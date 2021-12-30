نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
المغنية الأفغانية غزال عنايت تحذر من المخاطر التي تتهدد الفنانين وتراجع حقوق المرأة في أفغانستان في ظل حكم طالبان.
سجل الدعم الألماني لبرنامج الأغذية العالمي رقما قياسيا، وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانحي البرنامج وتذهب مساعداتها بشكل أساسي لسوريا واليمن وأفغانستان. من جانب آخر خفض برنامج الأغذية الحصص الغذائية لليمنيين بسبب نقص التمويل.
تطوي المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل 16 عاماً من الحكم لتنسحب من الساحة السياسية وسط شعبية كبيرة. بيد أنها انتقدت لافتقادها "للرؤية". كما تعرضت لانتقادات "لفشلها" في ترسيخ موقع المرأة السياسي والتمهيد لخلافتها.
كشفت محاكمة عنصر من "داعش" بألمانيا فصولا جديدة من وحشية التنظيم. ويتهم عراقي باستعباد طفلة إيزيدية وإساءة معاملة والدتها. ماتت الطفلة بعدما قيدها بمنزله. زوجته عوقبت بالسجن 10 أعوام ويطالب الادعاء بسجنه مدى الحياة.
لم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ التقدم المأمول منها، فيما هددت نقاط عدة مثيرة للجدل بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري. بالمقابل تعهدت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو كمساعدة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول