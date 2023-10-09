 المفوضية الأوروبية تعلق المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المفوضية الأوروبية تعلق المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري

أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين والبالغة قيمتها قرابة 700 مليون يورو، وذلك بعد هجوم حركة حماس ضد إسرائيل، معتبرة أنه "لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد".

صورة رمزية

المفوضية الأوروبية تعلق جميع المدفوعات للفلسطينيين على الفور بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل.

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وقيمتها 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وتعلق جميع المدفوعات على الفور بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل.

مختارات

وقال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور على منصة إكس "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول. لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد".

وقتل مسلحو حماس 800 إسرائيلي  واختطفوا العشرات في أعنف  عملية توغل  من نوعها منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول قبل 50 عاما، وردت إسرائيل بقصف هو الأعنف على الإطلاق على غزة مما أودى بحياة أكثر من 400.

 

وقال فارهيلي إن جميع مقترحات الميزانية الجديدة للمساعدات الفلسطينية تم تأجيلها أيضا حتى إشعار آخر. وأضاف "يجب الآن  معالجة أسس السلام  والتسامح والتعايش".

وتابع المسؤول الأوروبي أنّ "التحريض على الكراهية والعنف وتمجيد الإرهاب يسممان عقول الكثيرين. نحن بحاجة إلى فعل ونحتاج إليه الآن".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هم أكبر المانحين للسكان الفلسطينيين. وقالت بيان صحفي إن التكتل كان يعتزم دعم الشعب الفلسطيني بمبلغ مليار و180 مليون يورو للفترة من 2021 إلى 2024.

في غضون ذلك قالت ألمانيا والنمسا الاثنين إنهما قررتا تعليق مساعدات بعشرات الملايين من اليورو للفلسطينيين ردا على هجوم حماس على إسرائيل بهدف ضمان عدم وصول الأموال إلى الجهة الخطأ.

وأضاف البلدان أنهما يريدان مراجعة تعاملهما فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية ومناقشة ذلك مع إسرائيل وشركاء دوليين. وقالت برلين إنها تريد التأكد من أنها تدعم السلام في المنطقة وترسل إشارة تضامن.

بدوره قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل سيعقدون اجتماعا طارئا غدا لبحث الوضع، وهو ما يشمل مراجعة جوانب المساعدات التنموية.

وبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في إطار مخصصات ميزانية العام الماضي 296 مليون يورو.

وتعد أوروبا أحد مصادر المساعدات التنموية الرئيسية للفلسطينيين، مما يعني أن القرارات التي سيتمخض عنها هذا الاجتماع قد يكون لها تداعيات كبيرة إذا قررت دول أخرى تعليق المساعدات.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإنّ هناك نحو 2.1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية، منهم مليون طفل، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ويشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح/ م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Gegenwehr bei Räumung von Siedler-Hochburg Kfar Darom

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2005

    انسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات وترك القطاع المكتظ بالسكان تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.

  • تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 كانون الثاني / يناير 2006

    حركة حماس تفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وإسرائيل والولايات المتحدة تقطعان المساعدات عن الفلسطينيين بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل.

  • Flash-Galerie Israel Soldat Gilad Shalit

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    25 حزيران/ يونيو 2006

    مسلحون من حماس يأسرون جلعاد شاليط، المجند في الجيش الإسرائيلي، في هجوم عبر الحدود من غزة، مما دفع إسرائيل لتوجيه ضربات جوية والتوغل داخل القطاع. وتم إطلاق سراح شاليط في النهاية بعد أكثر من خمس سنوات في عملية لتبادل الأسرى.

  • Palästinenser Gaza Bürgerkrieg Hamas nimmt Fatah Gebäude ein

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 حزيران/ يونيو 2007

    حماس تسيطر على غزة وتطيح بقوات تابعة لحركة فتح. ورغم سيطرة حماس على القطاع، إلا أن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله لا زالت تدير بعض الشؤون العامة للقطاع مثل التفاوض مع إسرائيل والمساعدة في إدخال المساعدات وأساسيات الحياة من كهرباء ومياه.

  • Kämpfe im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    27 كانون الأول /ديسمبر 2008

    إسرائيل تشن هجوما عسكريا على غزة استمر 22 يوما بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن مقتل 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.

