المغرب يستبعد استضافته لمراكز احتجاز مهاجرين لصالح دول أوروبية

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في حوار لصحيفة دي فيلت الألمانية الصادرة اليوم (الأربعاء الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) أن بلاده غير مستعدة لتقديم أي جزء من أراضيهاكمنطقة احتجازللمهاجرين للإقامة بها، أثناء عملية التقييم لمعرفة ما إذا كان سيتم السماح لهم بدخول أوروبا، مضيفا أن "المغرب بوجه عام ضد كل أشكال مراكز (الهجرة). هذا جزء أساسي من سياستنا للهجرة وموقف سيادي وطني".

وكانتالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أبرمت اتفاقا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي يعتمد على استضافة دول أخرى المهاجرين الذين ترفضهم ألمانيا إلى حين النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم. وكان المغرب من بين الدول المرشحة لهذا الدور، لكن بوريطة قال إن هذه المراكز تأتي بنتائج عكسية. وأضاف أن العروض المالية لن تغير رأيه. ولم يبد أي من بلدان شمال إفريقيا الأخرى التي تم عرضت الفكرة عليها، اهتماما بالموضوع.

ح.ز/ س.ك (د.ب.أ)