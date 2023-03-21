المفقودون في حرب أوكرانيا

كييف: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية في شبه جزيرة القرم

أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدى إلى تدمير صواريخ كروز روسية دون الإعلان عن مسؤوليتها عن ذلك، بينما فتحت موسكو تحقيقا جنائيا بحق المدعي العام وعدد من قضاة المحكمة الجنائية الدولية.