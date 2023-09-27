المغرب يستضيف أمم أفريقيا 2025 وعينه على مونديال 2030

فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الأربعاء (27 سبتمبر/ أيلول 2023) خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة.

وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء بهدف دعم ترشح بلد "أسود الأطلس" لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

ولكن الاتحاد الجزائري أفاد الثلاثاء أن هذا الانسحاب "يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في إستراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر"، مضيفاً "يركّز الاتحاد جهوده في إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرّر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية".

وقال موتسيبي إن هناك اتفاقاً داخل الاتحاد الإفريقي ستعطى من خلاله أصوات أعضائه دعماً للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم 2030، مضيفاً "أن الملف المغربي لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 جاء مطابقاً لكل المعايير التي وضعها الكاف، وتابعنا كل النجاحات التي حققتها المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية التي استضافها".

وتابع موتسيبي قائلا: أعرب عن "فخري الكبير" بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في قطر بعدما وصل كأول بلد إفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق، متوقعاً أن "ينظم المغرب أمم إفريقيا 2025 بمعايير عالمية، ليقدم نفسه كمرشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030" في ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 لصالح المغرب. واعتبر موتسيبي أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 "ليس ترشحاً لدولة إفريقية لكنه ترشحٌ لإفريقيا كلها، وقال رئيس الكاف "نسعى جميعا لمساعدته في إطار تطوير اللعبة والبنية التحتية داخل القارة".

كينيا وتنزانيا وأوغندا نالت حق استضافة نسخة 2027، من بطولة الأمم الأفريقية.

أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، وبوتسوانا.

وأشار موتسيبي الى أن اختيار الملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا كان الهدف منه دعم كرة القدم مادياً ولوجستياً، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية وطبية في تلك المنطقة من وسط القارة الإفريقية "واعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة جداً، وهي فرصة للاستثمار والسياحة في هذه الدول وخلق فرص عمل".

وكان الاتحاد الإفريقي قد سحب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، إس آي دي)