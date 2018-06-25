 المغرب يقدم مباراة قوية وإسبانيا والبرتغال لدور الـ 16 | عالم الرياضة | DW | 25.06.2018

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عالم الرياضة

المغرب يقدم مباراة قوية وإسبانيا والبرتغال لدور الـ 16

أنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال روسيا بمباراة قوية إذ كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز على إسبانيا، التي أدركت التعادل في الوقت القاتل. وبهذا التعادل تصدرت إسبانيا مجموعتها وتأهلت رفقة البرتغال للدور الثاني.

Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko 1:2 Tor - Youssef En-Nesyri (Reuters/F. Bensch)

تأهل المنتخب الإسباني إلى دور الستة عشر لمونديال روسيا بعد تعادله القاتل مع نظيره المغربي 2/2 اليوم الاثنين (25 حزيران/ يونيو 2018) في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية. وبادر خالد بوطيب، لاعب ملطية سبور التركي بالتسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 14 ثم تعادل إيسكو صانع لعب ريال مدريد لإسبانيا في الدقيقة 19.

وتقدم المنتخب المغربي مجددا، إذ تكفل البديل يوسف نصيري، مهاجم ملقة الإسباني بتسجيل الهدف الثاني لأسود الأطلسي في الدقيقة 81. وكادت المباراة أن تنتهي بأول فوز للمنتخب المغربي في مونديال روسيا، إلا أن البديل الإسباني ياجو اسباس، لاعب سيلتا فيغو، كان له رأي آخر إذ خطف هدف التعادل القاتل للماتادور في الوقت بدل الضائع.

البرتغال تتأهل ثانية المجموعة

كما تأهلت البرتغال إلى دور الستة عشر رغم تعادلها 1-1 مع إيران في المجموعة نفسها. وتقدمت بطلة أوروبا، التي كان يكفيها التعادل، بهدف مذهل من ريكاردو كواريشما في الدقيقة 45. وأهدر رونالدو فرصة مضاعفة الفارق عبر ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 51 لكن علي رضا برانوند حارس يران تصدى للكرة.

Russland WM 2018 l Iran vs Portugal 0:1 - Ronaldo (Getty Images/AFP/J. Barreto)

رونالدو أهدر ضربة جزاء.

وأدرك كريم أنصاري فرد التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد. لكن البرتغال صمدت لتنهي المجموعة في المركز الثاني بخمس نقاط متأخرة بفارق الأهداف المسجلة عن إسبانيا. وبذلك ستلعب البرتغال مع متصدر المجموعة الأولى منتخب أوروغواي في دور الستة عشر بينما تواجه إسبانيا أصحاب الأرض الفريق الروسي.

وكان منتخب إسبانيا قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع البرتغال 3/ 3 ثم فاز على إيران 1 /صفر أما المغرب فخسرت أمام إيران صفر1/ ثم أمام البرتغال بنفس النتيجة. ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى خمس نقاط ليعبر رفقة البرتغال إلى دور الستة عشر بينما ودع منتخب إيران ومن قبله منتخب المغرب البطولة.

أ.ح/م.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  

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