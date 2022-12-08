 المغرب في مونديال قطر ـ الخلطة السرية لتألق ″أسود الأطلس″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.12.2022

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رياضة

المغرب في مونديال قطر ـ الخلطة السرية لتألق "أسود الأطلس"

يعود تألق منتخب المغرب إلى الدفاع الحديدي والقدرة على الارتداد السريع إلى الهجوم وامتلاك حارس مرمى قوي شارك في بطولات كبيرة والمدرب وليد الركراكي الذي نجح في مزج هذه الخلطة رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

المنتخب المغربي أول فريق عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم (1/12/2022)

المنتخب المغربي أول فريق عربي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم

 

تألق منتخب المغرب في  مونديال قطر  إذ وصل إلى دور ثمن النهائي كأول فريق عربي يحقق هذا الانجاز، بيد أن بلوغ أسود الأطلس هذا المستوى لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاج مثابرة وانضباط تكتيكي يكمن في دفاع حديدي وقدرة على الارتداد السريع إلى الهجوم وامتلاك حارس مرمى نجح في صد ركلتي جزاء في المواجهة الحاسمة أمام الماتادور الإسباني.

مختارات

ويأتي في مقدمة ذلك قدرة مدرب المنتخب وليد الركراكي في مزج هذه الخلطة الكروية رغم أنه تولى مسؤولية الفريق في نهاية أغسطس / آب.

قبل توليه زمام الأمور في منتخب أسود الأطلس، قاد الركراكي نادي الدحيل القطري للتتويج ببطولة الدوري القطري لكرة القدم عام 2020.

وعقب توليه منصب المدير الفني لمنتخب المغرب، نجح الركراكي في صهر لاعبين يلعبون في دوريات مختلفة في بوتقة واحدة متماسكة على قلب رجل واحد وهو الأمر الذي لم يكن الحال دائما داخل منتخب أسود الأطلس.

المغرب... لا هزيمة تحت قيادة الركراكي

وتأكيد نجاح الركراكي في مهمته جاء من داخل المستطيل الأخضر إذ لم تستقبل شباك منتخب المغرب إلا هدفا وحيدا فيما لم يتعرض الفريق لأي خسارة في المباريات السبع تحت قيادة المدرب الوطني.

وقبل منافسات كأس العالم، خاض منتخب المغرب ثلاث مباريات ودية حيث فاز على تشيلي 2-0  وتعادل مع باراجواي بدون أهداف ثم فاز على جورجيا 3-0.

وفي مونديال قطر، افتتح المغرب مشواره بالتعادل السلبي مع كرواتيا ليتفوق على بلجيكا ويحقق فوزا بهدفين دون رد ثم حقق فوزه الثاني في البطولة على كندا بهدفين مقابل هدف.

وخلال مواجهة إسبانيا في دور الستة عشر، استمر التعادل السلبي بين الفريقين قبل أن ينجح منتخب المغرب في الفوز بركلات الترجيح ليتأهل إلى دور ثمن نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

أظهر أشرف حكيمي (يسار) قوة وبراعة خلال مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا

أظهر أشرف حكيمي (يسار) قوة وبراعة خلال مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا

وعقب إقصاء منتخب إسبانيا الذي قام بـ 768 تمريرة في أول  تسعين دقيقة من المواجهة، قال الركراكي "لست ساحرا. بالضبط، لقد تقبلنا عدم الاستحواذ".

ورغم ذلك، لم يتمكن الفريق الإسباني من إحراز أي هدف في شباك حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو فيما استخدم الفريق رباعي ظهره وثلاثة لاعبين في خط الوسط في محاولة لمنع لاعبي المنتخب الإسباني من خلق مساحات كبيرة فيما بدا اللاعبون الإسبان وكأنهم فريق كرة يد يلعبون خارج الصندوق.

نال عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب، على إعجاب المدير الفني للمنتخب الإسبانى لويس إنريكي، قائلا: "لقد فوجئت باللاعب رقم 8 من أين أتى هذا الرجل، لقد تفاجأت بمستواه."

 لكن كافة أعضاء الفريق المغربي كانوا صامدين فرغم الإصابات إلا أن رغبة اللاعبين القوية ساهمت في وصول المباراة إلى ركلات الترجيح رغم محاولات اللاعبين الاسبان الكثيرة.

حكيمي وزياش والنصيري.. الارتداد إلى الهجوم

بيد أن منتخب المغرب لم يكن فريقا يجيد فقط الدفاع في مباريات كأس العالم، بل كان أيضا قادرا أيضا على الارتداد السريع للهجوم خاصة عبر انطلاقات نجمه أشرف حكيمي.

ومنذ عدة سنوات، تحول حكيمي، الذي لعب في السابق لنادي  بوروسيا دورتموند الألماني  وإنتر ميلان الإيطالي قبل الانتقال إلى  باريس سان جيرمان ، إلى قوة ضاربة في مركز الظهير الأيمن، لكنه في مونديال قطر كان أحد أكثر المدافعين ديناميكية.

