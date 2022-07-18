المغرب: تواصل المجهودات لمكافحة حرائق غابات الشمال

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب أن فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق التي تشهدها العديد من غابات شمال البلاد، تمكنت من احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة، لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.

وذكرت الوكالة في بلاغ لها أنه في خضم الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة الكبيرة التي تعرفها المملكة، تشهد العديد من غابات شمال البلاد اندلاع حرائق كثيفة، مشيرة إلى أن الحرائق اندلعت على عدة بؤر في أقاليم تازة والعرائش ووزان وشفشاون وتطوان.

ووفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد بلغ مجموع المساحة المتضررة حتى حدود أمس الأحد (17 يوليو/ تموز) 6600 هكتار، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية لفرق التدخل انصبت في البداية على تأمين سلامة الدواوير المجاورة للحرائق والحفاظ على ممتلكاتهم، حيث تم، وبشكل استباقي إخلاء 20 دوارا.

وأشار البلاغ إلى أنه تمت تعبئة حوالي 2000 عنصر من قطاعات المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة والدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات بطائرات تابعة للدرك.

وأضاف البلاغ أن الجهود متواصلة بكثافة لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.

وتعرّض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية، في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا. على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

ر.م/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)