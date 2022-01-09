 المغرب يعبر جزر القمر بثنائية ويتأهل إلى ثمن النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.01.2022

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رياضة

المغرب يعبر جزر القمر بثنائية ويتأهل إلى ثمن النهائي

 حقق المغرب فوزا صريحا على جزر القمر ليتأهل لدور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون. وعزز المغرب صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى ست نقاط.

المغرب في كأس إفريقيا

عزز المغرب، الذي أهدر الكثير من الفرص في لقائه من جزر القمر منها ركلة جزاء، صدارته للمجموعة الثالثة

اكتفى المغرب بهز شباك جزر القمر مرتين اليوم الجمعة، ليتأهل إلى دور الستة عشر في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة في الكاميرون.

وعزز المغرب، الذي أهدر الكثير من الفرص، منها ركلة جزاء، صدارته للمجموعة الثالثة رافعا رصيده إلى ست نقاط بينما تجرع منتخب جزر القمر الهزيمة الثانية تواليا ليظل في المركز الرابع والأخير بدون رصيد قبل مباراة غانا والغابون التي ستقام لاحقا اليوم.

مختارات

منافسات قوية تخوضها المنتخبات الإفريقية في إطار سعيها نحو اللقب القاري الكبير الذي تنطلق منافساته يوم الأحد في الكاميرون. ورغم الجدل والشكوك في الأسابيع الأخيرة حيال تأجيل جديد أو إلغاء، وصلت الفرق الـ 24 إلى الكاميرون.

المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا ضمن تصفيات المجموعة الثالثة في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا المقام في الكاميرون. والاتحاد المصري يعلن سلبية العينات المأخوذة من اللاعبين قبيل مواجهة الفراعنة مع نيجيريا.

وأجرى وحيد خليلهوجيتش، مدرب المغرب، ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فازت بهدف نظيف على غانا في المباراة الأولى، حيث لعب سفيان أمرابط مكان سامي مايي وأيوب الكعبي مكان زكريا أبو خلال وطارق تيسودالي مكان عز الدين أوناحي.

وبدأ منتخب المغرب مهاجما ولعب أكثر في نصف ملعب منتخب جزر القمر الذي اكتفى بأدوار دفاعية.

وأثمر ضغط منتخب أسود الأطلس عن افتتاح التسجيل بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعب الوسط سليم أملاح لاعب ستاندار لييج البلجيكي، بعد مراوغة للاعبين وتسديدة اخترقت الشباك رغم وجود عدة مدافعين على خط المرمى إلى جانب الحارس.

وارتطمت ضربة رأس للمدافع نايف أكرد في الدقيقة 37 بالعارضة بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها سفيان بوفال.

وانفرد الكعبي بعد دقيقتين بالمرمى وراوغ الحارس وكان يستعد للتسديد نحو الشباك الفارغة لكن المدافع محمد يوسف أبعد الكرة لركنية.

وقاد تيسودالي هجمة مرتدة سريعة في آخر دقيقة من الشوط الأول لكنه لم يتفاهم مع زميله الكعبي وأهدر فرصة أخرى لتعزيز التقدم.

واستمر إهدار الفرص السانحة للتسجيل للمنتخب المغربي في الشوط الثاني حيث تنافس كل من تيسودالي والكعبي وبوفال في إهدار محاولات من مدى قريب بعد ضغط متواصل.

ودفع مدرب المغرب بالثلاثي يوسف نصيري وزكريا أبو خلال وفيصل فجر مكان تيسودالي والكعبي وعمران لوزا، لكن استمر إهدار فرص أخرى أبرزها ركلة جزاء حصل عليها البديل أبو خلال في الدقيقة 83 لكن تسديدة نصيري تصدى لها الحارس سالم بن بوينا الذي أنقذ بعد دقيقة أخرى إنفرادة من نصيري.

وعاد حارس منتخب جزر القمر ليتصدى لتسديدة أبو خلال من زاوية صعبة قرب النهاية.

وبعد الحظ العاثر والتسرع أضاف البديل أبو خلال الهدف الثاني قبل دقيقة من النهاية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

ع.أ.ج/ ف.ي (رويترز، ا.ف.ب)

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