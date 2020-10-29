 المغرب ينتقد قرار فرنسا بتشديد شروط التأشيرة لمواطنيه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.09.2021

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المغرب ينتقد قرار فرنسا بتشديد شروط التأشيرة لمواطنيه

تعقيبا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، قال وزير الخارجية المغربي إن القرار غير مبرر، مشيرا إلى أن المملكة سوف تتابع الأمر عن قرب مع فرنسا. فيما عبر الشارع المغربي عن استغرابه.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

اعتبر المغرب قرار فرنسا تشديد شروط منح تأشيرات السفر لمواطنيه "غير مبرر"، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء (28 سبتمبر/أيلول 2021).

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وقال بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط إن المغرب "أخذ علما بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر"، وأكد أن الرباط سوف "تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية". جاء ذلك تعقيبا على قرار باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الثلاثاء.

من جهته أكد وزير الخارجية المغربي أن المصالح القنصلية للمملكة في فرنسا "منحت خلال الأشهر الثمانية الأخيرة فقط، ما يقارب 400 تصريح مرور لأشخاص كانوا في وضعية غير قانونية".

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة على فرنسا أن تحلها، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد "بي سي آر" لدخول أراضيه، "وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا".

وأضاف "هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار".

وتابع أن "بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة"، مشيرا إلى أن المملكة "سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق على القرار الفرنسي من الجانبين الجزائري والتونسي.

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ردود فعل مستغربة

وأثارت الخطوة الفرنسية ردود فعل في بعض وسائل الإعلام المغربية الثلاثاء حيث وصفه موقع "كود" الإخباري "بصفعة للمغاربة"، فيما اعتبر موقع "بانورابوست" أن فرنسا "انتهت لاستعمال سلاح التأشيرة بشكل غير موفق".

في الشارع أيضا خلف القرار ردود فعل مستغربة، وقال الطالب الجامعي محمد (28 عاما) لوكالة فرانس برس "هذا قرار مفاجئ ووسيلة ضغط على المغرب(...) لكن على فرنسا ألا تنسى أن هناك الكثير من الطلبة والسياح الذين يقصدونها، سيواجهون الآن إشكالا كبيرا".

بدوره اعتبر الموظف كمال (45 عاما) الإجراءات الفرنسية الجديدة "تضييقا على المغاربة وحرية السفر والتجوال كما هو متوافق عليها دوليا (...) خصوصا أن المغرب وفرنسا تجمعهما علاقات أخوية وصداقة تاريخية".

ومنحت فرنسا هذا العام 18.579 تأشيرة لدخول أراضيها لمواطنين مغاربة من أصل 24.191 طلبا، وهو رقم أقل بالمقارنة مع العام 2019 حين منحت 346 ألف تأشيرة من أصل 420 ألف طلب.

هـ.د/ ف.ي (أ ف ب)

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (REUTERS/P. Rosignol)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    تجمع أمام "مركز العبور"

    غادرت حافلة أولى تقل خمسين سودانيا مخيم كاليه العشوائي إلى مركز استقبال في بورغونيه (وسط شرق فرنسا)، بعد 45 دقيقة من بدء العملية. ومنذ الفجر وصل مئات المهاجرين إلى الموقع الذي حُدد ليكون مقر قيادة عملية الإخلاء.

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (REUTERS/ P. Rossignol)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    أمل العبور إلى بريطانيا

    تؤكد الحكومة في باريس أن هذه العملية الكبيرة "إنسانية" ويفترض أن تسمح بإخلاء أكبر مخيم عشوائي في فرنسا نشأ قبل 18 شهرا ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من أفغانستان والسودان واريتريا على أمل عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (imago/ZUMA Press)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مخيم عشوائي لا تتوفر فيه أبسط سبل العيش

    ينتظر مئات الرجال والنساء والأطفال منذ أشهر طويلة في تجاهل تام من قبل السلطات الفرنسية على أمل أن يتمكنوا من عبور بحر المانش في هذا المخيم العشوائي الذي لا يوفر أدنى ظروف الإقامة والواقع قبالة السواحل البريطانية. وقال أحد الشباب: "أي مكان في فرنسا سيكون أفضل من المخيم".

