 المغرب ـ هل ينجح المدرب المحلي فيما فشل فيه الأجنبي؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.09.2022

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رياضة

المغرب ـ هل ينجح المدرب المحلي فيما فشل فيه الأجنبي؟

مع التعيين الرسمي لوليد الركراكي على رأس الإطار الفني للمنتخب المغربي، يكون الاتحاد المغربي قد أغلق الستار على حقبة وحيد خاليلوزيتش وبدأ مرحلة جديدة مع المدير الفني المغربي. فهل ينجح الركراكي فيما فشل فيه امدربون أجانب؟

وليد الركراكي عند تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد الرياضي المغربي موسم 2021-2022

حقق وليد الركراكي إنجازات كبيرة مع فريق الوداد المغربي فهل يعيدها أيضا مع المنتخب؟

 

من بين ما يميز نسخة  مونديال 2022 في قطر  أن الخمسة منتخبات الإفريقية التي تشارك في االبطولة؛ المغرب وتونس والسنغال والكاميرون وغانا، يقودها مدربون محليون، وهي سابقة لم تسجل في بطولات كأس العالم السابقة.

وعلى رأس  هؤلاء المدربين المدير الفني وليد الركراكي، الذي أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم (الأربعاء ( الأول من سبتمبر/أيلول 2022) رسميا التعاقد معه خلفا للمدرب المقال وحيد خاليلوزيتش.

مختارات

ومن بين النقاط التي ذكرها وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي هو تعبيره عن افتخاره بكون أن 90 في المائة من طاقمه المساعد هم من المغاربة ويتعلق الأمر بمساعديه رشيد بنمحمود وغريب آمزين بالإضافة إلى مدرب الحراس ومحلل تقنية الفيديو.

ويبقى السؤال المطروح هنا هل تنجح الأطر الوطنية المغربية فيما فشلت فيه الأطر الأجنبية بالمغرب؟

بالنظر إلى تاريخ المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب المغربي من عام 1959 حتى الآن هناك 35 مدربا غالبيتهم أجانب، لكن على صعيد الألقاب يملك المغرب في خزينته لقبا إفريقيا واحدا يعود لعام 1976. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم يبقى أفضل إنجاز لكرة القدم المغربية هو تأهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2004 في تونس وخسارته أمام مستضيف البطولة بهدفين لهدف. وكان المدرب المغربي بادو الزاكي هو من قاد النخبة المغربية للمباراة النهائية آنذاك.

ومنذ ذلك الحين والجماهير المغربية متعطشة لمعانقة اللقب الإفريقي أو على الأقل الوصول لنهائي أو نصف نهائي البطولة لكن ذلك لم يحدث بالرغم من تعاقد الاتحاد المغربي مع مدربين لهم اسم كبير على الساحة الأوروبية وبمبالغ كبيرة أمثال البلجيكي إريك غيريتس وروجي لومير وهيرفي رونار.

خمسة مدربين محليين يقودون المنتخبات الخمسة التي تمثل إفريقيا في مونديال قطر 2022

خمسة مدربين محليين يقودون المنتخبات الخمسة التي تمثل إفريقيا في مونديال قطر 2022

الكفاءة قبل الجنسية

يرى الخبير الرياضي الحسن الجابري أن ثنائية المدرب الأجنبي والمحلي دائما ما تعود للنقاش عندما يخفق مدرب أجنبي في تحقيق الأهداف المنشدوة. ويوضح الجابري في حوار مع DW عربية أن الكفاءة والتجربة هما المحدادن الرئيسيان لاختيار المدرب بغض النظر عن جنسيته. 

وبالنظر للسيرة الذاتية للمدرب وليد الركراكي الذي عينه الاتحاد المغربي مدربا جديدا للمنتخب خلفا للفرنسي البونسي وحيد خاليلوزيتش، يبدو أنه يملك الكثير من المواصفات التي تؤهله للنجاح مع المنتخب المغربي حسب الجابري، فقد سبق له كلاعب أن حمل قميص المنتخب المغربي بين 2001-2009 وكان ضمن اللاعبين الذي تأهلوا للمباراة النهائية في "كان" تونس 2004 كما أنه لعب لعدة أندية أوروبية في فرنسا وإسبانيا.

