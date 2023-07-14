 المفقودون في سوريا | DW الأخبار | DW | 21.07.2023

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المفقودون في سوريا

تواجه عائلات المفقودين والمختفين قسرا في سوريا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، تشكيل مؤسسة أممية للكشف عن مصير هؤلاء قد يجلب الأمل لذوي المفقودين

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FILE - Trucks loaded with United Nations humanitarian aid for Syria following a devastating earthquake are parked at Bab al-Hawa border crossing with Turkey, in Syria's Idlib province, on Feb. 10, 2023. The U.N. Security Council on Tuesday July 11, 2023, failed to renew authorization of the delivery of humanitarian aid to Syria’s rebel-held northwest from neighboring Turkey, officially ending a U.N. operation that had been vital to helping a region of 4.1 million people. (AP Photo/Ghaith Alsayed, File)

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قالت سوريا إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات. وتدرس الأمم المتحدة هذا الخيار.

10.5.2015, New York, USA, FILE PHOTO: ATTENTION EDITORS - VISUALS COVERAGE OF SCENES OF DEATH A man reacts as he looks at a gruesome collection of images of dead bodies taken by a photographer, who has been identified by the code name Caesar, at the United Nations Headquarters in New York, March 10, 2015. The pictures were smuggled out of Syria between 2011 and mid-2013. The exhibition at the UN consists of two dozen images selected from the roughly 55,000 photographs taken in Syria by a former military police photographer - some showing eye gougings, strangulation and long-term starvation - as the conflict in Syria enters its fifth year. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة لـ"جلاء مصير" 100 ألف سوري مفقود 30.06.2023

رغم معارضة دمشق ورفض 11 دولة وامتناع 62 أخرى عن التصويت، قررت الأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية المنظمة الدولية تكون معنية بـ"جلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، والذين يقدر عددهم بـ100 ألف شخص.

A Syrian man shows marks of torture on his back, after he was released from regime forces, in the Bustan Pasha neighbourhood of Syria's northern city of Aleppo on August 23, 2012. State media hailed the recapture by the army of three Christian neighbourhoods in the heart of Aleppo, but clashes between troops and rebel fighters raged in other parts of the city and in the southern belt of Damascus. AFP PHOTO / JAMES LAWLER DUGGAN (Photo by JAMES LAWLER DUGGAN / AFP)

العدل الدولية تنظر في اتهام النظام السوري بارتكاب جرائم تعذيب 07.07.2023

في سابقة من نوعها، ستنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية رفعتها هولندا وكندا تحاول تحميل حكومة بشار الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

DATE: July 17, 2023 CREDIT: Omar al-Bam for DW CAPTION: Workers from different local humanitarian aid agencies, including the White Helmets and the Al-Bunyan Al-Marsous Foundation, protest the closing of the border crossing to international aid deliveries. LOCATION: Bab al-Hawa crossing, Turkish-Syria border, northwestern Syria

بعد الفيتو الروسي- كيف تصل المساعدات للملايين في سوريا؟ 21.07.2023

بعد فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، بات مستقبل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا مقلقا بشكل كبير، لكن هل يوجد بدائل أخرى أمام المنظمات المعنية؟