المغرب- قتلى في حرائق الغابات وإجلاء مئات الأسر

أودت حرائق غابات جديدة اندلعت في شمال المغرب بحياة سيدتين توفيتا "اختناقاً"، وفق ما أفادت السلطات المحلية لإقليم العرائش مساء الثلاثاء (26 تموز/ يوليو 2022)، ما يرفع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف تموز/ يوليو.
وقالت السلطات المحلية لإقليم العرائش "تم تسجيل حالتي وفاة اختناقاً لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية (...) بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران".
وأوضحت في وقت لاحق أن فرق الإنقاذ أجلت 712 أسرة من 13 قرية "بعيداً عن أماكن الخطر"، مشيرة إلى "استمرار 4 بؤر نشيطة للنيران تجاهد طواقم الإطفاء لإخمادها" إلى حدود مساء الثلاثاء.
يأتي سقوط الضحيتين غداة وفاة متطوع في فرق إخماد حرائق غابات أخرى في إقليم تاونات (شمال). وواصلت فرق الإنقاذ ليل الثلاثاء جهود السيطرة عليها في أربع بؤر زاد من إذكائها هبوب رياح قوية، في حين "تم التمكن من تحييد الخطر" الذي يتهدد سكان قرية مجاورة، وفق ما أكدت السلطات المحلية. يذكر أن شخصاً قد لقي مصرعه جراء حرائق شبّت بغابات قرب العرائش منتصف تموز/يوليو.
وتواصل فرق الإنقاذ منذ الاثنين مدعومة بطائرات إطفاء ومتطوعين جهودها للسيطرة على حرائق اندلعت في عدة غابات في شمال غرب البلاد، أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي. وفاقت مساحة الغابات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بين 13و18 تموز/يوليو، 10,5 هكتار.
ويعتزم المغرب إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخراً شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة، فيما رصدت للبرنامج ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).
ويشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتتعرض المملكة منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تفاقم موسما جافا وإجهادا مائيا، بسبب التقلبات المناخية.
وعلى سبيل المقارنة، اندلع 285 حريقا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2021، أتت على 2782 هكتاراً من الأحراج وخصوصاً في منطقة الريف الجبلية (شمال).
ع.ح./ع.ج. (أ ف ب)
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