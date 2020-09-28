 المغرب ـ ضبط أكثر من مليون زجاجة من الخمور المغشوشة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.09.2020

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منوعات

المغرب ـ ضبط أكثر من مليون زجاجة من الخمور المغشوشة

يمنع القانون المغربي نظرياً بيع الخمور للمسلمين الذين يشكلون غالبية سكان المملكة، بيد أن الواقع غير ذلك. الجديد هو حملة لمحاربة الخمور المغشوشة أو المنتهية الصلاحية، ضبطت أكثر من 1.2 مليون زجاجة كحول، واشياء أخرى!

الكحول في المغرب ممنوع نظريا، لكن الواقع غير ذلك

الكحول في المغرب ممنوع نظريا، لكن الواقع غير ذلك

تخوض السلطات المغربية منذ نهاية آب/أغسطس الفائت حملة واسعة لمحاربة الخمور المغشوشة أو المنتهية الصلاحية التي تقدمها مطاعم وحانات في مدن عدة، وقد أسفرت عن توقيف بعض أهمّ مروجيها وإغلاق عدد من المطاعم.

مختارات

أثار قرار وزارة التجارة الجزائرية بـ"تحرير" بيع المشروبات الكحولية سخطا كبيرا وخصوصا لدى أحزاب التيار الإسلامي. بينما يرى آخرون أنه قرار "كالعدم" وتم استغلاله بطريقة "بائسة" من طرف المعارضة والسلطة لتحقيق أهداف أخرى.

بعد أن كان يظهر متحكما في الجائحة، لدرجة تصنيفه بلدا آمنا للسفر من الاتحاد الأوروبي، تدهور الوضع الصحي في المغرب بشهادة ملك البلاد. فهل أخفق المغرب مؤقتا في مواجهة كورونا؟ وكيف يمكنه الخروج من هذا النفق؟

ونفذت السلطات في إطار هذه الحملة "417 عملية مراقبة مباغتة" في مختلف المدن المغربية ما بين 31 آب/أغسطس و22 أيلول/سبتمبر، مكّنت من ضبط أكثر من 1.2 مليون زجاجة كحول وإغلاق 87 مطعماً وتوقيف 45 شخصاً، بحسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني وكالة فرانس برس.

ويمنع القانون المغربي نظرياً بيع الخمور للمسلمين الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المملكة، والتي ينص دستورها أيضاً على أن الإسلام هو دين الدولة. لكن الأمر مختلف تماماً في الواقع إذ يتاح بكل يسر شراء مشروبات كحولية من المحال التجارية أو الحصول عليها في الحانات أو المطاعم في مختلف مدن البلاد، وإن كانت تسدل عادة ستائر تحجب نوافذها. كذلك تضم المملكة مزارع عدة للكرمة تنتج ملايين قناني النبيذ سنويا تُخصص للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وأطلقت وسائل الإعلام المحلية على هذه الحملة تسمية "الأيادي البيضاء" أو "عملية باخوس"، نسبة إلى إله النبيذ في الميثولوجيا (الأساطير) الرومانية، وهي تستهدف ضبط الخمور المزورة وكذلك تلك المستوردة من الخارج بشكل غير قانوني، فضلاً عن دَهم مستودعات سرية.

وأتلفت الشرطة بواسطة جرافة الأسبوع الماضي أكثر من 20 ألف قنينة خمور منتهية الصلاحية أو تحمل ملصقات جمركية مزورة، في إحدى ضواحي الدار البيضاء (غرب) العاصمة الاقتصادية للمملكة، بحضور وسائل الإعلام المحلية.

وكانت عملية مماثلة أسفرت عشية ذلك عن إتلاف نحو 60 ألف قنينة "منتهية الصلاحية أو تم تزويرها" ضبطت في مطاعم بمدينة مراكش (جنوب) العاصمة السياحية للمملكة، بحسب المديرية العامة للأمن. بينما أغلق نحو 12 مطعماً في طنجة (شمال) إثر عمليات مراقبة في نفس الأسبوع.

وكشفت الحملة ضد الخمور المغشوشة "المضرة بالصحة العمومية" النقاب أيضاً عن "بؤر للفساد المالي" و"شبكات ترويج أموال غير مشروعة" و"صناديق سوداء" تديرها "مافيا تصل امتداداتها حتى جهاز الأمن"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكشف موقع "لو360" بعض طرق الغشّ التي تلجأ إليها بعض العلب الليلية ومنها "استعمال حقن خاصة لإفراغ قناني خمور لتملأ بعد ذلك بكحول رديئة"، بينها "فودكا بلغارية يعافها حتى المتشردون في بلدان أوروبا الشرقية"، على حد تعبير الموقع.

