  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
بانوراما

المغرب يفرط في تذكرة مبكرة لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية

٢١ يناير ٢٠٢٤

لم يحسم منتخب المغرب تأهله رسميا لدور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، بعد تعادله مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله. رغم تقدمه أولا بهدف مبكر عن طريق أشرف حكيمي.

https://p.dw.com/p/4bW4f
فرط منتخب المغرب بالفوز وقبل بالتعادل بهدف لمثله مع منتخب الكونغو الديمقراطية
فرط منتخب المغرب بالفوز والحصول على بطاقة التأهل المبكرة للمرحلة القادمة. صورة من: Sia Kambou/AFP

أهدر منتخب المغرب فرصة حسم تأهله مبكرا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية  لكرة القدم، المقامة حاليا في كوت ديفوار. وسقط منتخب المغرب في فخ التعادل 1 / 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية،

اليوم الأحد (21 كانون الأول/ يناير 2024) ، في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من  مرحلة المجموعات للمسابقة القارية

وظهر المنتخب المغربي، رابع كأس العالم في قطر 2022، بشكل باهت للغاية، حيث بدا لاعبوه متأثرين بدرجة الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة.

وتقدم منتخب المغرب بهدف مبكر عن طريق أشرف حكيمي  في الدقيقة السادسة، قبل أن يهدر سيدريك باكامبو ركلة جزاء للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، أحرز سيلاس وامانجيتوكا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76، ليحصل كل منتخب على نقطة ، فيما شهدت المباراة اشتباكات بين لاعبي المنتخبين عقب إطلاق صافرة النهاية.

وبذلك، بقي  منتخب المغرب  في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما يتواجد منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطة قبل انتهاء مباراته مع تنزانيا، متذيلة الترتيب بلا نقاط، التي تجرى الآن بنفس الجولة.

مشجعو منتخب المغرب
مشجعو منتخب المغرب صورة من: Sia Kambou/AFP

وكان  منتخب المغرب ، الذي أحرز كأس أمم أفريقيا عام 1976 بإثيوبيا، استهل مبارياته في النسخة الحالية للبطولة، بالفوز 3 / صفر على تنزانيا في الجولة الأولى، التي شهدت تعادل الكونغو الديمقراطية 1 / 1 مع زامبيا.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لدور الـ16 للبطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ويختتم منتخب المغرب لقاءاته في المجموعة بمواجهة زامبيا يوم الأربعاء القادم في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي تشهد لقاء آخر بين الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

ع.خ /  ص.ش ( د ب ا)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

مصر تتحدى إصابة محمد صلاح وتتعادل مع غانا بأمم أفريقيا 2023.

أمم أفريقيا: مصر تنتزع تعادلا ثمينا من غانا رغم إصابة صلاح

أمم أفريقيا: مصر تنتزع تعادلا ثمينا من غانا رغم إصابة صلاح

رغم إصابة نجمه وجناح ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، انتزع المنتخب المصري تعادلا مثيرا مع غانا في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية. وأنعش منتخب نيجيريا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية عقب فوزه الثمين على كوت ديفوار.
عالم الرياضة١٨ يناير ٢٠٢٤