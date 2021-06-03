 المغرب ـ الأمّ المالية وتوائمها التسعة بخير وتحت المراقبة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2021

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المغرب ـ الأمّ المالية وتوائمها التسعة بخير وتحت المراقبة

تتمتع الأم المالية والتوائم التسعة الذين أنجبتهم قبل شهر في المغرب بصحة جيدة لكنهم سيبقون تحت المراقبة الطبية خلال ما يقرب من شهرين، على ما أفاد مستشفى في الدار البيضاء شهد هذه العملية الاستثنائية.

المصحة التي شهدت ميلاد التوائم التسعة (عين برجة، الدار البيضاء، مايو/ أيار 2021)

المصحة التي شهدت ميلاد التوائم التسعة (عين برجة، الدار البيضاء، مايو/ أيار 2021)

كانت حليمة سيسيه البالغة 25 عاما والمنحدرة من مدينة تمبكتو المالية قد أنجبت مطلع مايو/ أيار خمس بنات وأربعة صبيان بعد نقلها نهاية مارس / آذار من باماكو إلى الدار البيضاء لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا حمل متعدد واستثنائي أنجبت بعده تسع توائم.

 وقال مدير الاتصالات في المجموعة المالكة لمستشفى عين برجة بالدار البيضاء عبد القدوس حفصي لوكالة فرانس برس إن التوائم التسعة لم يعودوا يتلقون أي مساعدة من أجهزة التنفس بعدما تخطوا مرحلة المخاطر التنفسية.

 وأشار إلى أن الأطفال يتلقون الغذاء اللازم بواسطة أنبوب تغذية وسجل وزنهم نموا ملحوظا إلى ما بين 800 غرام و1.4 كيلوغرام. ولفت حفصي إلى أن الأم كان يمكن أن تترك المستشفى لكنها اختارت البقاء بقرب أطفالها "لأسباب عاطفية".

جزء من فريق مصحة عين برجة بالدارالبيضاء (الخامس من مايو/ ايار 2021)

جزء من فريق مصحة عين برجة بالدارالبيضاء (الخامس من مايو/ ايار 2021)

غير أن العودة إلى مالي لن تحصل في القريب العاجل، "إذ يتعين الانتظار شهرا ونصف شهر، وحتى شهرين، ليتمكن الأطفال من مواجهة الحياة". وفي الرابع من مايو/ أيار، تجند فريق طبي من عشرة أطباء بمساعدة 25 شخصا من العاملين في الأطقم الطبية، لإنجاز عملية التوليد القيصرية للأطفال التسعة.

 ولم يصدر أي تأكيد رسمي على تحقيق هذه الولادة المتعددة رقما قياسيا عالميا. ويعود الرقم القياسي المؤكد طبيا إلى العام 2009 حين أنجبت أميركية في سن الثالثة والثلاثين ثمانية أطفال دفعة واحدة.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)

 

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