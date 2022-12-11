 المغرب ينهي لعنة طاردت الأفارقة في كأس العالم..ماذا يقول الفرنسيون؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.12.2022

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رياضة

المغرب ينهي لعنة طاردت الأفارقة في كأس العالم..ماذا يقول الفرنسيون؟

بصعود المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم يكون بذلك قد أنهى اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقية في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، ما جعل سقف الأحلام لدى دول القارة يرتفع للغاية.

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالإنجاز التاريخي ويرفعون مدربهم وليد الركراكي على الأعناق

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالإنجاز التاريخي ويرفعون مدربهم وليد الركراكي على الأعناق

أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقية في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في مونديال "قطر 2022" للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

مختارات

وتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي أمس السبت عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في دور الثمانية من البطولة، ليحقق إنجازاً تاريخياً بإسمه واسم البلدان العربية وإفريقيا.

ورغم أن المنتخبات الإفريقية حققت نتائج جيدة على مستوى بطولات الناشئين والشباب والدورات الأولمبية إلا أنه لا يوجد منتخب عربي أو إفريقي نجح في عبور دور الثمانية على مستوى الرجال باستثناء الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في النسخة الحالية من البطولة.

وقال سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي عن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر :"إنه حقاً لا يصدق، أنا فخور للغاية. الأمر أشبه بالحلم، لا يمكن تصديق أننا وصلنا للدور قبل النهائي".

وكانت أحلام المنتخبات الإفريقية متمثلة في الظهور المشرف أمام أفضل منتخبات العالم وكان أقصى طموحها هو عبور دور المجموعات. ولكن ارتفع سقف الأحلام بعد الأداء الرائع لأسود الأطلس في بطولة كأس العالم الحالية.

يوم للتاريخ

سيظل يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2022 خالداً في أذهان وأفئدة جماهير الساحرة المستديرة في أفريقيا والعالم العربي، بعد أن أصبح شاهداً على تحقيق المنتخب المغربي أعظم إنجاز في تاريخ كرة القدم العربية بل والإفريقية أيضاً.

وبعدما كان أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم، عندما صعد لدور الـ16 في نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب (أسود الأطلس) على موعد مع إنجاز أروع، بصعوده للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى على مستوى كرة القدم في العالم.

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالفوز التاريخي على البرتغال

كان منتخب (أسود الأطلس) على موعد مع إنجاز أروع، بصعوده للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى في العالم

إشادة فرنسية بمنتخب المغرب

من جانبه، أبدى النجم الفرنسي أوليفيه جيرو سعادة غامرة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الإنجليزي 2 / 1 مساء السبت في ختام منافسات دور الثمانية، مشيداً بالمنتخب المغربي قبل مواجهة الفريقين في المربع الذهبي.

وقال جيرو، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في المؤتمر الصحفي: "سنواجه يوم الأربعاء المنتخب المغربي، وهو فريق رائع قد استعرض قوة وصلابة ذهنية ومهارات عالية، في هذه المباراة حظينا بفرصة عدم الذهاب للأوقات الإضافية، الآن سنستمتع بالفوز ولكن علينا أن نستعد كي نقدم ما يجب تقديمه أمام المغرب."

ولدى سؤاله عن فرص المنتخب الفرنسي في الوصول لنهائي المونديال على حساب المغرب، قال ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي: "القليل كانوا يتوقعون ما حققه المنتخب المغربي وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي، لكن في ظل ما قدمه أمام كل المنتخبات القوية التي واجهها، لم يكن وصوله مفاجأة."

وأضاف :"هم يستحقون التواجد في هذه المرحلة من كأس العالم، وستكون لديهم الفرصة للتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن علينا أن نحترم كل المنافسين، وإذا كان المنتخب المغربي قد وصل لهذه النقطة، فهذا لأنه جدير بذلك ولا أحد يمكن أن يسلبهم ذلك ولكن هذه المباراة ستقام يوم الأربعاء، ولا يزال الوقت أمامنا، فلنفرح هذه الليلة بما أنجزناه أمام فريق رائع مثل المنتخب الإنجليزي."

وتابع الحديث عن المنتخب المغربي ومديره الفني وليد الركراكي قائلاً:"نعم بالطبع، اللاعبون يستحقون الثناء وكذلك المدير الفني والجهاز الفني، ما تحقق هو شيء تاريخي بالنسبة لهم."

وأضاف في إشارة لمباراة المغرب أمام البرتغال :"لم أتابع كل المباراة، شاهدت الشوط الأول فقط، لكن سنشاهدها بهدوء، وأكرر أن ما حققه المنتخب المغربي ليس مفاجئاً في ظل ما قدمه من جودة رائعة."

ع.ح./م.س. (د ب أ)

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

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  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

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  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

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    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


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