  • Frankreich Clalais Demonstrationen Flüchtlingscamp ( Getty Images/AFP/P. Huguen)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مواجهات متكررة مع الشرطة

    حصلت مواجهات من حين لآخر بين مهاجرين وعناصر الشرطة في محيط المخيم. وألقى عناصر الشرطة عشية تفكيك المخيم قنابل الغاز المسيل للدموع قرب الطريق المحاذية للميناء وداخل المخيم بعد أن قام عشرات المهاجرين برشقهم بالحجارة. وهذه المواجهات مألوفة إذ يحاول المهاجرون اعتراض الشاحنات المتجهة إلى الميناء لصعودها والسفر إلى بريطانيا.

  • Frankreich Auseinandersetzung im Jungle Camp bei Calais (picture-alliance/dpa/Maxppp/M. Demeure)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مخيم كاليه ـ بؤرة توتر تشحن الجدل السياسي

    وتحول مخيم كاليه إلى بؤرة تثير قلق سكان المدينة وبات يسمم الجدل حول الهجرة ويثير توترا سياسيا داخل البلاد حيث تحصل مزايدات بين الأحزاب التقليدية وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في سن قوانين مشددة في التعامل مع هجرة الأجانب. وستقوم 145 حافلة خلال 3 أيام بنقل المهاجرين إلى 451 مركز إيواء موزعة في جميع أنحاء فرنسا.

  • Frankreich Räumung Dschungel von Calais (Reuters/N. Hall)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    بعد الرحيل تأتي الجرافات لاقتلاع أثر المخيم

    وتؤكد الحكومة أنها أمنت 7500 مكان لإيواء المهاجرين وتأمل في إفراغه نهائيا "خلال أسبوع واحد". وقال فرنسوا غينوك، نائب رئيس جمعية "لوبيرج دي ميغران" التي تعنى بالمهاجرين "تحلم الحكومة بأن تحل المشكلة عبر تدمير المخيم، لكن هذا خطأ"، مشيرا إلى أن "كثيرين من الذين يرحلون سيعودون. ولا يجب أن ننسى أن هناك واصلين جددا يبلغ عددهم نحو30 كل يوم".

  • Frankreich Räumung Dschungel von Calais (Reuters/P. Woyazer)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    اللاجئون يحصلون على أرقام

    ولم تنه عملية الإخلاء الجدل القائم حول المخيم. فقد عبر عدد من أعضاء المعارضة الفرنسية اليمينية عن خشيتهم من انتشار مخيمات صغيرة تشبه مخيم كاليه في جميع أنحاء فرنسا، بينما اعترضت مدن يفترض أن تستقبل لاجئين على خطة توزيع المهاجرين التي وضعتها الحكومة.

  • Frankreich Flüchtlingskinder in Calais (Getty Images/M. Turner)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    قاصرون ينتظرون العبور إلى بريطانيا

    وسمح التفكيك المنظم للمخيم بإيجاد تسويات لوضع عدد من القاصرين الذين يقدر عددهم بنحو 1300. فقد وافقت الحكومة البريطانية على تسريع إجراءات استقبال هؤلاء الأطفال أو الفتية الذين لدى نحو 500 منهم علاقات أسرية في المملكة المتحدة. لكن وزيرة الإسكان الفرنسية ايمانويل كوس انتقدت مع ذلك تحفظ لندن على استقبال قاصرين بمفردهم، مؤكدة أنه يجب قبول المئات منهم بسرعة. ويظل مصير 1300 طفل بدون عائلة مجهولا.

  • Frankreich Calais Jungle Zaun Flüchtinge (picture-alliance/AA/M. Yalcin)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    علامات استفهام ملازمة لإخلاء المخيم

    وعبرت جمعيات لمساعدة المهاجرين من جهتها عن أسفها لتسرع السلطات، بينما لا يخفي كثيرون شكوكهم في تبعات العملية. وعلى الرغم من أن الهدوء ساد اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين أول 2016) يتوقع عمال الإغاثة أن يحاول مئات المهاجرين البقاء في المخيم وحذروا من أن الأجواء قد تتغير في وقت لاحق من الأسبوع عندما يبدأ التفكيك الفعلي للمخيم.


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