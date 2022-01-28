 المغرب يحدد موعد فتح مجاله الجوي بعد شهرين من إغلاقه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.01.2022

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المغرب يحدد موعد فتح مجاله الجوي بعد شهرين من إغلاقه

بعد نحو شهرين من إغلاق أجوائه للرحلات الدولية بسبب متحور أوميكرون، أعلن المغرب أنه سيعيد فتح مجاله الجوي في الأسبوع الأول من شباط/فبراير، مع استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية الشهر نفسه، ووسط استياء شعبي من الإغلاق.

مدخل مطار مراكش في المغرب (أرشيف)

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي في الأسبوع الأول من شباط/فبراير

يُعيد المغرب في 7 شباط/فبراير فتح أجوائه لرحلات الركّاب الدوليّة بعد أن كان أغلقها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لمكافحة التفشّي السريع للمتحوّر أوميكرون، وفق ما أعلنت الحكومة المغربيّة ليل الخميس (27 كانون الثاني/يناير 2022). جاء هذا الإعلان في وقتٍ تزايدت الضغوط من جانب العاملين في القطاع السياحي المهدّد بالانهيار ومن المغاربة الذين ظلّوا عالقين في الخارج جرّاء إغلاق الحدود، ووسط تساؤلات في وسائل إعلام محلية حول جدوى استمرار الإغلاق.

مختارات

وقالت الحكومة في بيان إنّها "قرّرت إعادة فتح المجال الجوّي في وجه الرحلات الجوّية من وإلى المملكة المغربيّة ابتداءً من 7 شباط/فبراير، أخذاً بعين الاعتبار تطوّرات الوضعيّة الوبائيّة بالمغرب". وستُعلن الحكومة لاحقاً "الإجراءات والتدابير اللازم اتّخاذها على مستوى المراكز الحدوديّة والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين"، لتنفيذ هذا القرار. وأشارت إلى أنّ لجنة تقنيّة تعمل حالياً على درس هذه الإجراءات، بينما يستمرّ العمل بحالة الطوارئ الصحية حتّى 28 شباط/فبراير.

وكان المغرب أغلق حدوده أمام كلّ رحلات الركّاب الدوليّة منذ 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب المخاوف من الانتشار السريع للمتحوّر أوميكرون. كما أنّ الرحلات كانت معلّقة مع دول أوروبية قبل ذلك بأسابيع. وتسبّب هذا الإغلاق خصوصاً في تعميق أزمة القطاع السياحي المتضرّر أصلاً من تداعيات الجائحة، إذ تزامن مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين إلى المملكة.

وإزاء مطالب مهنيي القطاع الذي مثّل 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام عام 2019، أعلنت وزارة السياحة منتصف كانون الثاني/يناير خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار. وتشمل الخطّة خصوصاً إلغاء دفع ضرائب وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في أفق استئناف النشاط السياحي. كما تشمل تمديد صرف إعانات لمستخدَمي القطاع (حوالى 200 دولار شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام، لكنّ هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المنظّم المصرّح عنهم لدى صندوق التضامن الاجتماعي.

"الشعب يريد فتح الحدود"
غير أنّ هذا الإعلان لم يكُن كافياً لتهدئة مهنيّي السياحة، إذ تظاهر الأربعاء عاملون في فنادق ومطاعم ومرافق سياحيّة ووكالات سفر في مدن عدّة للمطالبة بفتح الحدود. ورفع المتظاهرون في مراكش، العاصمة السياحيّة للمملكة، شعار "الشعب يريد فتح الحدود". وأثار الإغلاق أيضاً غضب مغاربة عالقين وأبناء الجاليات المقيمة في المهجر، بينما أثير جدل في بعض وسائل الإعلام المحلية حول "استثناءات" منحتها السلطات لطائرات خاصّة، بتكاليف باهظة، من أجل إعادة مغاربة علِقوا في الخارج.

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متحور أوميكرون يتسبب بتقييد حركة السفر العالمية ومنظمة الصحة العالمية تحذر



كما أثار استمرار الإغلاق جدلاً خلال الفترة الأخيرة في المملكة وتساؤلات حول جدواه، في ظلّ ارتفاع الإصابات بالمتحوّر أوميكرون. فقد شهدت المملكة ارتفاعاً مطرداً في الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، شكّل أوميكرون 95 بالمئة منها. وبلغت هذه الموجة ذروتها خلال الأسبوع الممتدّ من 17 إلى 23 كانون الثاني/يناير، حسب وزارة الصحّة. كما سُجّل ارتفاع بمعدّل 140 بالمئة في أعداد الوفيات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وجدّدت الحكومة الخميس الدعوة إلى الإسراع في تلقّي جرعات اللقاح، خصوصاً الجرعة الثالثة، تجسيداً "للتضامن الوطني في مواجهة هذه الجائحة". وتُراهن المملكة على تطعيم 80 في المئة من سكّانها البالغ عددهم نحو 36 مليوناً، لكبح الجائحة. وشملت الحملة 23 مليون شخص حتّى الآن تلقّوا جرعتَي لقاح.

وأطلقت المملكة الخميس أيضاً، مشروعاً لبناء مصنع لإنتاج اللّقاحات، ولا سيّما منها تلك المضادّة لكوفيد-19، على أن يبدأ إنتاجه في نهاية تمّوز/يوليو المقبل. ويهدف المشروع في أفق العام 2025 إلى تعبئة وتصنيع "المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحاً ومنتوجاً للعلاجات الحيويّة، من ضمنها 3 لقاحات مضادّة لكوفيد-19" لم تُحدّد بعد. وأصيب بالفيروس أكثر من مليون و120 ألفاً في المجموع، وفق آخر حصيلة رسميّة.
م.ع.ح/و.ب (أ ف ب)

  • Eingeschneiter Kickertisch im Dorf Timahdite. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    الثلج يغطي أماكن اللعب

    بعد أول تساقط للثلوج في هذا الموسم، اختفى حمام السباحة وطاولات الكرة، حيث يمضي بها صغار القرية معظم وقتهم. لكن عندما ينحسر تساقط الثلوج بالقرية، يحاول الناس ببطء استئناف حياتهم اليومية.

  • Eine Frau kümmert sich in verschneiter Landschaft um die Wäsche im Bergdorf Timahdite in Marokko, (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    تجفيف الملابس المتجمدة

    يتم تعليق الملابس كي تجف مرة أخرى مع بزوغ أول خيط من أشعة الشمس. بينما يستأنف معظم الرجال عملهم بالقرى المجاورة، تتحمل النساء عبء حياة القرية، وأغلبهن يمكن رؤيتهن بوجه مكشوف.

  • Frau in Timahdite steht an einem Ofen und backt Brot . (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    التدفئة أثناء طهي الخبز

    تعيش القبائل الأمازيغة هنا في عائلات كبيرة. الأسرة مهمة للغاية، لأن بدونها لا يستطيع أي شخص التأقلم بمفرده مع العالم الجبلي القاحل. في القرية، لا تصنع النساء الخبز فحسب، بل يقمن أيضاً بأعمال شاقة، مثل تقطيع الخشب.

  • Ein Hirte überquert eine Straße in Timahdite in Marokko (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    رحلة البحث عن الطعام

    العثور على عشب للماشية في تضاريس قاحلة مغطاة بالثلوج ليس بالأمر الهين.في هذه الأماكن النائية في جبال الأطلس على ارتفاع حوالي 1800متر، يعيش الأمازيغ على تربية الماشية والزراعة، و يحصلون من الحيوانات على الصوف والأقمشة واللحوم.

  • Der Hirte Alhassan schaut aus seinem Zelt in Timahdite in Marokko, (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    أشهر الشتاء الصعبة

    أثناء رعيه للأغنام، يحمي الحسن نفسه من البرد باللجوء إلى خيمته، وهو ربما يحلم بموسم ممطر، لأن الزراعة هنا تعتمد على تخزين مياه الأمطار في السدود. المياه الكافية تساعد الفاكهة والخضروات على النمو وتعد بمحصول وافر.

  • Ihsan steht in der Tür der Hütte ihrer Familie im Atlasgebirge (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    الطاقة المتجددة تقتحم زمن القرية

    هنا تظهر إحدى اللوحات الشمسية المثبتة على سطح المنزل الذي يعيش فيه الصغير إحسان. ما يوفر للعائلة الكهرباء والتدفئة، وتساعد الأطفال على القيام بالواجبات المنزلية. لأنهم يذهبون أيضاً إلى إحدى المدارس القريبة خلال أشهر الشتاء.

  • Aqli Fatima in ihrem Haus in Timahdite in Marokko - (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    عجز أمام قسوة الطبيعة!

    بالنسبة لكبار السن مثل عقلي فاطمة، يكون طقس الشتاء أكثر قسوة عليهم.إذ يتعين على العائلة عزل المنزل وإغلاقه بالطوب أو أكياس النايلون. غير أن مياه الأمطار والثلوج الذائبة تستمر في اختراق غرفة المعيشة. بنبرة استسلام، تردد عقلي فاطمة: “نواجه مثل هذا الأمر كل عام، لا يمكن للمرء فعل أي شيء سوى الصلاة". كلوديا دين، د.ب.أ / إيمان ملوك