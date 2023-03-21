 المفقودون في حرب أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 23.03.2023

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المفقودون في حرب أوكرانيا

وسط الحرب والدمار يحاول الأوكرانيون العثور على ذويهم المفقودين، الذين كانوا يقاتلون في الخطوط الأمامية.

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