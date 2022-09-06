المغرب والاتحاد الأوروبي.. نحو تجاوز فترة الخلافات؟

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المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والهجرة ويعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل.. ماذا وراء الخطوة الأوروبية المغربية الجديدة؟
يخوض الرئيس ايمانويل ماكرون مساعي حثيثة لاستعادة الدور الفرنسي في القارة الأفريقية بعد سنوات من تراجع نفوذ القوة الاستعمارية السابقة. فما هي الأوراق المتبقية بيديه في مواجهة منافسة عالمية شرسة على القارة السمراء؟
الهجرة غير النظامية من أكبر الملفات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط دعوات متكررة لتقوية المراقبة والتشدد في مواجهة الظاهرة. الحل بالنسبة لزعماء الاتحاد قد يكون تنسيقا أكبر مع أطراف ثالثة. لكن هل ينجح الأمر؟
بعد ارتفاع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، اتفق قادة الاتحاد على إجراءات جديدة للتصدي للهجرة غير القانونية. وتشمل الإجراءات تشديد مراقبة الحدود بين بلغاريا وتركيا، وزيادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم.
اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين لكنهم اختلفوا على الوسائل. إذ تحفظت ألمانيا على فرض عقوبات على "الدول غير المتعاونة" مفضلة إبرام اتفاقات هجرة خصوصا مع دول شمال أفريقيا.
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