 المغرب: مواقف حكومة ألمانيا الجديدة تتيح استئناف التمثيل الدبلوماسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2021

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المغرب: مواقف حكومة ألمانيا الجديدة تتيح استئناف التمثيل الدبلوماسي

بعد أكثر من ستة أشهر على استدعاء المغرب سفيرته من برلين، أعلنت الخارجية المغربية أن المملكة "ترحب بالتصريحات الإيجابية والمواقف البناءة" لحكومة برلين الجديدة مضيفة أن من شأن ذلك "عودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين".

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة (11/08/2021)

في مارس/ آذار الماضي أعلن المغرب قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط.

قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول) إن مواقف الحكومة الألمانية الجديدة تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي.

وأضافت في بيان نُشر على تويتر "تأمل المملكة المغربية أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

واستدعى المغرب سفيرته لدى برلين زهور العلوي في مايو/ أيار للتشاور بسبب "المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"، وذلك في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية.

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كما عبر المغرب عن استيائه من عدم دعوته إلى مؤتمر برلين في العام 2020 بشأن ليبيا، معتبرا ذلك "عدم احترام الدبلوماسية الألمانية للمؤسسات المغربية"، بعد كل "الجهود الحميدة التي بذلها المغرب ويبذلها في المسألة الليبية".

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس/ آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط.

وكانت الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، قد أقدمت الأسبوع الماضي على تحديث المعلومات الموجودة على صفحتها الرسمية بخصوص المغرب، وأشارت في هذا التحديث، إلى أن "المغرب حلقة وصل مهمة بين الشمال والجنوب سياسيا وثقافيا واقتصاديا".

كما أعلنت الخارجية الألمانية في بيان في 13 ديسمبر/ كانون الأول الحالي أنها تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية.

كما أكدت ألمانيا دعمها لجهود المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا في "مساعيه للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين".

ويشار إلى أنه، وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم يرد اي تعليق رسمي من الجانب الألماني على بيان الخارجية المغربية. كما أن الجانب المغربي لم يعلن مواعيد محددة أو تفاصيل حول استئناف التعاون الثنائي.

ص.ش/ أ.ح (رويترز)

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