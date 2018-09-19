المعلبات الغذائية .. هل هي آمنة ومفيدة حقا؟

من المعروف أن الخضروات والفاكهة من أهم مصادر التغذية الصحية، لكن يبقى الطعام صحيا بعد تعليبه؟ العديد من الدراسات أثبتت أنه لا يوجد فرق بين الخضروات المعلبة والطازجة من حيث القيمة الغذائية. وبحسب موقع بوسطن غلوب الأمريكي فقد وجد العلماء في دراسة حديثة بجامعة ميتشغان أن الخضروات المعلبة قدمت مقارنات غذائية مماثلة للطازجة والمجمدة.

عملية التسخين المستخدمة في التعليب تتسبب في فقدان الفيتامينات الأقل استقرارًا في الماء مثل فيتامين B و C أما ما يبقى من هذه الفيتامينات يظل سليماً عندما يتم تخزينه لشهور. وأوضحت الدراسة، أنه في الوقت الذي توفر فيه الخضروات الطازجة كل العناصر الغذائية السليمة في البداية، إلا أن عملية انتقاؤها ووصولها إلى منزلك ثم وضعها في الثلاجة لعدة أيام، قد تكون عوامل كافية للقضاء على فوائدها. وخلصت الدراسة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات مثل A و E ، والمعادن والألياف ، فإن الخضروات المعلبة تصبح مماثلة في القيمة الغذائية لتلك الطازجة أو حتى المجمدة.

مفاهيم خاطئة عن المعلبات

ولكن ماذا عن كمية الملح المستخدمة لحفظ الخضروات المعلبة؟ بحسب الموقع الإخباري، فإن التخلص من السائل الموجود بالخضروات المعلبة قبل طبخها يخلصها من 35% تقريباً من نسبة الصوديوم الموجودة بها. بيد أن ذلك يؤدي أيضا إلى فقد الأطعمة المعلبة لعناصرها الغذائية ولا سيما الفيتامينات. لذلك من المفضل شراء الخضروات المعلبة قليلة الأملاح أو منخفضة الصوديوم والتي تكون مرتفعة الثمن بعض الشيء.



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ونشر موقع ميل تايم الأمريكي تقريراً لاتحاد الأطعمة المُعلبة بأمريكا (CFA) يصحح فيه المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها عن الخضروات المعلبة جاء فيه "أن الاعتقاد بأن المعلبات غير صحية هو اعتقاد خاطئ، إذ أن الأغذية المعلبة تضم عناصر غذائية تطابق ما ورد في الإرشادات الغذائية لوزارة الصحة الأمريكية". لذا ينصح بتناول الخضروات والفاكهة وحتى البقوليات أو المأكولات البحرية سواء معلبة أو مجمدة أو مجففة، طبقاً لما ورد بالموقع المتخصص في نشر تقارير عن اتحاد الأطعمة المُعلبة في أمريكا (CFA).

هناك اعتقاد سائد أن الأطعمة المعلبة ليست مغذية غير أن الأبحاث المنشورة في "مجلة علوم الأغذية والزراعة" الأمريكية أشارت إلى أن الأطعمة المُعلبة يمكن أن تكون مغذية وصحية، وفي بعض الحالات قد تكون أكثر إفادة من نظيراتها الطازجة والمجمدة.

كما يسود الاعتقاد أن المعلبات مليئة بالمواد الحافظة والأملاح، إلا أنه ونظرًا لأن الأطعمة المعلبة قد تم طهيها بالفعل، فإن المواد الحافظة ليست ضرورية لمنع تلفها. فعملية تعليب الطعام نفسها تحافظ على صلاحية الغذاء، لذلك فإنه لا يشترط وجود استخدام كميات كبيرة للأملاح أو المواد الحافظة داخل المعلبات بحسب التقرير الخاص بمنظمة (CFA).

س.إ/ ع .أ .ج