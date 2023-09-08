المغرب.. زلزال بقوة 7 درجات يضرب جنوب شرق مراكش

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 6.8 درجة هز المغرب في ساعة متأخرة من ليل الجمعة على السبت (8/ 9 سبتمبر/ أيلول 2023). وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 27 كيلومترا. وسُجل وقوع الزلزال بعيد الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي (22,11 ت غ).

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالي 72 كيلومترا شرقي مدينة مراكش المغربية. وأفادت تقارير أن سكان العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير شعروا بالزلزال، مما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش ولكن لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار جسيمة أو خسائر بشرية.



لكن بعض الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، عرضت اللحظات الأولى لحدوث الزلزال. وأظهرت المقاطع المصورة المنشورة على المنصة أشخاصا يهرولون إلى الشوارع وأبنية تهتز.

وكان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قال في وقت سابق إن قوة الزلزال 7 درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات.

يُذكر أن آخر زلزال مدمر شهده المغرب أصاب مدينة الحسيمة في فبراير/ شباط 2004 وتسبب بمقتل حوالي 630 شخصاً وخلف مئات الجرحى، وكان بشدة 6.3 درجة.

ع.غ/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)