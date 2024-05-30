  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
عالم الرياضةاليونان

المغربي الكعبي يطلق أفراح جماهير أولمبياكوس اليوناني

٣٠ مايو ٢٠٢٤

احتفلت جماهير فريق أولمبياكوس اليوناني بصخب عقب تتويج الفريق بلقبه الأوروبي الأول وفوزه ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سجل المغربي أيوب الكعبي هدفا قاتلا في مرمى فيورنتينا الإيطالي.

https://p.dw.com/p/4gRhh
أولمبياكوس اليوناني يحتفل بلقبه القاري الأول
تغلب أولمبياكوس على فيورنتينا الإيطالي 1-صفر في الشوط الإضافي الثاني بهدف اللاعب المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 116 على ملعب آيا صوفيا معقل أيك أثينا منافس أولمبياكوس.صورة من: Petros Giannakouris/APdpa/picture alliance

احتشد الآلاف من مشجعي نادي أولمبياكوس اليوناني في مدينة بيريوس الليلة الماضية للاحتفال بفوز الفريق وإحرازه لقبا أوروبيا تاريخيا هو الأول لفريق يوناني على مستوى كرة القدم. وتغلب أولمبياكوس على فيورنتينا الإيطالي 1-صفر في الشوط الإضافي الثاني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بفضل هدف اللاعب المغربي أيوب الكعبي في الدقيقة 116 على ملعب آيا صوفيا معقل أيك أثينا منافس أولمبياكوس.

وتحولت مدينة بيريوس الساحلية الواقعة خارج أثينا مباشرة حيث يوجد مقر أولمبياكوس سريعا إلى عرض مبهر من الألعاب النارية والألوان القرمزية مع انطلاق احتفالات المشجعين.

أولمبياكوس اليوناني يتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي
خلق النصر التاريخي حالة من السعادة الغامرة في معظم أنحاء اليونانصورة من: Michael Varaklas/AP/dpa/picture alliance

وقال يانيس كريستودولو وهو أحد مشجعي أولمبياكوس: "عشنا أخيرا ما كان ينتظره جيلنا. نأمل أن يكون الجيل القادم محظوظا مثلنا". وأضاف ديامانتيس ديامانتوبولوس وهو أحد مشجعي أولمبياكوس أيضا "مرة واحدة في العمر، أشعر بسعادة غامرة، إنه أمر رائع".

وخلق النصر التاريخي حالة من السعادة الغامرة في معظم أنحاء اليونان بما في ذلك رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشجعين احتفلوا بترديد الهتافات والشعارات والتلويح بأعلام أولمبياكوس في مدن بجميع أنحاء البلاد.

وكتب ميتسوتاكيس على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "أسطورة حقيقية! أولمبياكوس يفوز بدوري المؤتمر ويدخل التاريخ! إنها ليلة مذهلة للنادي، وأيضا لكرة القدم اليونانية بصفة عامة. تهانينا!".

وفي مدينة فلورنسا الإيطالية، تعرض مشجعو فيورنتينا الذين كانوا يشاهدون المباراة عبر شاشات كبيرة في ملعب أرتيميو فرانكي لخيبة أمل جديدة إذ تجرع الفريق الهزيمة الثانية على التوالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي كما خسر نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي. وقال أندريا بولنيانو وهو أحد مشجعي فيورنتينا "خسرنا ثلاثة نهائيات في 360 يوما، لذا هذا هو ما نشعر به."

أيوب الكعبي - صورة بتاريخ 29 مايو 2024
سجل الكعبي 3 أهداف (هاتريك) في شباك أستون فيلا في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، قبل أن يحرز هدفين أيضا بمرمى الفريق الإنجليزي في لقاء الإياب ، ويسجل هدف التتويج باللقب.صورة من: Aris Messinis/AFP/Getty Images

الكعبي يتقمص دور البطل

وفي المباراة المثيرة، واصل اللاعب المغربي أيوب الكعبي هوايته في هز الشباك، بعدما سجل هدفا قاتلا، إذ قاد به فريقه أولمبياكوس للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم لأول مرة. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوطين الأول والثاني، اللذين انتهيا بالتعادل السلبي، ليصبح أول نهائي في البطولة لا يشهد تسجيل أهداف خلال الوقت الأصلي، ويحتكم الناديان إلى لعب وقت إضافي، حسم خلالها أولمبياكوس الأمور لمصلحته.

