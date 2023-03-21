المفقودون في حرب أوكرانيا

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وسط الحرب والدمار يحاول الأوكرانيون العثور على ذويهم المفقودين، الذين كانوا يقاتلون في الخطوط الأمامية.
أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية دون الإعلان عن مسؤوليتها عن ذلك، بينما فتحت موسكو تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام وعدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.
يقوم الرئيس الصيني بزيارة لروسيا يرى فيها مراقبون دعما للرئيس بوتين في ظل تزايد عزلته عن الغرب وإصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". بوتين أبدى "انفتاحه" على الخطة الصينية للسلام في أوكرانيا.
في الذكرى التاسعة لضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، قام بوتين بزيارة غير معلنة إلى شبه الجزيرة الأوكرانية التي تؤكد كييف أنها تعتزم استعادتها بـ"السلاح"، فيما تؤكد موسكو أن "القرم روسية" رافضة أن تكون موضع تفاوض!
جددت روسيا تأكيدها على استحالة إيجاد أي تسوية سلمية للحرب في أكرانيا ما لم تعترف كييف "بالحقائق الجديدة" على الأرض، في وقت مرر فيه الدوما قانوناً يعاقب من يشوه سمعة مجموعات المرتزقة.
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