المفوضية الأوروبية تدعو دول التكتل لاستضافة مهاجري لامبيدوسا

قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة مركز لاستقبال المهاجرين في جزيرة لامبيدوسا، بصحبة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني. وقد وصلت فون دير لاين وميلوني إلى الجزيرة صباح اليوم (الأحد 17 سبتمبر/ أيلول 2023). وتفقدت فون دير لاين وميلوني مركز استقبال المهاجرين، وتحدثا مع بعض المهاجرين، بحسب ما ظهر في الصور التي يثها التلفزيون الإيطالي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" عن ميلوني القول "نحن نبذل قصارى جهدنا". وكانت السلطات الإيطالية قد استقبلت أكثر من 5.100 مهاجر في لامبيدوسا الأربعاء الماضي، مما دفع المجلس المحلي للإعلان عن حالة الطوارئ. ويشار إلى أنه بسبب قربها من مدينة صفاقس التونسية، تعد لامبيدوسا منذ أعوام من أبرز مقاصد المهاجرين من شمال أفريقيا، الساعين للوصول للشواطئ الأوروبية.

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين في جزيرة لامبيدوسا، بعد وصول أكثر من 6000 مهاجر غير شرعي خلال 24 ساعة

ويذكر أن مخيم اللاجئينفي الجزيرة مكتظ بصورة كبيرة. وكانت ميلوني قد دعت فون دير لاين لزيارة الجزيرة لكي تتعرف على "خطورة الموقف" الذي تواجهه إيطاليا. وقد طالبت ميلوني بتدشين عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين" فورا". وقالت في رسالة مصورة أمس الأول الجمعة إنه يجب نشر قوات البحرية إذا لزم الأمر.

وقالت فون دير لايين إن "الهجرة غير القانونية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج الى ردّ أوروبي"، داعية "الدول الأعضاء (في الاتحاد) إلى استضافة" قسم من آلاف المهاجرين الذين يصلون الى سواحل لامبيدوسا بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)