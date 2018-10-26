المغنية الإيرلندية سينيد أوكونور تعتنق الإسلام

أعلنت المغنية الإيرلندية الشهيرة سينيد أوكونور اعتناقها الإسلام وتغيير اسمها إلى "شهداء دافيت". سينيد اشتهرت في فترة الثمانينات والتسعينات بأغاني مثل "نثنغ كومبرس".
صورة من الأرشيف.
ذكرت مواقع صحفية مختلفة اليوم الجمعة (26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن المغنية الايرلندية الشهيرة سينيد أوكونور اعتنقت الإسلام، وأضاف موقع "شتيرن" الألماني أن سينيد غيرت أيضاً اسمها ليصبح شهداء دافيت.
وكتبت على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "أنا فخورة باعتناق الإسلام. وهذه هي النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية"، وأضافت :"جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، الذي يجعل كل الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية"، حسب رأيها.
وأشار موقع "هانوفر ألغيماينه" إلى أن شهداء دافيت (51 عاماً) وضعت مكان صورتها الشخصية على حسابها الخاص في موقع "تويتر" عبارة "فقط افعلها"، التي تستخدمها شركة الملابس الأمريكية الشهيرة "نايكي".
كما نشرت صورة أخرى لها على تويتر وهي ترتدي الحجاب، إذ علقت قائلة "سعيدة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها المغنية "أوكونور" دينها، فقد اعتنقت في تسعينيات القرن الماضي الكاثوليكية المسيحية وغيرت اسمها إلى "ماجدة دافيد"، فيما أشار موقع شبكة "بي بي سي" أنها ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المغنية الإيرلندية الشهيرة عن الدين بطريقة علنية.
يشار إلى أن "أوكونور"، التي تكتب وتغني وتعزف على عدة أدوات موسيقية، سطع نجمها في الوسط الفني نهاية الثمانينيات عقب صدور ألبومها الأول "الأسد والكوبرا"، ثم توالت نجاحاتها مع بداية تسعينيات القرن الماضي، بعد إصدارها عدة أغنيات حققت نجاحاً كبيراً في العالم.
ر.م/ع.خ
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
أسطورة الغناء العربي .. أم كلثوم
تعد المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم أيقونة في الغناء العربي، وتعدت شهرتها مصر لتشمل أغلب البلدان الناطقة بالعربية. كما كانت تعد مثالاً للصوت الغنائي العربي. بيعت أكثر من 80 مليون أسطوانة لأم كلثوم. ورغم مرور أكثر من 40 عاماً على وفاة "كوكب الشرق" إلا أنها ما زالت حاضرة في الثقافة الموسيقية العربية وفي ذاكرة الملايين من محبيها.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
بوب مارلي .. الأب الروحي للريغي
ولد بوب مارلي في جامايكا ويعد من مؤسسي موسيقى الريغي الجامايكية، كان يكتب ويلحن ويغني بنفسه هذا النمط من الموسيقى. ورغم وفاته المبكرة سنة 1981 عن عمر ناهز 36 عاماً، إلا أنه يعد أفضل مغني الريغي على الإطلاق، ويعد ألبومه الذي صدر سنة 1984 بعنوان "أسطورة" أكثر ألبومات موسيقى الريغي مبيعاً في العالم.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
ديسباسيتو .. أسلوب "ريغيتون"
تمكن لويس فونسي ودادي يانكي من جعل بلدهم بورتوريكو مشهوراً في العالم عبر أغنيتهم "ديسباسيتو" التي حصلت على أكثر من 2.7 مليار مشاهدة في يوتيوب خلال ستة أشهر فقط. أسلوب الأغنية الذي يدعى "ريغيتون" كان قد بدأ في بورتوريكو في تسعينيات القرن الماضي، ويتضمن ألحان من الكاريبي وآلات موسيقية لاتينية وكلمات أغاني لا تعرف تابوهات. وقبل حوالي عشر سنوات بدأ هذا الطراز الموسيقي بالانتشار في العالم.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
"غانغام ستايل" .. كوريا الجنوبية
أغنية "غانغام ستايل" للمغني الكوري جنوبي "بساي" جعلت من بلده مشهوراً عالمياً، وكانت أول أغنية تتجاوز مشاهداتها حاجز المليارين في يوتيوب. وصلت عدد مشاهداتها حالياً إلى 2.9 مليار مشاهدة وتتضمن مزيجاً من موسيقى البوب والإلكترو والتيكنو مع كلمات باللغة الكورية. في الصورة "بساي" يؤدي الرقصة الشهيرة للأغنية مع مواطنه أمين عام الأمم المتحدة سابقاً بان كي مون.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
كارلوس سانتانا .. "لاتينو روك"
ولد كارلوس سانتانا في المكسيك وانتقل صغيراً إلى الولايات المتحدة، وهناك أصبح أسطورة العزف على الغيتار. نجح سانتانا في عزف مزيج سلس من أساليب غناء مختلفة، منها الموسيقى اللاتينية و"أفروبيت"، بالإضافة إلى عزف الغيتار المنفرد. اشتهر عالمياً بعد حضوره في مهرجان "وودستوك" سنة 1969. ومنذ ذلك الوقت يحيي الحفلات في مختلف أنحاء العالم.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
"بوينا فيستا سوشل كلوب" .. كوبا على الخارطة
في سنة 1996 سافر عازف الغيتار الأمريكي راي كودر إلى كوبا وهناك تعرف على موسيقى نسيها العالم منذ قيام الثورة الكوبية عام 1958. قدم كودر عدة أغان بألحان كوبية، والتي اشتهرت بدورها بسرعة في العالم وصارت أسلوباً غنائياً خاصاً أبرز سفرائها فرقة "بوينا فيستا سوشل كلوب"، التي تحيي الحفلات في أنحاء العالم.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
رافي شانكار
اشتهر الموسيقار الهندي رافي شانكار بعزفه على آلة سيتار الموسيقية ويعد أفضل موسيقار هندي معاصر. ولد شانكار في سنة 1920 وبدا الغناء وهو بسن 18 عاماً، وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي بدأ بإقامة حفلات موسيقية في أوروبا والقارة الأمريكية. ألهم شانكار الكثير من المغنيين مثل جورج هاريسون من فرقة بيتلز ووضع اسم بلده الهند على خارطة الموسيقى العالمية الحديثة.
موسيقيون جلبوا الشهرة لبلدانهم بأغانيهم
علي فاركا توري.. رائد الغناء الأفريقي
أسلوب الغناء المالي والأفريقي اشتهر عالمياً بفضل المغني وعازف الغيتار علي فاركا توري. كان على فاركا يغني بأسلوب "بلوز" الأمريكي وتعاون مع مغني جاز أمريكيين وغنى بلغات غرب أفريقيا. حصل علي فاركا توري على جائزتي "غرامي". الكاتب: كريستينا بوراك/ زمن البدري