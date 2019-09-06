 المغرب.. الخيانة الزوجية بين مطرقة القانون وسندان المجتمع | سياسة واقتصاد | DW | 17.10.2019

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سياسة واقتصاد

المغرب.. الخيانة الزوجية بين مطرقة القانون وسندان المجتمع

فتحت قضية الصحفية المغربية هاجر الريسوني باب النقاش مجدداً حول الحريات الفردية في المغرب. وانطلقت حملة مؤخراً في المغرب تطالب بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية. فهل تجد هذه الدعوات فرص نجاح في ظل التحفظ المجتمعي؟

Geheime Ehen in Marokko (DW/A.Boukhems)

صورة رمزية

بعد الحكم عليها بالسجن عاماً واحداً بسبب "الإجهاض" و"إقامة علاقة خارج إطار الزواج"، أصدر العاهل المغربي محمد السادس الأربعاء (16 تشرين الأول/أكتوبر 2019) عفواً ملكياً على الصحفية المغربية هاجر الريسوني، بحسب ما أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

قضية الصحفية المغربية هاجر الريسوني جددت النقاش حول تجريم الحريات الفردية في المغرب وأثارت انتقادات من جمعيات حقوق الإنسان التي رفعت دعوات مطالبة بوقف الملاحقات القضائية في قضايا العلاقات الجنسية والإجهاض والخيانة الزوجية. وأبرز هذه الدعوات حملة أطلقها "ائتلاف 490" وهو حركة افتراضية تأسست مؤخراً. الحملة، التي تحمل شعار "خارجة على القانون"، جاءت على شكل عريضة للتوقيع تطالب بتغييرأو حذف القانون 490 المتعلق بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج في المغرب.

وتجاوز عدد مؤيدي الحركة عشرة آلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره مؤسسو الحركة خلال ندوة أقيمت في الدار البيضاء يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول حول الحملة ومطالبها، دافعاً إيجابياً للمضي قدماً في هذه المعركة.

قوانين تساوي وأخرى تميّز

رفع تجريم الخيانة الزوجية هو مطلب من المطالب الأساسية لهذه الحملة، إذ تعتبر الخيانة الزوجية في عدد كبير من البلدان العربية الإسلامية جنحة خطيرة يعاقب عليها القانون. وتعاني النساء في عدد في المجتمعات العربية من عقوبات السجن والتهميش والاضطهاد نتيجة لارتكابهن الخيانة الزوجية أو حتى فقط الاشتباه في ذلك. وعن خلفية النظرة المتحفظة في المجتمعات العربية إزاء الخيانة الزوجية، يرى الكاتب والباحث في علم الاجتماع، محمد الناجي، في حواره مع DW عربية أن التحفظ في المجتمع راجع إلى تأثير الشريعة الذي يعتبر جسد المرأة ملكاً لزوجها وللمجتمع الذي يعاقبها على خيانتها: "وهو ما لا يتماشى مع الوضع الراهن للمرأة التي تخرج وتدرس وتعمل. هناك تناقض بين التصور الديني الذي خضع هو بذاته لتطورات، إذ لم تعد تُطبق عقوبة الرجم في حالة الزنا".

مختارات

تساوي قوانين بعض دول المغرب العربي بين المرأة والرجل في عقوبات ارتكاب الجنس خارج إطار الزواج. ففي المغرب يتم تجريم الرجل والمرأة وفقاً لنص المادة 491 من قانون العقوبات المغربي وتتراوح عقوبة السجن بين سنة إلى سنتين. أما في تونس ووفق المادة 236 من قانون العقوبات التونسي، يُحبس كل من الزوج أو الزوجة خمس سنوات مع دفع كفالة.

أما في بلدان عربية أخرى هناك أوجه تمييز في قوانين العقوبات بين الرجل والمرأة، منها مدة العقوبة أو شروط تحقق الخيانة الزوجية. في مصر يميز قانون العقوبات بين الرجل والمرأة، إذ طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات المصري، تعاقب المرأة التي ثبتت بحقها الخيانة الزوجية بالسجن سنتين، بينما يعاقب الزوج بالسجن ستة أشهر طبقاً للمادة 277، كما يميز القانون بين الرجل والمرأة في شروط تحقق الزنا، إذ تعاقب المرأة على الزنا سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه، أما بالنسبة للزوج فلا تتحقق جريمة الزنا إلا في حالة وقوعها داخل بيت الزوجية.

