في هذه الكثبان الرملية، غاصت أشجار النخيل في المياه بشكل شبه تام، لأن التربة الجافة غير قادرة على امتصاص سوى كميات ضئيلة من المياه، ولأن الصحراء لا تحتوي على نباتات قادرة على حبس الماء، ما جعل الأمطار تتجمع في الوديان والمنخفضات، وأدت إلى تكوين بحيرات مؤقتة كبيرة استمرت لمدة الوقت. أطلقت أسماء على بعض هذه البحيرات لها، مثل بحيرة ياسمينة في مدينة مرزوقة، التي نراها هنا.