المغرب يسعى لتعميم تدريس الأمازيغية تدريجيا خلال بضع سنوات

قال وزير التربية الوطنية المغربي، شكيب بنموسى، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: إن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية سيشمل "أربعة ملايين تلميذ تقريبا في عام 2030"، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح أن الوزارة تعتزم بلوغ نصف هذا العدد في عام 2026، فيما لا يتعدى عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة حاليا نحو 330 ألفا. وأشار أيضا إلى رفع تدريجي لأعداد المدرسين.

وكان المغرب تبنى في عام 2019 قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجيا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.

إقرار عيد رأس السنة الأمازيغية بالمغرب.. مكسب جديد أم خطوة متأخرة؟

وجاء هذا القانون بعد الاعتراف بها لغة رسمية بمناسبة تعديل الدستور في عام 2011، في سياق احتجاجات "حركة 20 فبراير"، النسخة المغربية للربيع العربي، وهو مطلب رفعته الحركة الأمازيغية لسنوات طويلة. وقبل عشرين عاما كانت المملكة أقرت قانونا لكتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات مؤسسات رسمية، بعد جدل محتدم حول كتابتها بالحرف العربي أو اللاتيني.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، الأسبوع الماضي، عزمها أيضا على تعميم تدريس اللغة الانجليزية تدريجيا، اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، وذلك بهدف "إرساء تعددية لغوية" حيث تظل الفرنسية اللغة الأجنبية الأكثر تداولا في المملكة. ويطمح المغرب إلى معالجة اختلالات التعليم العمومي الذي يعاني مشاكل عدة، أبرزها ضعف مستوى التلاميذ في اللغات والرياضيات. وسبق أن نبه إلى ذلك تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في عام 2021.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال بين الأسطورة والواقع التاريخي عرض احتفالي لفتيات أمازيغيات بأسطورة رمزية عن انتصار ملك الأمازيغ شيشناق في معركته ضد فرعون مصر أربعة قرون قبل ميلاد المسيح.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال حرف الزاي بلغة تيفيناغ في شارع محمد الخامس بالرباط، تحلَقوا نساء ورجالا من كل الأعمار، حول حرف الزاي بكتابة تيفيناغ، في شكل مجسم من الشموع احتفالا بالعام الجديد. هكذا يحتفل أمازيغ المغرب بمناسبة السنة الأمازيغية التي ترمز بالنسبة لهم إلى حضارة وهوية تتسع للبهجة والاختلاف والحوار والحب.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال أنوثة أمازيغية إمرأة ليبية ترتدي لباسا مرصعا بالحُلي الأمازيغي

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال أيقونة الأطلس المتوسط الفنانة شريفة، أيقونة الأغنية الأمازيغية، ابنة مدينة خنيفرة كبرى حواضر جبال الأطلس المتوسط، صوت أمازيغي رنان، ورفيقة درب عميد الفنانين الأمازيغ الراحل محمد رويشة في عشق ترنيمة الأغنية الأمازيغية الأصيلة، تُكرم في مدينة مكناس بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال "أحواش" تطرب الجمهور احتفالية " يناير" هي فرصة للفرح و النغم.. فرقة " أحواش" الشعبية الأمازيغية تطرب جمهور مدينة مكناس بأهازيج ورقصات وكلمات تفاعل معها الجمهور والنساء بالزغاريد.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال "الدربوكة" أو الطبلة "الدربوكة" أو الطبلة، أداة شعبية للاحتفال. هذا العام تزامنت الاحتفالات بالسنة الامازيغية بالاحتفال بمولد النبي محمد، حيث تتوحد العادات والتقاليد بهذا الاحتفال في كل أنحاء ليبيا.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال المرأة الأمازيغية إمرأة أمازيغية ليبية وهي تستعد للاحتفال بالسنة الامازيغية وتقول ان "ليبيا واحدة والسنة الامازيغية ليس لها علاقة بتقويم ديني ولكن بالسنة الفلاحية".

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال أزهار من أجل سنة أمازيغية جديدة فتيات وشبان يقطفون الازهار من أعالي جبل تيزي وزو للاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال حلويات وأطباق أمازيغية الحلويات والاطباق التقليدية الخاصة بالجزائر أيام الاحتفال على مدار أسبوع

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال الكسكس سلطان المأكولات المغاربية الكسكس، الطبق الأمازيغي الأكثر شهرة في البلدان المغاربية.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال أكلة العصيدة من بين المأكولات التقليدية في احتفالية "ينًاير" بالمغرب، " العصيدة" وهي أكلة أمازيغية عريقة ترمز للأصالة والتاريخ، يرفق الطبق بزيت الأركان المشهور في البلد.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال أواني خزفية صناعات أمازيغية: أواني ومدافيء تعتمد على الطين وأخرى خشبية تستعمل كإناء لطهي وتقديم العصيدة

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال صناعة الدف شيخ يصنع الباز وهو دف صغير يستعمل في الاحتفالات الدينية والليبية ويشتريه الاطفال والشباب للاحتفالات. وقد تزامن احتفال السنة الأمازيغية هذا العام مع احتفالات الليبيين بعيد مولد النبي محمد.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال احتفالات فوق قمم الجبال نساء أمازيغيات يحتفلن في مهرجان جدو بمنطقة جبال نفوسة غرب ليبيا

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال كفاح من أجل الحقوق الثقافية والدستورية منذ الاطاحة بنظام العقيد القذافي، كثف النشطاء الأمازيغيون فعالياتهم واحتجاجاتهم من أجل تأكيد الحقوق الثقافية والاجتماعية للأمازيغ الليبيين في الدستور الليبي الجديد

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال مطالب باقرار "ينَاير" عطلة رسمية نشطاء أمازيغ مغاربة يحتفلون بـ"ينًاير" في يوم امتزج فيه الفرح والاحتفال في شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، بالمطالبة بإقرار رأس السنَة الأمازيغيّة عطلَةً رسمية، شأن باقِي الأعياد الوطنية، مع إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية بعد إقرارها في دستور يوليو تموز 2011.

احتفالات السنة الأمازيغية ...تقاليد تتوارثها الأجيال الربيع الأمازيغي نشطاء في منطقة القبائل الجزائرية يخلدون ذكرى انتفاضتهم أو ما يعرف بالربيع الأمازيغي سنة 1980، من أجل المطالبة بحقوقهم الثقافية والدستورية(صورة من الارشيف 2012) الكاتب: ن. اكسلان، ن. الكبير، أ. بوخمس، ع. الزبير



ف.ي/ع.ش (ا.ف.ب)