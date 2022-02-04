 المغرب.. تواصل الجهود لإنقاذ الطفل ريان | DW الأخبار | DW | 05.02.2022

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DW الأخبار

المغرب.. تواصل الجهود لإنقاذ الطفل ريان

تخوض فرق الإغاثة سباقا مع الزمن في جهودها المضنية التي تتقدم ببطء لإنقاذ الطفل ريان البالغ من العمر خمس سنوت والعالق منذ خمسة أيام في بئر عميقة في شمال المغرب، على أمل في إخراجه حيا.

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Buildings along the mountainside in city of Chefchaouen located in the Rif Mountains in Morocco, Africa. Chefchaouen (also called Chaouen) is known as the 'Blue City' due to the fact that many of its buildings are painted blue in colour, which is said to symbolize the sky and heaven, and serve as a reminder to lead a spiritual life. (Photo by Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto)

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Moroccan civil defence work to rescue the five-year-old boy Rayan, who is trapped in a deep well for more than 40 hours, near Bab Berred in the rural northern province of Chefchaouen on February 3, 2022. - Moroccans waited anxiously as authorities said a dramatic operation to rescue a young boy trapped in a deep well for more than 40 hours was nearing its end. (Photo by AFP)

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