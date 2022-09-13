المعلمون اليمنيون يدفعون ثمن الحرب بصمت

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مع دخول العام الدراسي الجديد تتجدد مأساة المعلمين اليمنيين الذين يكافحون لمتابعة تدريس الأجيال الجديدة رغم انقطاع رواتبهم منذ سنوات
لقي ما لا يقل عن 370 ألف شخص مصرعهم في الصراع اليمني، ونزح ملايين اليمنيين. كما تصنف الأمم المتحدة الحرب وعواقبها على أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إنها حرب دموية بالوكالة.
أطراف الصراع في اليمن تتبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة التي تمّ التوصل إليها وحددت مدتها في شهرين. وإدارة مطار صنعاء الدولي تعلن خسائر بالمليارات بسبب إغلاق المطار وتأمل في تمديد رفع الحصار عنه.
رحب المبعوث الأممي إلى اليمن بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ حوالي 6 سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، داعيا إلى "تنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام ".
يعاني سكان اليمن ومنذ سنوات من غياب شبه كلي للخدمات الأساسية وخاصة المياه والكهرباء. وتأتي حرارة الصيف لتضاعف معاناة الناس ولاسيما في مدن الساحل. لكن ما سبب ذلك وهل من سبيل لتوفير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء؟
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