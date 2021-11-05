نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
عندما يصاب المرء بآلام شدية في الظهر من دون معرفة السبب، يكون المفصل العجزي الحرقفي هو المسؤول غالباً. وهذا قد يحدث بسبب الحركات المفاجئة عند ممارسة الرياضة أو التعرض لحوادث. لكن هناك وسائل للمساعدة.
آلام الظهر قد تحدث في سن مبكرة وغالبا ما تتفاقم هذه الأعراض، لتصبح مؤلمة ومزعجة باستمرار. بيد أن الخبراء يؤكدون أن تقوية عضلات الظهر كفيلة بتخليصك من الآلام. من بين هذه النصائح قاعدة 66 الرياضية، فما هي وكيف تعمل؟
قبل أن تبدأ العطلة يجب عليك إتمام جميع المهام المتراكمة، قد تنجز ذلك، لكن الأمر ينعكس على جهازك المناعي، لتكون النتيجة إصابتك بـ "مرض وقت الراحة"، فما هو؟ وكيف نقي أجسامنا منه؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول