المغرب والاتحاد الأوروبي.. نحو تجاوز فترة الخلافات؟

أوروبا والهجرة غير النظامية.. توجه نحو التشدد وبحث عن دعم مغاربي

الهجرة غير النظامية من أكبر الملفات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط دعوات متكررة لتقوية المراقبة والتشدد في مواجهة الظاهرة. الحل بالنسبة لزعماء الاتحاد قد يكون تنسيقا أكبر مع أطراف ثالثة. لكن هل ينجح الأمر؟