 المغرب يطمح لتتويج مسيرته الخيالية بإنجاز تاريخي جديد أمام كرواتيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

المغرب يطمح لتتويج مسيرته الخيالية بإنجاز تاريخي جديد أمام كرواتيا

يسعى المنتخب المغربي لإنهاء مسيرته المذهلة في مونديال 2022 في قطر بالفوز بالميدالية البرونزية وتحقيق إنجاز جديد. لكن المنتخب الكراوتي ليس أقل منه طموحاً في إضافة الميدالية البرونزية إلى سجله الرياضي.

من مباراة المغرب والبرتغال التي فاز بها أسود أطلس (10/12/2022)

يسعى المنتخب المغربي لإنهاء مسيرته المذهلة في مونديال 2022 في قطر بالفوز بالميدالية البرونزية وتحقيق إنجاز جديد

 يتطلع منتخب المغرب لإنهاء مسيرته المذهلة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بتحقيق إنجاز آخر غير مسبوق في تاريخ المونديال.

مختارات

ويسعى منتخب المغرب لأن يصبح أول فريق عربي وأفريقي يتوج بالميدالية البرونزية في تاريخ كأس العالم، حينما يواجه منتخب كرواتيا، غدا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على ملعب (خليفة الدولي).

إنجاز غير مسبوق

وفي حال فوزه بالبرونزية، سيكون المنتخب المغربي أول فريق من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد ميدالية في تاريخ كأس العالم، الذي انطلقت نسخته الأولى قبل 92 عاماً.

ومثلما افتتح المنتخب المغربي مسيرته الخيالية في النسخة الحالية للبطولة، التي تجرى للمرة الأولى في الوطن العربي، بملاقاة منتخب كرواتيا، فإنه يستعد الآن لختام هذا المشوار بمواجهة المنافس ذاته.

والتقى المنتخبان بالجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على ملعب (البيت)، حيث انتهت المواجهة بينهما بالتعادل دون أهداف، ليتكرر الصراع بينهما من جديد الآن في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتعد هذه هي النسخة السابعة في تاريخ البطولة والثانية على التوالي التي يلتقي خلالها منتخبان مرتين في نسخة واحدة بكأس العالم، بعيداً عن تلك اللقاءات الأخرى التي تكررت بسبب انتهاءها بالتعادل.

وشهدت النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا عام 2018 آخر مواجهة مكررة بين نفس المنتخبين، وذلك حينما التقى منتخبا بلجيكا وإنجلترا في دور المجموعات وكذلك في لقاء تحديد المركز الثالث، ليتطابق هذا السيناريو مع مونديال قطر .2022

ويأمل منتخب المغرب في إعادة البسمة للجماهير العربية التي شعرت بالحزن الممزوج بالفخر، بعد خسارة الفريق صفر / 2 أمام فرنسا في الدور قبل النهائي.

وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي

يبدو الركراكي حريصاً على أن يصبح أول مدرب عربي وإفريقي يقود فريقه للحصول على الميدالية البرونزي

إشادة عالمية بمنتخب المغرب

ورغم الخسارة، تصدر منتخب المغرب عناوين الصحف العالمية، التي أثنت على أداء أبطاله وشجاعتهم ليس خلال مواجهة فرنسا فحسب، بل في مشوار الفريق بالمونديال، الذي شهد تواجد أول فريق عربي وأفريقي في المربع الذهبي بالبطولة.

ويبدو وليد الركراكي حريصاً على أن يصبح أول مدرب عربي أو من القارة السمراء يقود فريقه للحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم، حيث قال "سنحاول إنهاء البطولة في المركز الثالث. كان من المهم أن نقدم وجها طيبا عن الكرة المغربية وأثبتنا أننا لسنا بعيدين عن هذا المستوى العالمي".

أضاف المدرب المغربي "سيكون الأمر صعبا على المستويين الذهني والبدني بالنظر للإصابات التي تعرضنا لها خلال مسيرتنا في المونديال، وسنمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية".

وطاردت لعنة الإصابات عددا من نجوم المنتخب المغربي في البطولة، حيث كان أبرز ضحاياها رومان سايس (قائد الفريق) ونصير مزراوي، اللذين لم يتمكنا من إكمال المباراة ضد فرنسا، وكذلك نايف أكرد، الذي غاب عن المباراتين الماضيتين عقب إصابته في لقاء إسبانيا بدور الـ.16

ولم يكن أشد محبي المنتخب المغربي تفاؤلا يتوقع قبل انطلاق البطولة المسيرة الرائعة للفريق في المونديال القطري، التي ستظل خالدة دائما في أذهان وقلوب الجماهير العربية، ليرفع (أسود الأطلس) سقف طموحات الفرق العربية بالكامل في النسخ القادمة بكأس العالم.

