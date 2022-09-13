المعلمون اليمنيون يدفعون ثمن الحرب بصمت

حرب اليمن القذرة - العالم يدير ظهره لأسوأ أزمة إنسانية

لقي ما لا يقل عن 370 ألف شخص مصرعهم في الصراع اليمني، ونزح ملايين اليمنيين. كما تصنف الأمم المتحدة الحرب وعواقبها على أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إنها حرب دموية بالوكالة.