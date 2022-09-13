 المعلمون اليمنيون يدفعون ثمن الحرب بصمت | DW الأخبار | DW | 13.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

المعلمون اليمنيون يدفعون ثمن الحرب بصمت

مع دخول العام الدراسي الجديد تتجدد مأساة المعلمين اليمنيين الذين يكافحون لمتابعة تدريس الأجيال الجديدة رغم انقطاع رواتبهم منذ سنوات

المزيد من المركز الإعلامي

KHARKIV, UKRAINE - SEPTEMBER 11: Ukrainian flag waves after Ukrainian army liberated the town of Balakliya in the southeastern Kharkiv oblast, Ukraine, on September 11, 2022. Metin Aktas / Anadolu Agency

الحرب في أوكرانيا .. تواصل تقدم القوات الأوكرانية 13.09.2022

German Chancellor Olaf Scholz, right, and Israeli Prime Minister Yair Lapid, left, address the media during a joint press conference as part of a meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Monday, Sept. 12, 2022. (AP Photo/Michael Sohn)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في ألمانيا 13.09.2022

زار حوالى أربعين زائرا معظمهم عراقيون مؤخرا مدينة الحضر الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني العالمي.

عودة خجولة للسياحة في شمال العراق بعد طي صفحة "داعش" 12.09.2022

صداقة ضاربة في الزمن، تمخض عنها لقاء فني بين نجا المهداوي ونصير شمة ضمن فعالية أيام الموسيقى العربية في برلين

لقاء ريشتين: نجا المهداوي ونصير شمة في خلوة فنية في صالة بيير بوليه 12.09.2022

المزيد DW الأخبار

بايرن ميونخ يواجه برشلونة ونجمه السابق ليفاندوفسكي في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي يواجه فريقه السابق بايرن ميونخ في مباراة نارية برشلونة بدوري أبطال أوروبا 13.09.2022

مقاطعتا البنجاب الشرقية والسند حيث توجد سلتا الخبز الرئيسيتان، من أكثر المناطق تضررا جراء الفيضانات التي اتلفت مساحات شا

نقص الغذاء في باكستان بسبب الفيضانات 13.09.2022

مع إعلان أوكرانيا نجاحات عسكرية وتأكيدها الوصول إلى الحدود الروسية تبقى الأسلحة المستخدمة في هذه الحرب عامل تفوق حاسم

كيف يوظف الأوكرانيون المسيرات العادية لأغراض عسكرية؟ 13.09.2022

مواجهات عسكرية غير مسبوقة بين أرمينيا وأربيجان منذ حرب 2020

اندلاع الصراع مجدداً بين أرمينيا واذربيجان 13.09.2022

اقرأ أيضا

Bilder des Tages Jemen: Huthi-K‰mpfer sammeln sich in Sanaa 161124 -- SANAA, Nov. 24, 2016 -- Fighters holding their weapons stand on an armored vehicle as they take part in a gathering in Sanaa, capital of Yemen, on Nov. 24, 2016. A tribal gathering staged by former president loyalist and Houthis was held in Sanaa on Thursday, calling for recruiting to the conflict-zones where their fighters are fighting against the forces loyal to internationally recognized president Abd-Rabbu Mansour Hadi backed by coalition. YEMEN-SANAA-FIGHTERS-GATHERING MohammedxMohammed PUBLICATIONxNOTxINxCHN

حرب اليمن القذرة - العالم يدير ظهره لأسوأ أزمة إنسانية 25.05.2022

لقي ما لا يقل عن 370 ألف شخص مصرعهم في الصراع اليمني، ونزح ملايين اليمنيين. كما تصنف الأمم المتحدة الحرب وعواقبها على أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إنها حرب دموية بالوكالة.

Impact of the Ukrainian Crisis on Yemen. General view - the price hike included fuel and most food items Sanaa, March 2022 Photographer: Farouk Mokbel exclusive for DW

اليمن ـ تبادل الاتهامات بخرق الهدنة وخسائر مطار صنعاء بالمليارات 05.04.2022

أطراف الصراع في اليمن تتبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة التي تمّ التوصل إليها وحددت مدتها في شهرين. وإدارة مطار صنعاء الدولي تعلن خسائر بالمليارات بسبب إغلاق المطار وتأمل في تمديد رفع الحصار عنه.

The Yemenia air flight carrying the body of Yemeni Kung Fu champion Hilal al-Haj, who drowned in the Mediterranean, arrives at Aden International Airport in Yemen's second city of Aden on September 26, 2019. - The 25-year-old athlete drowned in the Mediterranean after being swept away as he attempted to swim from Morocco to the Spanish enclave of Melilla last week. His family in Yemen's rebel-held capital Sanaa was expected on Friday to bury the 2011 Yemen Kung Fu champion, who had won a series of medals from Asian and Arab championships. (Photo by Saleh Al-OBEIDI / AFP)

بعد 6 سنوات حظر ـ ترحيب أممي باستئناف الرحلات من مطار صنعاء 16.05.2022

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ حوالي 6 سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة، داعيا إلى "تنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام ".

Hitzewelle in Yemen Photo's title: A resident of the Yemeni city of Hodeidah sleeps in the shade due to the high temperature Place & Date : Yemen, 2022. Copyright / Photographer: Abdulrahman Modaibsh Exklusiv for DW

اليمن.. صيف حارق في مدن بلا خدمات والحديدة في الصدارة 01.07.2022

يعاني سكان اليمن ومنذ سنوات من غياب شبه كلي للخدمات الأساسية وخاصة المياه والكهرباء. وتأتي حرارة الصيف لتضاعف معاناة الناس ولاسيما في مدن الساحل. لكن ما سبب ذلك وهل من سبيل لتوفير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء؟