المغرب.. تواصل الجهود لإنقاذ الطفل ريان

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تخوض فرق الإغاثة سباقا مع الزمن في جهودها المضنية التي تتقدم ببطء لإنقاذ الطفل ريان البالغ من العمر خمس سنوت والعالق منذ خمسة أيام في بئر عميقة في شمال المغرب، على أمل في إخراجه حيا.
تستمر جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان صباح اليوم السبت بعد استكمال الحفر العمودي والشروع في الحفر الأفقي منذ مساء أمس للوصول إلى الطفل العالق في بئر على بعد 32 مترا.
لا يزال المغاربة ينتظرون، بأمل، انتهاء الجرافات من حفر "جرف" مواز للبئر الذي علق فيه الطفل ريان منذ الثلاثاء. وتواصل طواقم الإنقاذ، في سباق مع الزمن، جهودها لإنقاذ ريان (5 سنوات)، بعد مرور نحو 66 ساعة على سقوطه في البئر.
فيما يترقب الكثيرون في المغرب تطورات مأساة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر عميقة ضيقة على عمق يصل لنحو 32 متراً، تسابق فرق الإنقاذ العمل لانتشاله عن طريق حفر بئر موازية رغم مرور أكثر من يومين على مأساته المؤلمة.
تتواصل الجهود لإنقاذ الطفل المغربي ريان من داخل البئر التي وقع فيها، وسط تضامن كبير حول العالم على مواقع التواصل. تذكر هذه الحادثة بحالات مشابهة شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، نستعرض بعضها.
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