  • Bewaffneter Hamas-Anhänger in Gaza

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012

    إسرائيل تقتل القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، وتلى ذلك إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.

  • ARCHIV Israel | Panzer feuert auf Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 2014

    أدى خطف حماس وقتلها لثلاثة شبان إسرائيليين إلى حرب استمرت سبعة أسابيع وأسفرت، بحسب الأنباء، عن مقتل أكثر من 2100 فلسطينيا في غزة و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.

  • Palästina | Proteste am Grenzzaun im Gazastreifen

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آذار/ مارس 2018

    بدأت احتجاجات فلسطينية عند حدود غزة مع إسرائيل وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد المحتجين. ووردت أنباء عن مقتل أكثر من 170 فلسطينيا في الاحتجاجات، التي استمرت عدة أشهر، وأدت أيضا إلى اندلاع قتال بين حماس والقوات الإسرائيلية.

  • Gaza | Raketen werden von Gaza-Stadt auf Israel abgefeuert

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    أيار/ مايو 2021

    بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى بالقدس. وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات الأمن من الحرم، أطلقت حماس وابلا من الصواريخ من غزة على إسرائيل. وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. واستمر القتال لمدة 11 يوما مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 شخصا في غزة و13 في إسرائيل.

  • Israel | Gaza | Iron Dome | Rakteneangriffe auf Israel

    تأريخ المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة

    آب/ أغسطس 2022

    مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين في غزة بينهم قيادي كبير في حركة الجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية تصيب ما تسميه إسرائيل سلسلة من الأهداف العسكرية في غزة. وحركة الجهاد الإسلامي تطلق مئات الصواريخ على إسرائيل ردا على ذلك، وصل بعضها إلى مسافة خمسة كيلومترات غربي القدس. ولم تشارك حماس في القتال. إعداد: خالد سلامة


مواضيع ذات صلة

07.10.2023, Israel, Kfar Azza: Ein Haus steht in einem Kibbuz in Flammen, den Palästinenser, aus dem Gazastreifen gestürmt haben. Die islamistische Hamas hat vom Gazastreifen aus Israel massiv aus der Luft, am Boden und von See aus angegriffen. «Bürger Israels, wir sind im Krieg», teilte Israels Ministerpräsident Netanjahu am Samstag (07.10.2023) aus dem Militärhauptquartier mit. Foto: Hassan Eslaiah/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الهجوم على إسرائيل.. عندما يتحول "الكيبوتس" إلى كابوس! 09.10.2023

المئات ضمنهم مدنيون قتلوا خلال الهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر من حركة حماس الإسلاموية في جنوب إسرائيل. الهجمات استهدفت عدة تجمعات سكنية تُعرف بـ "الكيبوتسات" على الحدود مع قطاع غزة. والسكان هناك فوجئوا بعنف غير متوقع.

Ein Polizeifahrzeug steht vor der Synagoge. Vor den Synagogen in Bonn und Münster sind am Dienstagabend israelische Flaggen angezündet worden.

مطالبات بتعزيز حماية المؤسسات اليهودية في ألمانيا 07.10.2023

طالب المجلس المركزي لليهود بتعزيز حماية المؤسسات اليهودية في ألمانيا، تحسبا لأي هجوم قد تتعرض له. فيما طالب السفير الإسرائيلي في برلين بإجراء صارم ضد شبكة "صامدون" الفلسطينية التي احتفلت بهجوم "حماس" على إسرائيل.

TOPSHOT - People try to extinguish fire on cars following a rocket attack from the Gaza Strip in Ashkelon, southern Israel, on October 7, 2023. Palestinian militant group Hamas has launched a war against Israel, Defence Minister Yoav Gallant said, after barrages of rockets were fired from the Gaza Strip into Israeli territory on October 7. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

واشنطن تعلن دعمها الكامل لها.. إسرائيل تحمل إيران المسؤولية أيضا 07.10.2023

وفق تقارير إعلامية ومصادر طبية فإنّ حصيلة القتلى ارتفعت في إسرائيل وكذلك في قطاع غزة. وفيما اتهم السفير الإسرائيلي في برلين إيران أيضا بالمسؤولة عن هجوم "حماس" المباغت، أعلنت واشنطن دعمها الكامل لإسرائيل.