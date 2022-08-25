 المغرب يستدعي سفيره في تونس بعد استقبال سعيد لقائد البوليساريو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.08.2022

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أخبار

المغرب يستدعي سفيره في تونس بعد استقبال سعيد لقائد البوليساريو

ملف الصحراء الغربية "هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم". قول للعاهل المغربي قبل أسبوع ترجم اليوم في استدعاء للسفير المغربي في تونس إثر استقبال رئيسها لقائد جبهة "البوليساريو".

صورة رمزية: لاجئون صحراويون في مخيم السمارة على الأراضي الجزائرية

المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد قائد جبهة البوليساريو

استدعى المغرب سفيره في تونس للتشاور اليوم الجمعة (26 آب/أغسطس 2022) بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد قائد جبهة "البوليساريو" التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية. وقال المغرب إن قرار تونس دعوة قائد جبهة البوليساريو لحضور قمة تنموية يابانية حول إفريقيا تستضيفها تونس مطلع الأسبوع أضرت بشدة بمشاعر الشعب المغربي.

مختارات

طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية بفتح تحقيق في واقعة "ضرب بالهراوات ولكم وركل تعرضت له خمس ناشطات داعمات لجبهة البوليساريو على أيدي قوات الأمن المغربية".

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن وسائل إعلام إفريقية قد ربطت بين حضور وفد جبهة البوليساريو بضغط مورس من قبل الجزائر وجنوب إفريقيا.

وكتب الموقع ان صورا ومقاطع فيديو أظهرت استقبال رئيس تونس قيس سعيد لزعيم البوليساريو، في مطار قرطاج الدولي وبالقصر الرئاسي، كما رفرفت راية الجبهة بين رايات الدول المشاركة في الملتقى.

وقبل أيام قال العاهل المغربي محمد السادس إن ملف الصحراء التي تسعى جبهة البوليساريو إلى انفصالها عن المغرب "هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم" وأضاف أن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء هو ما يحدد علاقاته مع باقي دول العالم.

يعتبر النزاع على إقليم الصحراء الغربية، بين المغرب وجبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر، من أقدم النزاعات في أفريقيا. وبدأ هذا النزاع بعد استقلال الصحراء عن الاستعمار الإسباني في عام 1975 ليتم إنشاء جبهة البوليساريو بعد ذلك بعام وحملها السلاح في وجه المغرب مطالبة بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات، ويعتقد أن به مكامن نفطية.

ولم تهدأ الحرب إلا بعد أن تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991، ويقترح المغرب حكما ذاتيا للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، بينما تتشبث الجبهة بخيار الانفصال.

خ.س/ع.ش (رويترز)

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    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    المغرب يدعم الثورة الجزائرية

    عند اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في نوفمبر 1954 سارع ملك المغرب محمد الخامس آنذاك إلى دعم حركة المقاومة، وبادر على مدار سنوات إلى استضافة قادة الثورة، مؤكدا على أن تحرر الجزائر هي قضية مركزية للدول المغاربية. وفي ظل تعاطف شعبي كبير، تمّ جمع التبرعات وفُتحت الحدود أمام الثوار الجزائريين، ما ساهم في رفد الثورة الجزائرية بالمال والسلاح.

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    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    حرب الرمال

    صفو العلاقات تكدر في العام 1963، حين اندلعت "حرب الرمال" بين البلدين الجارين بسبب مجموعة حوادث حدودية. وكان ذلك بعد عام على استقلال الجزائر لتستمر "حرب الرمال" عدة أيام تاركة شرخاً حقيقيا في العلاقات.

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    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    المسيرة الخضراء ساهمت في توتر العلاقة

    عبر "المسيرة الخضراء" في 1975 والتي شارك فيها 350 ألف مغربي، بسط المغرب سيطرته على الصحراء الغربية. وفي آذار/ مارس 1976 قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو.

  • Marokko König Hassan II Fernsehansprache in Rabat

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    تحسن في العلاقات

    في 26 شباط/فبراير 1983 التقى الملك الحسن الثاني مع الرئيس الشاذلي بن جديد على الحدود الجزائرية المغربية. ساهم هذا اللقاء في عودة حرية التنقل بين البلدين، كما أُعلن عن ذلك في أبريل/ نيسان من العام ذاته. ثم في أيار/مايو تمّ الاتفاق على السماح تدريجيا بتنقل الأشخاص وبحرية نقل السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد.

  • Grenzgebiet Marokko - Algerien in Saidia

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    فرض تأشيرة واغلاق الحدود

    في 16 آب/أغسطس 1994 استنكرت الرباط تصريحات الرئيس الجزائري اليمين زروال التي اعتبر فيها أن الصحراء الغربية "بلد محتل". وفي 26 آب/ أغسطس فرض المغرب التأشيرة على جارته الشرقية عقب هجوم استهدف فندقا في مراكش قُتل فيه سائحان إسبانيان على يد إسلاميين متطرفين. واتّهم المغرب قوات الأمن الجزائرية بالضلوع في الهجوم، فيما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب.

  • Abdelaziz Boutaflika und König Mohammed VI

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    تقارب وجفاء

    في 25 تموز/يوليو 1999 شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الراحل الحسن الثاني في الرباط. لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر، اتّهم بوتفليقة على خلفيتها المغرب بتسهيل تسلل إسلاميين مسلّحين إلى بلاده.

  • Algerien Marokko - Bouteflika und König Mohammed

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    عودة اللقاءات

    لقاءات بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي محمد السادس، أسهمت في "كسر الجليد" قليلاً. ففي تموز/يوليو 2011 أعلن ملك المغرب تأييده لإعادة فتح الحدود البرية ولتطبيع العلاقات. وهو ما ردّ عليه الراحل عبد العزيز بوتفليقة معرباً عن "عزمه إعادة تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين".

  • Marokko | König Mohammed VI

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    دعوة لفتح صفحة جديدة

    في كانون الأول/ديسمبر 2019 دعا الملك محمد السادس إلى فتح "صفحة جديدة" في رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

  • Karte Nord-West Afrika AR

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    ملف الصحراء الشائك يتجدد

    في كانون الأول/ديسمبر 2020 نددت الجزائر بـ"مناورات أجنبية" تهدف إلى زعزعة استقرارها متّهمة بذلك إسرائيل التي كانت قد وقعت مع المغرب "معاهدة تطبيع"، ضمن اتفاق ثلاثي أفضى أيضا إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي 18 تموز/يوليو 2021 استدعت الجزائر سفيرها لدى المغرب "للتشاور".

  • Algerien Präsident Abdelmadjid Tebboune

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    "اعادة النظر" بالعلاقات بين البلدين

    في 31 تموز/يوليو الماضي، في خطابه بمناسبة اعتلاءه على العرش، أعرب ملك المغرب عن "أسفه للتوترات بين البلدين" ودعا إلى إعادة فتح الحدود البرية. لكن الجزائر قررت في 18 آب/ أغسطس "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت البلاد.

  • Algerien kappt Beziehungen zu Marokko

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    قطع العلاقات

    في 24 آب/ أغسطس أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة ضد الجزائر "منذ استقلالها"، إلى غاية "استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على مسؤولين جزائريين ودعم حركة انفصالية" على حدّ قوله.

  • Nasser Bourita Außenminister Marokko

    العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء

    أسف مغربي لقطع العلاقات

    وفي ردّ فعل رسمي، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسفها "للقرار الأحادي" الذي اتخذته الجزائر، معتبرة إياه قراراً "غير مبرر"، لكنه "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة"، كما جاء في بيان الوزراة المغربية. (اعداد: علاء جمعة)


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