ونبه موقع "لوديسك" في المقابل إلى أن "حملة التطهير هذه (...) تثير مخاوف في أوساط مهنيي القطاع المتضرر أصلاً بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19".

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

  • Deutschland Weinstraße im Herbst (picture-alliance/dpa/W. Cezanne)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    جمال مذهل

    بامتداد يزيد عن 230 ألف هكتار، تكون منطقة بفالس في ولاية راينلاند بفالس هي من كبرى مناطق زراعة العنب في ألمانيا. يوجد بالمنطقة حوالي 4000 مزرعة نبيذ، معظم السكان يعملون في الشركات العائلية. خبرتهم العريقة جعلت نبيذ بفالس شهيرا. ويذكر التاريخ أنه لدى افتتاح قناة السويس تم جلب الخمر لتقديمها من هذه المنطقة.

  • white wine poured into a glass (picture-alliance/imagebroker/G. Lenz)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    نبيذ ريسلينغ

    من بين أنواع النبيذ المختلفة يتربع صنف ريسلينغ على عرش النبيذ الأبيض في العالم، وتشتهر به منطقة فالس. هنا يتم زرع الأشتال الخاصة المهجنة الخاصة لتصنيع هذا النبيذ، حيث تمتد الشتلات على ما يقارب 6 آلاف هكتار.

  • German wine queen (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    ملكة النبيذ

    في كل خريف، يتم انتخاب ملكة نبيذ ألمانيا في منطقة نويشتاد الواقعة أيضا على طريق النبيذ. وتعمل الملكة على تمثيل النبيذ الخاص بهذه المنطقة في داخل ألمانيا وخارجها . وتشارك "الملكة" في مهرجان النبيذ في مدينة نويشتاد. في الصورة تظهر ملكة النبيذ وهي تحيي الجمهور المشارك في المهرجان.

  • A Straußwirtschaft in Trittenheim (picture-alliance/imagebroker/J. Schulzki)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    النبيذ على أصوله

    في أيام معينة في السنة وعادة ما تكون في الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني يفتح صانعو الخمور مزارعهم ومحلاتهم ويعرضون ما لديهم من أصناف نبيذ مختلفة، ويتيحون للزوار المجال للتذوق، وعادة ما يصاحب النبيذ وجبات خفيفة. ويتم تعليق مكنسة على واجهة المحل أو علامة مثل الظاهرة بالصورة من اجل دعوة الزوار للتذوق.

  • person walking down a trail (picture-alliance/dpa/K. D. Gabbert)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    غابات ومزارع الكروم

    تمتد مسارات المشي لمسافات طويلة بمنطقة راينلاند بفالس، وتكون موازية لطريق النبيذ. وتمر بالغابات ومزارع الكروم والقلاع التاريخية، وعادة ما يدفع الفضول من يمارسون رياضة المشي إلى التوقف قليلا والوقوف أمام مصانع النبيذ المنتشرة هناك.

  • Deutschland Weinstraße Hambacher Schloss (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    من قلب التاريخ الألماني

    من يمارس رياضة المشي في هذه المنطقة فسوف يمر بجانب مهد الديمقراطية الألمانية، قلعة هامباخ. وفي داخل القلعة ينظم عادة مهرجان هامباخ حيث تم الاحتفال به عام 1832 للمرة الأولى، وكان عبارة عن مسيرة للاحتجاج من أجل الديمقراطية وألمانيا الموحدة، وهو بداية لحركة الديمقراطية في ألمانيا. وقد لوح العلم ذي اللون الأسود والأحمر والأصفر أمام هذه القلعة لأول مرة في التاريخ قبل أن يصبح علما لألمانيا فيما بعد.

  • Deutschland Weinstraße Burg Trifels (picture-alliance/imagebroker/W. Bahnmüller)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    من قلعة لأخرى

    فوق تلال غابة بفالس، التي يحدها طريق النبيذ من الجهة الغربية، يوجد العديد من أطلال القصور القديمة. أشهرها قلعة تريفيلز Burg Trifels. والتي كانت الحصن المنيع في عهد قياصرة ألمانيا، ومن المعروف أن ريتشارد الأول، المعروف باسم ريتشارد قلب الأسد سجن في هذه القلعة.

  • Deutschland Weinstraße Weinbergswanderung in Siebeldingen (picture-alliance/blickwinkel/S. Oehlschlaeger)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    في عالم المتعة

    يشتهر سكان منطقة بفالس بالمرح وبتوددهم للسياح ، كما أن المنطقة تقدم أطباقا لذيذة للسائحين، وحتى في عمق الغابة يوجد العديد من المطاعم ومحطات الاستراحة التي تكون مقصدا للسياح. آن تيرميش/ مريم مرغيش


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