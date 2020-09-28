المغرب ـ ضبط أكثر من مليون زجاجة من الخمور المغشوشة

تخوض السلطات المغربية منذ نهاية آب/أغسطس الفائت حملة واسعة لمحاربة الخمور المغشوشة أو المنتهية الصلاحية التي تقدمها مطاعم وحانات في مدن عدة، وقد أسفرت عن توقيف بعض أهمّ مروجيها وإغلاق عدد من المطاعم.

ونفذت السلطات في إطار هذه الحملة "417 عملية مراقبة مباغتة" في مختلف المدن المغربية ما بين 31 آب/أغسطس و22 أيلول/سبتمبر، مكّنت من ضبط أكثر من 1.2 مليون زجاجة كحول وإغلاق 87 مطعماً وتوقيف 45 شخصاً، بحسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني وكالة فرانس برس.

ويمنع القانون المغربي نظرياً بيع الخمور للمسلمين الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المملكة، والتي ينص دستورها أيضاً على أن الإسلام هو دين الدولة. لكن الأمر مختلف تماماً في الواقع إذ يتاح بكل يسر شراء مشروبات كحولية من المحال التجارية أو الحصول عليها في الحانات أو المطاعم في مختلف مدن البلاد، وإن كانت تسدل عادة ستائر تحجب نوافذها. كذلك تضم المملكة مزارع عدة للكرمة تنتج ملايين قناني النبيذ سنويا تُخصص للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على هذه الحملة تسمية "الأيادي البيضاء" أو "عملية باخوس"، نسبة إلى إله النبيذ في الميثولوجيا (الأساطير) الرومانية، وهي تستهدف ضبط الخمور المزورة وكذلك تلك المستوردة من الخارج بشكل غير قانوني، فضلاً عن دَهم مستودعات سرية.

وأتلفت الشرطة بواسطة جرافة الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألف قنينة خمور منتهية الصلاحية أو تحمل ملصقات جمركية مزورة، في إحدى ضواحي الدار البيضاء (غرب) العاصمة الاقتصادية للمملكة، بحضور وسائل الإعلام المحلية.

وكانت عملية مماثلة أسفرت عشية ذلك عن إتلاف نحو 60 ألف قنينة "منتهية الصلاحية أو تم تزويرها" ضبطت في مطاعم بمدينة مراكش (جنوب) العاصمة السياحية للمملكة، بحسب المديرية العامة للأمن. بينما أغلق نحو 12 مطعماً في طنجة (شمال) إثر عمليات مراقبة في نفس الأسبوع.

وكشفت الحملة ضد الخمور المغشوشة "المضرة بالصحة العمومية" النقاب أيضاً عن "بؤر للفساد المالي" و"شبكات ترويج أموال غير مشروعة" و"صناديق سوداء" تديرها "مافيا تصل امتداداتها حتى جهاز الأمن"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكشف موقع "لو360" بعض طرق الغشّ التي تلجأ إليها بعض العلب الليلية ومنها "استعمال حقن خاصة لإفراغ قناني خمور لتملأ بعد ذلك بكحول رديئة"، بينها "فودكا بلغارية يعافها حتى المتشردون في بلدان أوروبا الشرقية"، على حد تعبير الموقع.

ونبه موقع "لوديسك" في المقابل إلى أن "حملة التطهير هذه (...) تثير مخاوف في أوساط مهنيي القطاع المتضرر أصلاً بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)