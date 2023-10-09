المفوضية الأوروبية تعلق المساعدات للفلسطينيين بشكل فوري

قالت المفوضية الأوروبية، الاثنين (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، إنها ستضع كل مساعدات التنمية للفلسطينيين وقيمتها 691 مليون يورو (728.66 مليون دولار) قيد المراجعة وتعلق جميع المدفوعات على الفور بعد هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل.

وقال أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع في منشور على منصة إكس "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يمثل نقطة تحول. لا يمكن أن يجري العمل كالمعتاد".

وقتل مسلحو حماس 800 إسرائيلي واختطفوا العشرات في أعنف عملية توغل من نوعها منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول قبل 50 عاما، وردت إسرائيل بقصف هو الأعنف على الإطلاق على غزة مما أودى بحياة أكثر من 400.

وقال فارهيلي إن جميع مقترحات الميزانية الجديدة للمساعدات الفلسطينية تم تأجيلها أيضا حتى إشعار آخر. وأضاف "يجب الآن معالجة أسس السلام والتسامح والتعايش".

وتابع المسؤول الأوروبي أنّ "التحريض على الكراهية والعنف وتمجيد الإرهاب يسممان عقول الكثيرين. نحن بحاجة إلى فعل ونحتاج إليه الآن".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هم أكبر المانحين للسكان الفلسطينيين. وقالت بيان صحفي إن التكتل كان يعتزم دعم الشعب الفلسطيني بمبلغ مليار و180 مليون يورو للفترة من 2021 إلى 2024.

في غضون ذلك قالت ألمانيا والنمسا الاثنين إنهما قررتا تعليق مساعدات بعشرات الملايين من اليورو للفلسطينيين ردا على هجوم حماس على إسرائيل بهدف ضمان عدم وصول الأموال إلى الجهة الخطأ.

وأضاف البلدان أنهما يريدان مراجعة تعاملهما فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية ومناقشة ذلك مع إسرائيل وشركاء دوليين. وقالت برلين إنها تريد التأكد من أنها تدعم السلام في المنطقة وترسل إشارة تضامن.

بدوره قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اليوم إن وزراء خارجية التكتل سيعقدون اجتماعا طارئا غدا لبحث الوضع، وهو ما يشمل مراجعة جوانب المساعدات التنموية.

وبلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في إطار مخصصات ميزانية العام الماضي 296 مليون يورو.

وتعد أوروبا أحد مصادر المساعدات التنموية الرئيسية للفلسطينيين، مما يعني أن القرارات التي سيتمخض عنها هذا الاجتماع قد يكون لها تداعيات كبيرة إذا قررت دول أخرى تعليق المساعدات.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة فإنّ هناك نحو 2.1 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية، منهم مليون طفل، في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.

ويشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح/ م.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)