كرواتيا تسعى لميدالية تاريخية

من جانبه، يطمح منتخب كرواتيا، الذي يتواجد في المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، للحصول على المركز الثالث هو الآخر.

وسبق للمنتخب الكرواتي الفوز بالميدالية البرونزية في نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا، قبل أن يفاجئ الجميع في النسخة الماضية بحصوله على المركز الثاني، عقب خسارته 2 / 4 أمام فرنسا في النهائي، تحت قيادة مديره الفني الحالي زلاتكو داليتش.

لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي

سيحاول لوكا مودريتش ورفاقه تتويج مسيرتهم في المونديال بالفوز على المنتخب المغربي وتحقيق الميدالية البرونزية

وشدد داليتش على أن مواجهة فريقه المقبلة أمام المغرب ستكون مغايرة تماما للقاء الأول الذي جرى بينهما في مرحلة المجموعات، حيث أوضح في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن منتخب بلاده عقد العزم على الفوز باللقاء.

ورفض المهاجم الكرواتي أندريه كراماريتش القول بأن مباراة منتخب بلاده ضد نظيره المغربي لتحديد صاحب المركز الثالث، عديمة الجدوى، مشيراً إلى أن الفائز باللقاء سيخلد اسمه في عالم الساحرة المستديرة.

وكان منتخب كرواتيا يطمح لبلوغ المباراة النهائية للمونديال للنسخة الثانية على التوالي، بعدما حصل على الميدالية الفضية في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، إثر خسارته 2 / 4 أمام فرنسا في النهائي، في حين لم يتمكن منتخب المغرب من مواصلة مشواره الإعجازي في المسابقة بالصعود إلى الدور النهائي.

وقال كراماريتش إن مباراة الميدالية البرونزية لا تقل أهمية عن أي لقاء آخر، رغم الحزن الذي يشعر به فريقه، مؤكدا أن الفائز سوف يخلد اسمه في التاريخ ويصبح محفوراً في سجلات كرة القدم العالمية.

أوضح اللاعب الكرواتي "أعتقد أنه إذا طرحت هذا السؤال على اللاعبين المغاربة، فلا أعتقد أنهم سينظرون بهذه الطريقة". وأضاف "إنهم يقاتلون من أجل حياتهم لأنك إذا فزت بميدالية في كأس العالم فإنك تصبح بطلا خالدا في بلدك. وهذا هو نفس الشيء الذي سنفعله".

وتابع "يوجد في صفوف منتخبنا الآن 8 لاعبين شاركوا في مونديال روسيا وهم يدركون شعور الفوز بميدالية في كأس العالم"، وأشار كراماريتش "لدينا الكثير من اللاعبين الذين لم يمروا بتلك التجربة ونود أن نفعل ذلك لأنه شيء سيبقى معهم لبقية حياتهم".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

  • Fußball - WM 1990 - Deutschland - Argentinien 1:0

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات

    لا يزال أسطورة ألمانيا لوتار ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي في خوض أكبر عدد مباريات بكأس العالم. فقد لعب 25 مباراة بالنهائيات. وفي عام 1990 فاز ماتيوس مع منتخب ألمانيا ضد الأرجنتين في المباراة النهائية (الصورة) ليصبح بطل العالم. وإذا خاض ميسي المباراة النهائية لمونديال قطر، فسيكون قد خاض 26 مباراة. ويقول ماتيوس: "أحسده على ذلك". ويضيف: "ميسي هو لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا في عصرنا".

  • Brasilien WM 2014 Deutschland

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحارس الأكثر مشاركة

    بسبب خروج ألمانيا من دور المجموعات في مونديال قطر توقف رصيد مانويل نوير عند خوض 19 مباراة في كأس العالم. نوير، الذي يظهر في الصورة حاملا كأس العالم 2014، سيفقد الرقم القياسي لصالح حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، فإذا نجح الأخير في اللعب حتى نهاية المونديال فعندها سيكون رصيده 20 مباراة في كأس العالم.

