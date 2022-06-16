المغرب: إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا

أصيب ملك المغرب محمد السادس بفيروس كوفيد-19، وفق ما أعلن طبيبه الخاص الخميس (16 يونيو/ حزيران 2022)، مشيرا إلى أن هذه الإصابة جاءت "بدون أعراض".

وقال طبيب العاهل المغربي البروفسور الحسن بليمني في بيان إن الملك ".. تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، بدون أعراض". ووصف "فترة راحة لجلالته لبضعة أيام"، بحسب ما أضاف البيان المقتضب الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

وتحظى الحالة الصحية للملك (58 عام) باهتمام كبير في المغرب. وكانت وسائل الإعلام الرسمية بثت تلقيه الجرعة الأولى للقاح المضاد لكوفيد-19، بمناسبة افتتاح حملة التلقيح مطلع العام 2021.

وكان العاهل المغربي أجرى عملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في حزيران/يونيو 2020، بعد عملية مماثلة بباريس في شباط/فبراير 2018.

ويتولى محمد السادس عرش المملكة منذ تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني. وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في المغرب، سجلت المملكة اليوم الخميس 1568 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون وفيات. وقال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب أمام البرلمان يوم الثلاثاء إن الوضع "لا يدعو للقلق" على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأيام القليلة الماضية بعد أسابيع من الاستقرار.

وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى "تزايد حركة المواطنين والتراخي في الالتزام بالتدابير الاحترازية". وقال "متحور أوميكرون المنتشر في المغرب حاليا يتميز بكونه أقل فتكا من متحور دلتا".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)