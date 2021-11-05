 المفصل العجزي الحرقفي | صحتك بين يديك | DW | 29.10.2021

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صحتك بين يديك

المفصل العجزي الحرقفي

عندما يصاب المرء بآلام شدية في الظهر من دون معرفة السبب، يكون المفصل العجزي الحرقفي هو المسؤول غالباً. وهذا قد يحدث بسبب الحركات المفاجئة عند ممارسة الرياضة أو التعرض لحوادث. لكن هناك وسائل للمساعدة.

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