المغرب متمسك بمبادرته لإحداث آلية حوار ثنائي مع الجزائر

ذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية اليوم الاثنين (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) أن المغرب يظل "منفتحا ومتفائلا" بخصوص مستقبل العلاقات مع الجزائر. بيد أنه جدد في المقابل طلبه من السلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، تباحث بهذا الخصوص في مقر الوزارة، الاثنين مع السفير الجزائري لدى المملكة. وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء جاء "بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري".

الاجتماع المغاربي لا علاقة له بالمبادرة الملكية

وأشارت الخارجية المغربية إلى طلب الجزائر عقد اجتماع مغاربي على مستوى وزراء الخارجية، والذي فهم منه وكأنه رد على مبادرة الملك محمد السادس إحداث آلية حوار بين البلدين. وأضافت في بيانها: "من جهة أخرى، أخذ المغرب علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي".

واستطرد، "وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة أن الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي". وشددت الخارجية المغربية على أن الرباط تجدد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور.

ويشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد أعرب في خطاب ألقاه في السادس من الشهر الجاري عن استعداده لفتح الحدود مع الجزائر وتطبيع العلاقات معها. وتابع :"ولهذه الغاية، أقترح على أشقائنا في الجزائر إحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، يتم الاتفاق على تحديد مستوى التمثيلية بها، وشكلها وطبيعتها".

وتشهد العلاقات بين الجارتين الجزائر والمغرب توترا منذ 40 سنة بسبب النزاع حول الصحراء الغربية. وتعتبر الرباط الصحراء جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تدعم الجزائر جبهة "البوليسارو" التي تدعو إلى تقرير المصير.

أ.ح/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)