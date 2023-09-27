المغرب يستضيف أمم أفريقيا 2025 وعينه على مونديال 2030

فاز المغرب بحق استضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2025 بعدما سحبت نيجيريا وبنين ملفهما المشترك، فيما نالت كينيا وتنزانيا وأوغندا حق استضافة نسخة 2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الأربعاء (27 سبتمبر/ أيلول 2023) خلال اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة.
وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر الثلاثاء من سباق الترشح لنسخة 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء بهدف دعم ترشح بلد "أسود الأطلس" لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.
ولكن الاتحاد الجزائري أفاد الثلاثاء أن هذا الانسحاب "يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في إستراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر"، مضيفاً "يركّز الاتحاد جهوده في إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرّر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية".
وقال موتسيبي إن هناك اتفاقاً داخل الاتحاد الإفريقي ستعطى من خلاله أصوات أعضائه دعماً للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم 2030، مضيفاً "أن الملف المغربي لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 جاء مطابقاً لكل المعايير التي وضعها الكاف، وتابعنا كل النجاحات التي حققتها المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية التي استضافها".
وتابع موتسيبي قائلا: أعرب عن "فخري الكبير" بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في قطر بعدما وصل كأول بلد إفريقي إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز غير مسبوق، متوقعاً أن "ينظم المغرب أمم إفريقيا 2025 بمعايير عالمية، ليقدم نفسه كمرشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030" في ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال.
وصوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 لصالح المغرب. واعتبر موتسيبي أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 "ليس ترشحاً لدولة إفريقية لكنه ترشحٌ لإفريقيا كلها، وقال رئيس الكاف "نسعى جميعا لمساعدته في إطار تطوير اللعبة والبنية التحتية داخل القارة".
كينيا وتنزانيا وأوغندا نالت حق استضافة نسخة 2027، من بطولة الأمم الأفريقية.
أما بالنسبة للملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا، فتفوق على ملفي كل من السنغال، بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، وبوتسوانا.
وأشار موتسيبي الى أن اختيار الملف المشترك لكينيا وأوغندا وتنزانيا كان الهدف منه دعم كرة القدم مادياً ولوجستياً، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشآت رياضية وطبية في تلك المنطقة من وسط القارة الإفريقية "واعتقد أنها ستكون بطولة ناجحة جداً، وهي فرصة للاستثمار والسياحة في هذه الدول وخلق فرص عمل".
وكان الاتحاد الإفريقي قد سحب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، إس آي دي)
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
نكهة فرعونية في كأس أفريقيا
بعد فوز المنتخب المصري على نظيره المغربي بهدفين لواحد في دربي شمال أفريقي بربع النهائي بكأس الأمم الأفريقية، أطلقت جماهير الفراعنة العنان لأفراحها. طريقة احتفال جماهير الكرة المصرية يتم تأثيثها بألوان منوعة من أعلام مصرية ورموز للحضارة الفرعونية، وصورة نجم المنتخب محمد صلاح دائما حاضرة.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
تونس تصعق نيجيريا
قد لا يكون الجمهور التونسي أكثر ابداعا في لباسه في هذه الدورة، لكن الفرحة كانت فوق المعتاد بعد فوز "نسور قرطاج" أمام نيجريا (1-0) والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
مالي تتصدر المجموعة الخامسة
مفاجآت عديدة أسفرت عنها مباريات الدور الأول منها تأهل منتخب مالي إلى دور الستة عشر متصدرا المجموعة السادسة أمام غامبيا وتونس، وفرحة المشجعين لا توصف.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
الفرحة بقيت
لأول مرة منذ نسخة 1996 يشارك منتخب سيراليون في البطولة القارية. بدأ هذا المنتخب مشواره مبتهجا وكاد أن يصنع المعجزة ويتأهل إلى الدور اللاحق لولا خسارته في المباراة الأخيرة من دور المجموعات أمام غينيا الإستوائية بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الخامسة. الحلم تبخر لكن الفرحة بقيت.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
التقاليد تحتفي بالكرة
باللباس التقليدي والأهازيج الشعبية احتفت المشجعات بتأهل منتخبهن، منتخب غينيا الاستوائية، المتأهل إلى دور الستة عشر على حساب بطل العرب، المنتخب الجزائري، أحد المرشحين لنيل لقب البطولة.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
حامل اللقب
لم يحصد "محاربو الصحراء" سوى نقطة واحدة من منافسات الدور الأول للمجموعة الخامسة. صدمة كبيرة للمشجعين وللكرة الجزائرية.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
غانا العريقة
المشوار الغاني لم يكن أحسن حالاً، فغانا العريقة والمتوجة بأربعة ألقاب قارية واجهت هزيمة مريرة من مفاجأة البطولة، منتخب جزر القمر (3-2). وذلك في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ما جعلها تودع البطولة.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
حماس طفولي
حدث بهيج من نوع خاص عاشته الفتيات الثلاث القادمات من مخيم للاجئين في شمال الكاميرون على المدرجات. بكل حماسة شجعن منتخب بلادهن نيجيريا حين فاز على السودان (3-1) ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تصدرها "النسور الخضراء". لكن مشوارهم انتهى بعد ذلك في دور الستة عشر بعد خسارتهم أمام تونس بهدف دون رد.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
ألوان حاضرة بقوة
الألوان الفاقعة المستمدة من ألوان العلم الوطني يحملها عادة مشجعو منتخب بوركينا فاسو، ما يجعلهم وأكثر شدّاً للانتباه على الملعب. وقد يطول هذا المشهد لو استطاعت بوركينا فاسو كسب الرهان والمضي بعيداً بعد تأهلها إلى دور الستة عشر إلى جانب الكاميرون البلد المنظم عن المجموعة الأولى.
-
كأس الأمم الأفريقية.. جولة مصورة مع مشجعي المنتخبات
الشوارع تستقبل المشجعين
لم يحصل الجميع على تذاكر لمتابعة المباريات من الملاعب، لكن ذلك لم يمنع مشجعي المنتخب الكاميروني من متابعة مباريات المنتخب جماعة.