرانيا من قبل المفوضية الأوروبية من الأسواق.

تضرر 40 بالمائة من محطات الطاقة الأوكرانية جراء القصف

بشرط مكافحة الفساد واحترام القانون

سيترافق دفع الأموال مع إصلاحات في المجال القضائي ومحاربة الفساد بشكل خاص واحترام سيادة القانون. وتتعهد المفوضية "بالتحقق من أن هذه الإصلاحات قد طُبقت بالفعل عند الدفع". ستتيح المساعدة المقترحة ضمان "استمرار عمل مؤسسات الدولة الأوكرانية واستفادة المواطنين من الخدمات العامة الأساسية وإعادة بناء البنية التحتيةالتي دمرتها روسيا" حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وتأمل المفوضية في أن يعتمد المجلس الأوروبي والبرلمان هذا الاقتراح بحلول نهاية السنة لكي يمكن دفع أول الأموال اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2023.

وقد منح الاتحاد الأوروبي في عام 2022 مساعدة بحوالي ستة مليارات يورو لهذا البلد الذي يحظى بوضع مرشح للانضمام.

في حين أن الاقتصاد الأوكراني تضرر بشدة من جراء حوالى تسعة أشهر من الهجوم الروسي المستمر، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 35 بالمائة لإجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2022.

خ.س/ ع.ج (أ ف ب)