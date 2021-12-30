 المغنية الأفغانية غزال عنايت | DW الأخبار | DW | 30.12.2021

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المغنية الأفغانية غزال عنايت

المغنية الأفغانية غزال عنايت تحذر من المخاطر التي تتهدد الفنانين وتراجع حقوق المرأة في أفغانستان في ظل حكم طالبان.

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