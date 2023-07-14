المفقودون في سوريا

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تواجه عائلات المفقودين والمختفين قسرا في سوريا تحديات هائلة في الحصول على أي معلومات حول مصير أحبائهم، تشكيل مؤسسة أممية للكشف عن مصير هؤلاء قد يجلب الأمل لذوي المفقودين
قالت سوريا إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات. وتدرس الأمم المتحدة هذا الخيار.
رغم معارضة دمشق ورفض 11 دولة وامتناع 62 أخرى عن التصويت، قررت الأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية المنظمة الدولية تكون معنية بـ"جلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، والذين يقدر عددهم بـ100 ألف شخص.
في سابقة من نوعها، ستنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في قضية رفعتها هولندا وكندا تحاول تحميل حكومة بشار الأسد المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.
بعد فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، بات مستقبل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من تركيا مقلقا بشكل كبير، لكن هل يوجد بدائل أخرى أمام المنظمات المعنية؟
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