في لبنان لا تختلف القوانين كثيراً عن مصر من حيث التمييز بين الرجل والمرأة في شروط تحقق الخيانة، أما فيما يخص العقوبة تميز المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني بين الرجل المرأة، إذ تعاقب الزوجة على ثبوت فعل الخيانة عليها من المرة الأولى، بينما لا يُعاقب الرجل إلا في حال توفر صفة العادة في ارتكاب نفس الجرم ووجود شهود عليها. ولا تختلف القوانين كثيراً في باقي البلدان العربية الأخرى.

في المقابل لا يعاقب القانون على الخيانة الزوجية في كثير من البلدان الأوروبية، ومنها ألمانيا، حيث لا يعاقب القانون على الخيانة الزوجية ويُنظر لها على أنها "انتهاك" للالتزام بالمعاشرة الزوجية بين الزوجين بعد الزواج وسبباً كافياً في إنهاء عقد الزواج، حسب قانون المعاشرة الزوجية الألماني.

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كيف تنظر قوانين دول "العالم الإسلامي" للجنس خارج الزواج؟

"يحق" للرجل ما لا يحق للمرأة

تركز حملة "خارجة على القانون" على الدفاع عن حرية العلاقات الجنسية والمطالبة برفع تجريمها ولكن معاناة النساء في الدول العربية لا تقتصر على العقاب القانوني، إذ أن مجرد الاشتباه في ارتكاب امرأة للخيانة الزوجية يكفي لاضطهادها من قبل المجتمع الذي تعيش فيه، كما ترى الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي حوارها مع DW عربية: "في المغرب حتى لو يعد هناك تمييز في عقوبة الخيانة الزوجية بين المرأة والرجل من حيث القانون، المجتمع لا زال يميز ونظرته للخيانة الزوجية بالنسبة للرجل ليست نفسها بالنسبة للمرأة. هناك تمييز على المستوى الثقافي يعطي الحق للرجل ضد المرأة".

وترى الرياضي أن المشكل الذي تعاني به المجتمعات العربية على المستوى الحقوقي أنه عندما يتعلق الأمر بعلاقة جنسية بين أشخاص بالغين وراشدين كيفما كانت وضعيتهم، لا يحق للدولة التدخل، ويشاطرها الرأي، محمد الناجي، الذي يرى أن عقوبة الخيانة الزوجية يجب أن يُنظر لها كما يجري به العمل في أوروبا وهو الحق في الطلاق: "لا أجد لعقوبة السجن علاقة مع تطور المجتمع ويجب علينا الخروج من إطار العقوبة بالأخص للنساء لأن الخيانة الزوجية ينظر لها تقريباً بشكل عادي في المجتمع، عندما يكون المرتكب لها رجل ويختلف الأمر كثيراً عندما يكون الجاني امرأة".

فتح النقاش "بداية" الحل؟

فتح النقاش هو السلاح الذي تواجه به الناشطات النظرة المحافظة في المجتمعات العربية للحديث عن الحريات الفردية، كما ترى الرياضي: "في السابق لم يكن يُقبل حتى فتح النقاش حول مثل هذه المواضيع، عندما طرحنا في 2012 موضوع الحريات الفردية، واجهنا انتقادات من الإعلام والمجتمع باعتبارها مخلة بالعادات والعقيدة".

وعن فرص نجاح هذه الدعوات التي يُنظر لها لدى الكثيرين في المجتمعات العربية باعتبارها دعوات نابعة من ثقافة غربية تتعارض مع قيم المجتمعات العربية والإسلامية تقول الناشطة المغربية أن "العقلية المحافظة تتعمق داخل المجتمع والعقل المنفتح الذي عرفناه في المغرب منذ 30 سنة أو 35 يتراجع، نتشاءم أحياناً ونقول أن هذه الأمور من الصعب تغييرها، لكن رغم هذا التراجع في العقليات وفي الأوضاع الثقافية للمجتمع، نرى أنها ستتغير ربما ليس في القريب، المهم الآن أن يُفتح النقاش حولها.