  • Fußball WM 1974 | Deutsche Mannschaft mit Pokal

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    أكثر المدربين خوضا للمباريات

    25 مباراة في كأس العالم، لم يحقق أي مدرب آخر الرقم القياسي الذي سجله المدرب الألماني هيلموت شون (يمين بكنباور الذي يحمل الكأس)، فقد درب منتخب ألمانيا طيلة 14 عامًا. وكان أعظم انتصاراته هو الفوز باللقب في ألمانيا 1974. ومن بين المدربيين الحاليين، يعد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، صاحب المرتبة الخامسة، الأقرب إليه، وسيكون رصيده 19 مباراة بكأس العالم بعد انتهاء البطولة المقامة حاليا في قطر.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Spanien vs. Marokko | Schiedsrichter Ravshan Irmatov

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الحكم الأكثر مشاركة في مباريات المونديال

    حامل الرقم القياسي في كأس العالم بين الحكام ليس من أي من الدول الكبرى في كرة القدم، ولكن من أوزبكستان. أدار رافشان إرماتوف 11 مباراة في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018، بما في ذلك مباراتين بمشاركة ألمانيا: ربع نهائي 2010 ضد الأرجنتين (4-0) ومباراة المجموعة في 2014 ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1- 0) لصالح ألمانيا في كلتيهما.

  • Fußball WM Deutschland - Saudi-Arabien

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    الهداف التاريخي: ميروسلاف كلوزه

    سجل الألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفا في نهائيات كأس العالم. وسيظل رصيده ثابتا بعد كأس العالم في قطر، ما لم يسجل ليونيل ميسي خمسة أهداف في المباراة النهائية بمونديال قطر. ومع ذلك، يمكن لميسي أن يضاهي كلوزه في القمة في تصنيف مختلف: فإذا نجح في الفوز أيضًا بـ 17 مباراة في كأس العالم فسيصبح بطلا للعالم، مثل كلوزه.

  • Sport Fussball l Edson Arantes do Nascimento - Pele l WM-FInale in Mexiko-City

    أرقام قياسية لم تتحطم في مونديال قطر 2022 .. فماذا عن ميسي؟

    صاحبا الرقم القياسي للفوز باللقب: البرازيل وبيليه

    لم تغير مشاركة البرازيل في مونديال قطر شيئا في أكبر عدد مرات للفوز باللقب. فراقصو السامبا ما زالوا هم الأكثر فوزا بكأس العالم. حيث فازت البرازيل بكأس العالم خمس مرات، في أعوام 1958 و1962 و1970 و1994 و2002. ويظهر هنا بيليه على أكتاف المشجعين في كأس العالم 1970 بالمكسيك، وقد شارك بيليه في الفوز في المرات الثلاث الأولى بكأس العالم. وهو رقم لا مثيل له، لم يحققه لاعب آخر غيره. الكاتب: شتيفان نستلر/ ص.ش


مواضيع ذات صلة

ar-Rayyan, Katar, 06.12.2022: . Fans von Marocco jubeln vor dem Spiel der FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 zwischen Marokko und Spanien im Education City Stadion am 06. December 2022 in ar-Rayyan, Katar. (Foto von Ulrik Pedersen/DeFodi Images) ar-Rayyan, Qatar, 06.12.2022: . fans of Morocco celebrate and cheer prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 - Round of 16 match between Morocco and Spain at Education City Stadium on December 06, 2022 in ar-Rayyan, Qatar. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images)

بطاقة نهائي المونديال بين "زئير" الأسود المغربية و"صياح" الديوك الفرنسية 14.12.2022

بحضور 70 ألف متفرج، معظمهم مشجعين للمغرب، ووجود أهم مشجع لفرنسا، الرئيس ماكرون، "سيزأر" الأسود ويصيح "الديوك" لاقتناص البطاقة الثانية لنهائي المونديال وملاقاة ميسي. كلا الفريقين لديه نجومه ولديه الحظوظ في تحقيق هدفه.

ESP: Morocco - Chile. Friendly Noussair Mazraoui, Achraf Hakimi and Hakim Ziyech of Morocco during the International Friendly, L‰nderspiel, Nationalmannschaft match between Morocco and Chile played at RCDE Stadium on September 23, 2022 in Barcelona, Spain. kpng Copyright: xPressinphotox PS_220923_430

بقيادة حكيمي وزياش.. أسود الأطلس يتطلعون للتألق في قطر 10.11.2022

يعتبر المنتخب المغربي من أبرز المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر، نظرا لخبرة لاعبيه على الصعيد الدولي. وفي مشاركتهم السادسة في كأس العالم يسعى "أسود الأطلس" لتشريف الكرة المغربية والعربية وتكرار إنجاز نسخة 1986.

23.11.2022 Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Morocco v Croatia - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 23, 2022 Morocco's Selim Amallah in action with Croatia's Dejan Lovren REUTERS/Hannah Mckay

مونديال 2022: المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا 23.11.2022

عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره في المباراة التي انتهت بتعادل سلبي بطعم الانتصار مع نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.