وتقمص الكعبي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف أولمبياكوس في الدقيقة 116 عبر ضربة رأس رائعة، ليقود الفريق اليوناني للتتويج بلقبه القاري الأول في تاريخه. وبهذا الهدف، عزز الكعبي، الذي واصل التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، تصدره لقائمة هدافي المسابقة القارية، بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفا.

وكان الكعبي قد سجل 3 أهداف (هاتريك) في شباك أستون فيلا في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة، قبل أن يحرز هدفين أيضا بمرمى الفريق الإنجليزي في لقاء الإياب ، ويسجل هدف التتويج باللقب.

وكان الكعبي ابن الثلاثين عاماً يتساوى مع البرتغالي  كريستيانو رونالدو  والفرنسي  كريم بنزيمة  (دوري أبطال أوروبا) والكولومبي راداميل فالكاو (الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ") بعشرة أهداف في مرحلة خروج المغلوب، قبل أن ينفرد بالرقم بهدفه في المباراة النهائية. ولم يتمكن أي لاعب إفريقي من تسجيل هذا الكمّ من الأهداف في موسم واحد ضمن أي من المسابقات القارية.

ومنذ انضمامه إلى نادي أولمبياكوس لينضم إليه في صفقة انتقال حرّ، بعد مسيرة موفقة في الدور السعودي، بدأت قصة التألق في الملاعب اليونانية والأوروبية، إذ يحتل حاليا صدارة هدّافي الدوري اليوناني، وهذا ليس بأمر غريب فاللاعب كان هدّاف الدوري المغربي في موسم 2020-2021 برصيد 18 هدفا.

ورفع تألق الكعبي أسهمه على صعيدي الأندية و المنتخب المغربي، الذي غاب عن مشاركته التاريخية في مونديال 2022، قبل استدعائه من المدرب وليد الركراكي لخوض  كأس أمم أفريقيا  الأخيرة.

م.س/ع.غ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

لاعبو ليفركوزن يحتفلون بكأس ألمانيا 2024 بعد فوزهم باللقب

ليفركوزن ينتزع كأس ألمانيا حاصدا الثنائية لأول مرة

ليفركوزن ينتزع كأس ألمانيا حاصدا الثنائية لأول مرة

تُوج باير ليفركوزن بلقب النسخة 81 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه بهدف نظيف على كايزرسلاوترن محققا الثنائية المحلية بجمع لقبي الدوري والكأس، ومعوضا خسارته الصادمة أمام أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي.
كرة قدم٢٥ مايو ٢٠٢٤
المدرب الإسباني تشابي ألونسو - صورة بتاريخ 22 مايو 2024

رغم الإشادات.. مدرب ليفركوزن: كنا نستحق الخسارة!

رغم الإشادات.. مدرب ليفركوزن: كنا نستحق الخسارة!

رغم الإشادات بما سطره باير ليفركوزن من تاريخ مثير في ألمانيا وأوروبا خسر أهم مباريات الموسم أمام اتالانتا الإيطالي ليُحرم من كأس الدوري الأوروبي، ويرى مدربه تشابي ألونسو أن فريقه لم يكن في يومه.
عالم الرياضة٢٣ مايو ٢٠٢٤
الجزائري سعيد بن رحمة يحمل كأس المؤتمر الأوروبي وبجانبه زميله في ويستهام، المغربي نايف أكرد (8 يونيو 2023) براغ

ثلاثة نجوم عرب يلمعون في ليلة تتويج ويستهام الأوروبي

ثلاثة نجوم عرب يلمعون في ليلة تتويج ويستهام الأوروبي

بهدف وعناق للمواساة خطف ثلاثة لاعبين عرب الأنظار في نهائي المؤتمر الأوروبي الذي اتسم بالحماسة والسرعة منذ ثوانيه الأولى، حيث تُوج ويستهام يونايتد الإنجليزي بأول ألقابه على المستوى الأوروبي، على حساب فيورنتينا الايطالي.
عالم الرياضة٨ يونيو ٢٠٢٣