المغنية الأفغانية غزال عنايت

مفاوضات صعبة في ختام قمة المناخ وألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو

لم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ التقدم المأمول منها، فيما هددت نقاط عدة مثيرة للجدل بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري. بالمقابل تعهدت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو كمساعدة.