ورغم أدواره الدفاعية، كانت يتعين عليه التقدم للأمام في اللحظات المناسبة  ليرافقه في الزحف إلى مرمى الخصم المهاجمين حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف النصيري لتوسيع دائرة الخيارات أمام لاعب باريس سان جيرمان.

وفي ذلك، قال الركراكي "لعبنا ضد كرواتيا وبلجيكا وإسبانيا وكنا نعلم أنه إذا تمكنا من قطع تمريراتهم فسوف تتاح لنا فرص، لذلك أرفع القبعة للاعبي المغرب بالكامل كانوا رائعين".

وقد عانى كل من زياش، لاعب تشيلسي ويوسف النصيري، لاعب إشبيلية، من بدايات صعبة في الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي والإسباني، لكنهما حققا نجاحا كبيرا في صفوف منتخب المغرب في قطر حيث احرزا هدفا الفوز أمام كندا في المباراة النهائية لدور المجموعات ما جعل المغرب يتصدر مجموعته التي تضم أيضا بلجيكا وكرواتيا.

الركراكي: "كل مغربي هو مغربي"

ويعد أحد أكبر إنجازات الركراكي في قيادته منتخب المغرب يتمثل في قدرته على إنهاء الخلافات بين اللاعبين المولودين في المغرب وخارجه.

وفي ذلك، قال "قبل نهائيات كأس العالم، واجهنا الكثير من المشاكل مع اللاعبين الذين ولدوا في أوروبا واللاعبين الذين ولدوا في المغرب. لكنهم اليوم أظهروا العالم أن كل مغربي هو مغربي".

يشار إلى أن أشرف حكيمي ولد في مدريد فيما ولد كلا من نصير مزراوي وزياش في هولندا. وقد اندلعت خلافات بين الأخير والمدير الفني السابق لمنتخب المغرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، لكن جرى الترحيب به بعد تولي الركراكي زمام الأمور.

وخلال ركلات الترجيح أمام أسبانيا، تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لركلتي جزاء

وخلال ركلات الترجيح أمام أسبانيا، تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لركلتي جزاء

واستغل الركراكي، المولود في ضاحية باريس الجنوبية لوالدين ينحدران من مدينة الفنيدق المغربية، خبرات اللاعبين المولودين خارج البلاد ويلعبون في البطولات الأوروبية الكبرى لتحقيق مكاسب كبيرة خاصة اللاعبين الذين يشاركون في منافسات  دوري أبطال أوروبا .

وقد ظهر ضخامة عدد الجالية المغربية التي تعيش خارج البلاد ليس فقط داخل المستطيل الأخضر وإنما أيضا في  المدرجات خلال مباريات مونديال قطر   حيث يقيم حوالي 15 ألف مغربي.

فخلال مواجهة إسبانيا، شجع أسود الأطلس قرابة حوالي 20 ألف مشجع داخل استاد المدينة التعليمية فيما كان الآلاف يشاهدون المباراة على هواتفهم خارج الاستاد.

وكانت اشتباكات قد اندلعت بين مشجعي المنتخب المغربي والشرطة البلجيكية عقب فوز أسود الأطلس على منتخب بلجيكا بهدفين دون رد في دور المجموعات، لكن الانتصار على أسبانيا أثار احتفالات في مدن أوروبية وحتى مونتريال بكندا، مسقط رأس حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو.

بونو.. حامي عرين أسود الأطلس

وعقب فوز المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح، قال الركراكي "كنا نعرف أنه إذا وصلنا إلى ركلات الترجيح فستكون لدينا فرصة لتحقيق الفوز لأن لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم. لقد كافحنا من أجل ذلك".

وخلال ركلات الترجيح، تصدي الحارس المغربي ياسين بونو لركلتي جزاء فيما لم يكن مونديال قطر هو البطولة الكروية الأولى التي يجذب فيها بونو، البالغ من العمر 31 عاما، الاهتمام إذ في مارس / آذار العام الماضي أصبح أول حارس مرمى في تاريخ نادي إشبيلية يسجل هدفا في الدوري الإسباني وذلك عندما نجح بونو في تحقيق التعادل أمام بلد الوليد.

وعقب الفوز على أسبانيا، قال بونو "إحساس كبير أن أتصدى لركلات الترجيح وأن أساهم في فوز منتخب المغرب. ”لقد كانت لحظة تاريخية، وأشكر الجماهير المغربية على الدعم والمساندة كنا نشعر بالجمهور الذي جاء وساندنا. كنا في حالة تركيز عالية جدا، وسعيد أننا نجحنا في إسعاد الجمهور".

مارك ميدوز/ م:ع

  • إستاد لوسيل

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    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

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  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد البيت

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    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

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  • إستاد الجنوب

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    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


 