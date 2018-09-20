 المغرب.. مطالب سياسية ومالية مقابل وقف الهجرة إلى أوروبا | سياسة واقتصاد | DW | 20.09.2018

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سياسة واقتصاد

المغرب.. مطالب سياسية ومالية مقابل وقف الهجرة إلى أوروبا

تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحصين القارة العجوز لوقف تدفق المهاجرين، سياسة لم تفلح في وقف موجات الهجرة. إذ يجد المهاجرون دائما طرقا جديدة كلما تم إغلاق طريق أو فرضت الرقابة الصارمة على شاطئ ما.

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مضيق جبل طارق.. موجة تحريض لــ"رحلات الموت"!

بعد إغلاق طريق البلقان وتشديد الرقابة على سواحل اليونان، أصبحت سواحل ليبيا منطلقا لقوارب المهاجرين باتجاه أوروبا وبالتحديد إيطاليا، حتى بداية صيف هذا العام. وفي الفترة الأخيرة اكتشف المهاجرون طريقا قديما جديدا للانتقال من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط، عبر مضيق جبل طارق من المغرب إلى إسبانيا. إذا تضاعف عدد المهاجرين عبر هذا الطريق عدة مرات خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.

فبعد تشديد الرقابة على السواحل الليبية ورفض إيطاليا سفن المهاجرين ومن يتم إنقاذهم من الغرق في البحر "شعر المهاجرون أن طريق المغرب آمن وقصير جدا وأن المغرب ينعم بالاستقرار. هذه العوامل دفعت المزيد من المهاجرين لسلوك هذا الطرق " يقول المحامي صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة، في حوار مع DWعربية. إضافة إلى ذلك فإن "التغيير الحكومي في إيطاليا والحكومة الحالية المناهضة للمهاجرين، تزامنا مع ولادة حكومة جديدة في إسبانيا منفتحة جدا على الهجرة" أدى إلى تنشيط طريق المغرب، حسب رأي كريستيانه فروليش الباحثة في المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية.

Infografik Flüchtlinge nach Spanien AR

المزيد من المساعدات المالية

لكن هناك من المراقبين من يقول إن هناك أسبابا أبعد من مسألة إغلاق طريق البلقان أو تشديد الرقابة البحرية، دفعت السلطات المغربية إلى رفض لعب دور الدركي للحدود الأوروبية وغض الطرف عن المهاجرين السريين وقواربهم التي تعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا.

وفي هذا السياق يقول المحامي المغربي صبري الحو، إن المغرب بدأ منذ عامي 2015 و2016 انتهاج سياسة جديدة في العلاقة مع الاتحاد الأفريقي ودوله "نتج عنها ازدياد المصالح الاقتصادية للمغرب في أفريقيا، ودعم الوافدين الأفارقة لشرعية المغرب في أفريقيا، لأن سياسة المملكة تستهدف المواطن الأفريقي أيضا واحترام حقه وحريته سواء في العيش في المغرب أو الهجرة".

Christiane Fröhlich (Carina Häusler)

كريستيانه فروليش: أوروبا لن ترضخ لضغوط المغرب بشأن الصحراء الغربية

أما الباحثة الألمانية كريستيانة فروليش، المختصة بدراسة أسباب الهجرة، فتقول إن السلطات المغربية كانت معروفة بتصديها بحزم للمهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، وببدو أن الأمر قد تغير الآن، و"إلا كيف يمكن تفسير ازدياد عدد المهاجرين بهذا الشكل؟".

وتضيف أن المملكة المغربية تحصل مقابل التزامها باتفاقية حماية الحدود مع إسبانيا على "مساعدات تنموية مغرية" وأنه كانت هناك وعود ومحادثات حول شراكة مع الاتحاد الأوروبي "وتسهيل حصول المغاربة على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي مقابل استقبال المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا، وقد تعثرت هذه الشراكة" وأصابها الجمود. وهي تعتقد أن الرباط تلجأ إلى "التصعيد مع أوروبا في هذا المجال وتقول إن أوروبا لا تريد مهاجرين ونحن من نستطيع منع ذلك، لكي تحصل على المزيد من المساعدات مثل تركيا ودول أخرى تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".

ويبدو أن هذا ما أشار إليه الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي عقده في الثاني من آب/ أغسطس الجاري، وعبر فيه عن استياء بلاده من الدعم المالي الخجول الذي تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي "لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا أن هذا الدعم لا يرقى إلى مستوى "الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية وحجم التضحيات التي تقدمها".

Infografik Flüchtlinge Marokko Spanien AR

مطالب سياسية صعبة

لكن هل مطالب المغرب من الاتحاد الأوروبي مقابل التعاون معه في مكافحة الهجرة غير الشرعية مالية فقط، أم له مطالب أخرى تتعدى المساعدات التنموية؟ على ذلك يجيب الحو بأن المغرب يطالب أوروبا بمواقف سياسية تجاه قضية الصحراء الغربية، ويرى أن الاتحاد الأوروبي "لا يقدر الجهود التي يبذلها المغرب لصالح الأمن القومي الأوروبي وحمايته، حين يصدر قرارات قضائية تمس وحدة الأراضي المغربية. رغم أن الموقف السياسي للاتحاد الأوربي يدعم العملية السياسية للأمم المتحدة" لحل مشكلة الصحراء.

هذا ما تشير إليه فروليش أيضا بقولها  إن المغرب يطلب من الاتحاد الأوروبي دعم الاعتراف بسيطرته على الصحراء الغربية المثيرة للجدل حسب القانون الدولي، و"هذا مطلب سياسي إشكالي، لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيلبيه ويستجيب له".

لذلك يظهر المغرب أوراق ضغطه على أوروبا وهي أوراق تتعلق "بالهجرة غير الشرعية والمخدرات والإرهاب والتطرف. لأنه يقوم بتبادل المعلومات مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الأمني" يقول المحامي صبري الحو.

وفي ظل الظروف الراهنة وعدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، يبدو أن الشد والجذب بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيستمر، ولن تعود الرباط قريبا إلى سياستها السابقة في التصدي بحزم للمهاجرين ومنع وصولهم عبر مضيق جبل طارق إلى الفردوس الأوروبي الذي يحلمون به.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


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