وعندما انتقل للتدريب حقق نتائج بارزة منها قيادته لفريق الفتح الرباطي للفوز بالدوري المغربي وكأس العرش وتوج مع الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي هذا العام، دون أن ننسى تجربته الناجحة مع الدحيل القطري وقيادته له للتتويج بلقب دوري نجوم قطر. وكان فريق الدحيل آنذاك معززا بنجوم كبيرة لها ثقل وازن على صعيد كرة القدم رغم ذلك لم نسمع خلافات لوليد الركراري مع هؤلاء النجوم، مما يعني امتلاكه لقدرة التحكم في تماسك الفريق والتعامل مع النجوم وهو الشيء الذي فشل فيه المدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خاليلوزيتش الذي شهد المنتخب المغربي في عهده مجموعة من المشاكل أبرزها خلافه مع حكيم زياش المحترف في تشلسي الإنجليزي وغيره من اللاعبين الذين كانوا يشكلون من قبل الدعائم الأساسية للمنتخب المغربي.

مهمة لا تخلو من مخاطر!

وليد الركراكي صاحب القميص رقم 2 في تشكيلة المنتخب المغربي التي بلغت المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا 2004 بتونس

وليد الركراكي صاحب القميص رقم 2 في تشكيلة المنتخب المغربي التي بلغت المباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا 2004 بتونس

يرى الخبير في الشأن الرياضي الحسن الجابري أن  "ما ينتظر من الركراكي حاليا هو إيصال خطابه المتكامل للاعبين من أجل عودة المتعة الكروية إلى أرض الملعب" مشيرا إلى أن رسالة المدرب الجديد "لأسود الأطلس" في المؤتمر الصحفي كانت واضحة عندما قال أن لا فرق عنده بين لاعب محلي يمارس بالدوري المغربي وآخر يمارس في الدوريات الأجنبية وأن من يستحق أن يحمل القميص المغربي سيجد له مكانة في عرين الأسود".

لكن رغم كذلك لن تكون الطريق أمام وليد الركراكي مفروشا بالورود خاصة وأنه استلم المهمة بعد أقل من ثلاثة أشهر منانطلاق منافسة كأس العالم في قطر ولن يكون أمامه وقت كاف لتحضير المنتخب بشكل جيد للبطولة. لكن بالنظر إلى مدة العقد الذي يربطه مع الاتحاد المغربي والذي يمتد إلى عام 2026 يبدو أن الاتحاد المغربي وضع أهدافا متوسطة المدى مع الركراكي أبرزها بالإضافة إلى الظهور المشرف في مونديال قطر، بلوغ المربع الذهبي أو المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا 2024 في الكوت ديفوار. فهل سيسير الركراكي على خطى جمال بلماضي في الجزائر، الذي تولى وهو مدرب شاب قيادة المنتخب الجزائري وحقق معه لقب كأس إفريقيا في مصر 2019؟

هشام الدريوش

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Namibia (Imago/Xinhua)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

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  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

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    جمع المجد من طرفيه: أفضل لاعب وهداف

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  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    رجل المباراة

    استطاع زكرياء حدراف أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين. كما توج بلقب "رجل المباراة" بعد تسجيله لهدفين في المباراة النهائية، وكذلك قيادة المنتخب المغربي لحيازة اللقب.

  • Russland Moskau Fußball WM Trophäe (picture-alliance/GES-Sportphoto/A. Golovanov)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    التحدي القادم: مونديل روسيا

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  • Herve Renard Trainer (Picture-Alliance/dpa/EPA/STR)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    "الثعلب" رينار

    استطاع المنتخب المغربي أن يحقق نجاحات عديدة بقيادة المدرب الفرنسي هيرفيه رينار. إذ كان أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا سنة 2017. كما قاد المغرب إلى التأهل لكأس العالم في روسيا. وكان رينار، الملقب بـ"الثعلب"، قد حصل على لقب كأس أفريقيا سنة 2012 مع منتخب زامبيا، وبعده مع المنتخب ساحل العاج سنة 2015.

  • CAF Champions League Al-Ahly - Wydad Casablanca (Getty Images/AFP/F. Senna)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    بطولة دوري أبطال أفريقيا 2017

    حقق فريق الوداد البيضاوي المغربي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا. وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأهلي المصري بهدف نظيف. ليخطف بفوزه هذا اللقب الثاني في تاريخه، ويتأهل لبطولة كأس العالم للأندية لأول مرة.

  • Africa Cup of Nations 2013 (picture-alliance/dpa/N. Bothma)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    الجماهير تقول هل من مزيد!

    لم يذق عشاق الساحرة المستديرة بالمغرب الفرحة الغامرة منذ أن توج المنتخب المغربي سنة 1976 بلقب كأس الأمم الأفريقية. ومنذ تلك السنة تتوق الجماهير المغربية إلى الفوز بلقب القارة السمراء، لينضاف بذلك انتصار جديد إلى خزينة انتصارات "أسود الأطلس". إعداد: مريم مرغيش


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