  • Ägypten Polizei Polizeiwagen Sicherheitskräfte (Imago/ZUMA Press)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    مصر

    كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018، عن تراجع حقوق الإنسان في مصر، حيث قبضت السلطات على عدد من المعارضين والمنتقدين والمدونين الساخرين، ونشطاء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين ومرشحي الرئاسة، وضحايا التحرش الجنسي. وتعرضت منظمات المجتمع المدني لقيود ومضايقات. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على ما لا يقل عن 113 شخصا دون سبب لتعبيرهم سلميا عن آراء انتقادية.

  • Jamal Khashoggi (Getty Images/C. McGrath)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    السعودية

    لجأت السعودية حسب التقرير إلى استخدام "القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة"، وعدت المنظمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مثالا ساطعا على غياب المحاسبة. وأشار التقرير إلى تعرض أقليات دينية لاضطهاد من جانب الدولة، إضافة إلى تعرض عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين ورجال الدين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمرأة للمضايقة والاعتقال والمحاكمة على أيدي السلطات.

  • Tunesien Proteste in Tunis (picture-alliance/AP Photo/H. Dridi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    تونس ولبنان

    شهد عام 2018، كما عام 2017، تطورات إيجابية محدودة في على المستوى التشريعي والمؤسساتي، فيما يتعلق بحقوق المرأة في تونس ولبنان. ورغم بعض الأحكام القضائية التي حكمت ضد تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه، إلا أن السلطات في هاتين الدولتين اعتقلت وحاكمت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة.

  • Syrien - Tausende verlassen letzte IS-Hochburg (AFP/F. Senna)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    سوريا

    استمرت أطراف النزاع المسلح في "ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم الحرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بمنأى عن العقاب"، حسب التقرير. ونفذت قوات النظام والحليفة "هجمات عشوائية وهجمات مباشرة ضد المدنيين والأعيان المدنية باستخدام عمليات القصف الجوي والمدفعي، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، مما أسفر عن قتل وجرح المئات".

  • Irak Proteste in Basra (picture-alliance/AA/H. El Esedi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    العراق

    قتلت قوات الأمن في مدينة البصرة ما يزيد عن 10 متظاهرين وأصابت مئات آخرين، عندما أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق سلسلة من المظاهرات المطالبة بفرص عمل، وبتحسين الخدمات العامة، حسب التقرير. وقدرت الأمم المتحدة أن 939 شخصا قد قتلوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف المسلح في عام 2018، وقُتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربع نساء، بينهن ناشطة في حقوق الإنسان في عمليات قتل مستهدفة.

  • DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr saudische Luftwaffe Folgen (picture alliance/AP Photo/H. Mohammed)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    اليمن

    ذكرت منظمة العفو أن جميع أطراف النزاع المستمر في اليمن قد ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي. فقد قصفت قوات الحوثيين أحياء سكنية بلا تمييز وأطلقت صواريخ بطريقة عشوائية على السعودية. واستمر التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في قصف البنية الأساسية المدنية وشن هجمات بدون تمييز مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

  • Libyen Miliz Fajr Libya in Kikla (picture-alliance/AA/A. Izgi)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    ليبيا

    استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في سجون البلاد، حسب التقرير.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/F. Gudoum)

    تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

    الجزائر

    فيما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات في الجزائر قيدت الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكون الجمعيات والانضمام إليها، وشمل ذلك التقييد التوقيف والاعتقال التعسفي للصحفيين والنشطاء باستخدام نصوص قاسية من قانون العقوبات. وفرضت السلطات كذلك حظرا بحكم الأمر الواقع على التظاهرات في العاصمة، واستخدمت في بعض الأحيان القوة المفرطة لتفريق التظاهرات السلمية في البلاد. الكاتب: سامي آغاء


مختارات

تحسن طفيف في سجل عربي قاتم لحقوق الإنسان في عام 2018

كشف تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان لعام 2018، عن اتساع نطاق أزمة حقوق الإنسان في مصر والسعودية وسوريا وليبيا والعراق واليمن، بيد أنه حصل تقدم طفيف في تونس ولبنان. (26.02.2019)  

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في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة قضية اعتقال الصحافية المغربية، هاجر الريسوني، وانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة بحقّها. وتتساءل من يحمي النساء في ظل غياب قانون يحميهن؟

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