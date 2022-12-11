المغرب ينهي لعنة طاردت الأفارقة في كأس العالم..ماذا يقول الفرنسيون؟

أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقية في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في مونديال "قطر 2022" للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

وتأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي أمس السبت عقب فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف في دور الثمانية من البطولة، ليحقق إنجازاً تاريخياً بإسمه واسم البلدان العربية وإفريقيا.

ورغم أن المنتخبات الإفريقية حققت نتائج جيدة على مستوى بطولات الناشئين والشباب والدورات الأولمبية إلا أنه لا يوجد منتخب عربي أو إفريقي نجح في عبور دور الثمانية على مستوى الرجال باستثناء الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في النسخة الحالية من البطولة.

وقال سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي عن الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر :"إنه حقاً لا يصدق، أنا فخور للغاية. الأمر أشبه بالحلم، لا يمكن تصديق أننا وصلنا للدور قبل النهائي".

وكانت أحلام المنتخبات الإفريقية متمثلة في الظهور المشرف أمام أفضل منتخبات العالم وكان أقصى طموحها هو عبور دور المجموعات. ولكن ارتفع سقف الأحلام بعد الأداء الرائع لأسود الأطلس في بطولة كأس العالم الحالية.

يوم للتاريخ

سيظل يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2022 خالداً في أذهان وأفئدة جماهير الساحرة المستديرة في أفريقيا والعالم العربي، بعد أن أصبح شاهداً على تحقيق المنتخب المغربي أعظم إنجاز في تاريخ كرة القدم العربية بل والإفريقية أيضاً.

وبعدما كان أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم، عندما صعد لدور الـ16 في نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك، كان منتخب (أسود الأطلس) على موعد مع إنجاز أروع، بصعوده للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى على مستوى كرة القدم في العالم.

كان منتخب (أسود الأطلس) على موعد مع إنجاز أروع، بصعوده للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى في العالم

إشادة فرنسية بمنتخب المغرب

من جانبه، أبدى النجم الفرنسي أوليفيه جيرو سعادة غامرة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الإنجليزي 2 / 1 مساء السبت في ختام منافسات دور الثمانية، مشيداً بالمنتخب المغربي قبل مواجهة الفريقين في المربع الذهبي.

وقال جيرو، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في المؤتمر الصحفي: "سنواجه يوم الأربعاء المنتخب المغربي، وهو فريق رائع قد استعرض قوة وصلابة ذهنية ومهارات عالية، في هذه المباراة حظينا بفرصة عدم الذهاب للأوقات الإضافية، الآن سنستمتع بالفوز ولكن علينا أن نستعد كي نقدم ما يجب تقديمه أمام المغرب."

ولدى سؤاله عن فرص المنتخب الفرنسي في الوصول لنهائي المونديال على حساب المغرب، قال ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي: "القليل كانوا يتوقعون ما حققه المنتخب المغربي وهو الوصول إلى الدور قبل النهائي، لكن في ظل ما قدمه أمام كل المنتخبات القوية التي واجهها، لم يكن وصوله مفاجأة."

وأضاف :"هم يستحقون التواجد في هذه المرحلة من كأس العالم، وستكون لديهم الفرصة للتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن علينا أن نحترم كل المنافسين، وإذا كان المنتخب المغربي قد وصل لهذه النقطة، فهذا لأنه جدير بذلك ولا أحد يمكن أن يسلبهم ذلك ولكن هذه المباراة ستقام يوم الأربعاء، ولا يزال الوقت أمامنا، فلنفرح هذه الليلة بما أنجزناه أمام فريق رائع مثل المنتخب الإنجليزي."

وتابع الحديث عن المنتخب المغربي ومديره الفني وليد الركراكي قائلاً:"نعم بالطبع، اللاعبون يستحقون الثناء وكذلك المدير الفني والجهاز الفني، ما تحقق هو شيء تاريخي بالنسبة لهم."

وأضاف في إشارة لمباراة المغرب أمام البرتغال :"لم أتابع كل المباراة، شاهدت الشوط الأول فقط، لكن سنشاهدها بهدوء، وأكرر أن ما حققه المنتخب المغربي ليس مفاجئاً في ظل ما قدمه من جودة رائعة."

ع.ح./م.س. (د ب أ)